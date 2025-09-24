ETV Bharat / state

पीलीभीत का ऐसा मंदिर, जहां संत के साथ दो कुत्तों की है समाधि, शनिवार को होती है विशेष पूजा

हर साल दीपावली पर लगता है विशाल मेला, दूर-दूर से आते हैं श्रद्धालु.

पीलीभीत का पुरैना मंदिर.
पीलीभीत का पुरैना मंदिर. (Photo Credit; ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 2:39 PM IST

Updated : September 24, 2025 at 2:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पीलीभीत: सिद्ध पुरुषों व संतों के समाधि लेने की कहानियां तो आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन पीलीभीत में एक ऐसा मंदिर भी है, जो सिद्ध पुरुष के साथ दो कुत्तों की समाधि के लिए भी जाना जाता है. यहां हर साल दीपावली पर एक विशाल मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.

यह मंदिर पीलीभीत जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर का दूर जहानाबाद कस्बे के पास है. इस मंदिर का इतिहास स्थानीय लोग 500 साल से अधिक पुराना बताते हैं. इसे पुरैना मंदिर के नाम से भी जानते हैं. मंदिर के निर्माण को लेकर प्रचलित कहानी है कि यहां रुखड़नाथ बाबा नाम के सिद्ध संत रहा करते थे, बाबा ने साधना के लिए जंगल के बीच इस मंदिर का निर्माण सैकड़ों साल पहले किया था. बाबा रुखड़नाथ के साथ मंदिर परिसर में ही कुत्तों का जोड़ा भी रहता था, जिनका नाम स्थानीय लोग ललो-पुत्तू बताते हैं. लोग बताते हैं कि मंदिर परिसर में ही बाबा रुखड़नाथ ने एक शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसकी साधना में वे लीन रहा करते थे.

पीलीभीत के पुरैना मंदिर में है कुत्तों की समाधि. (Video Credit; ETV BHARAT)

समाधि को लेकर धार्मिक मान्यता: मंदिर की देखरेख करने वाले संत विमलेश गिरि बताते हैं कि बाबा रुखड़नाथ ने तमाम भक्तों के सामने जिंदा समाधि लेने का फैसला लिया. इससे उनके भक्तों के साथ दोनों कुत्ते भी निराश हो गए. उनके रोने पर बाबा रुखड़नाथ ने दोनों कुत्तों से निराश न होने और अपना-अपना स्थान देख लेने के लिए कहा. इसके बाद दोनों कुत्ते बाबा रुखड़नाथ की समाधि से कुछ दूरी पर बैठ गए. यहीं कुत्तों ने समाधि ले ली. इनकी समाधियां आज भी हैं. महंत विशाल गिरि बताते हैं कि यहां बाबा की समाधि के साथ कुत्तों की समाधि पर भी पूजा होती है. शनिवार को विशेष पूजा का आयोजन भी होता है. कुत्तों के समाधि लेने की कहानी यहां लोगों में प्रचलित है.

84 बीघे में है मंदिर, दीपावली पर लगता है मेला: स्थानीय गंगा बताते हैं कि वह मंदिर पर रोज पूजा करने आते है. मंदिर परिसर करीब 84 बीघे में है. हर साल दीपावली पर एक विशाल मेले का आयोजन होता है. दीपावली के बाद आने वाले सोमवार को मंदिर परिसर में पर्व मनाया जाता है, जिसमें दूरदराज से तमाम श्रद्धालु आते हैं. इसी तरह एक अन्य श्रद्धालु जैकी जोशी बताते हैं कि मंदिर परिसर स्थित तालाब में मछलियों को बाबा रुखड़नाथ नाथ अपने भोजन का हिस्सा दिया करते थे.

समाधि स्थल पर बाद में बना भव्य मंदिर: स्थानीय लोगों की मानें तो जहां बाबा रुखड़नाथ की समाधि हुआ करती थी, वहां उनको मानने वाले लोगों ने एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया. इसके साथ ही स्थानीय लोग बाबा रुखड़नाथ के दौर से चली आ रही दीपावली पर भंडारा और मेले की परंपरा को आज तक निभा रहे हैं. दीपावली पर होने वाले आयोजन में महाराष्ट्र, गुजरात से भी लोग यहां आते हैं. स्थानीय लोगों की मानें तो सिद्ध पुरुष रुखड़नाथ बाबा ने जहां-जहां तपस्या की, वहां-वहां मंदिर बने हुए हैं.

(यह खबर धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. ईटीवी भारत इसकी पुष्टि नहीं करता.)

यह भी पढ़ें: बुंदेलखंड के इन किलों को ASI से क्यों मांग रही योगी सरकार? गुप्त वंश, मराठों-बुंदेलों से जुड़ा है इतिहास

Last Updated : September 24, 2025 at 2:49 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PILIBHIT RUKHADNATH TEMPLEPILIBHIT DOG SAMADHI TEMPLEपीलीभीत दो कुत्तों की समाधि स्थलPILIBHIT BURIAL PLACE OF TWO DOGSPILIBHIT PURAINA TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.