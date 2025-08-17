रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में मानसूनी बारिश जारी है. जिसके चलते नदी नाले, गाड़ गदेरे उफान पर बह रहे हैं. कई जगहों पर सड़कें बाधित हैं तो कई जगहों पर भूस्खलन से नुकसान भी पहुंचा है. रुद्रप्रयाग जिले में भी लगातार बारिश का सितम जारी है. बारिश के चलते द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर धाम को जोड़ने वाला मार्ग भी बंद हो गया है. करीब 50 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया है, जिस कारण यात्री भी विभिन्न पड़ावों में फंसे हुए हैं. जिन्हें निकाला जा रहा है. उधर, हरिद्वार में गंगा का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है.

मद्महेश्वर धाम जाने वाला पैदल मार्ग वॉश आउट: दरअसल, बीती शनिवार रात मद्महेश्वर घाटी में हुई मूसलाधार बारिश के कारण द्वितीय केदार मध्यमहेश्वर (मदमहेश्वर/मद्महेश्वर) यात्रा के आधार शिविर गौंडार बणतोली के बीच करीब 50 मीटर पैदल मार्ग भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है. पैदल मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के कारण आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई. जिससे मद्महेश्वर धाम समेत यात्रा पड़ावों पर गए यात्री फंस गए.

हरिद्वार में बारिश से जल भराव से लोगों की हुई फजीहत (वीडियो- ETV Bharat)

वहीं, अब एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम ने मौके पर जाकर लैंडस्लाइड स्थान पर रास्ता बनाया. जिसके बाद अभी तक करीब 40 यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर लाया गया है. अभी भी रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है. एसडीआरएफ और डीडीआरएफ के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रियों को निकाल रहे हैं.

खतरे के निशान को पार कर बह रही अलकनंदा और मंदाकिनी नदी: वहीं, बदरीनाथ क्षेत्र में हो रही तेज बारिश के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है. अलकनंदा नदी का जलस्तर 626.10 मीटर पर बह रही है, जो खतरे के निशान 626.00 मीटर से थोड़ा ऊपर है. जबकि, मंदाकिनी नदी के खतरे का स्तर 626.00 मीटर है और वर्तमान में मंदाकिनी का जलस्तर 624.70 मीटर है.

उफान पर अलकनंदा नदी (फोटो- ETV Bharat)

"रुद्रप्रयाग जिले में लगातार बारिश जारी है. बदरीनाथ और केदारनाथ क्षेत्र में हो बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं. इसके अलावा बारिश के चलते द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर पैदल मार्ग पर अवरुद्ध हो गया है. रेस्क्यू टीमों को घटनास्थल पर भेज दिया गया है. संबंधित विभागों को अपने क्षेत्रों में जनमानस और मवेशियों को नदी किनारे जाने से रोकने एवं सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं." - अक्षय प्रह्लाद कोंडे, पुलिस अधीक्षक, रुद्रप्रयाग

बता दें कि उत्तराखंड के अलग-अलग जिलों में आसमानी आफत का कहर जारी है. पहले उत्तरकाशी के धराली में जल सैलाब ने तबाही मचाई. उसके बाद पौड़ी के सैंजी गांव समेत अन्य इलाकों में अतिवृष्टि से खासा नुकसान हुआ है. उधर, बागेश्वर के हरबाड गांव में बारिश और भूस्खलन के कारण 7 परिवारों के भवन खतरे की जद में आ गए हैं. जिस कारण उन्हें राप्रावि हरबाड और पंचायत घर में शिफ्ट किया गया है.

यात्रियों का रेस्क्यू (फोटो सोर्स- SDRF)

हरिद्वार में गंगा का जलस्तर पहुंचा चेतावनी लेवल से ऊपर: पहाड़ी इलाको में लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है. हरिद्वार में लगातार हो रही लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है. गंगा का जलस्तर भी बढ़ गया है. हरिद्वार स्थित भीमगोड़ा बैराज से बहने वाली गंगा चेतावनी स्तर के पार पहुंच गई है. गंगा 292.60 मीटर पर बह रही है. जबकि, चेतावनी स्तर 293 है. बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों को अलर्ट किया गया है.

"पहाड़ों पर दो दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा का जलस्तर चेतावनी लेवल से नीचे बह रहा है. जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों और आपदा प्रबंधन की टीम को अलर्ट कर दिया है. साथ ही तराई वाले क्षेत्रों में रह रहे लोगों को गंगा से दूरी बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है. जिसे लेकर सभी विभागों से कॉर्डिनेट किया जा रहा है."- भारत भूषण, एसडीओ, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग

पिछले 20 सालों में भीमगोड़ा बैराज में गंगा का जलस्तर

2007- 295.30 मीटर

2010- 296.30 मीटर

2011- 295.60 मीटर

2012- 294.30 मीटर

2013- 295.90 मीटर

2014- 294.85 मीटर

2017- 294 मीटर

2019- 295.05 मीटर

2021- 294.40 मीटर

2022- 294.10 मीटर

2023- 295.70 मीटर

2025- 294.30 मीटर

हरिद्वार में बारिश से जल भराव: हमेशा से ही बारिश होने पर हरिद्वार जलभराव की समस्या से जूझता है. इस बार भी चंद्रचार्य चौक, रानीपुर मोड़ और भगत सिंह चौक पर मूसलाधार बारिश के चलते कई फीट पानी भर गया. इतना ही नहीं सड़कों से वाहनों को निकालना भी टेढ़ी खीर लगने लगा. हालांकि, लोग इसी भरे हुए पानी में से अपने वाहन निकालते हुए दिखाई दिए. जबकि, दोपहिया वाहन चालक भी इस पानी में से अपने वाहन निकालते हुए दिखाई दिए.

पैदल मार्ग बहने से बढ़ी परेशानी (फोटो सोर्स- SDRF)

वहीं, ज्वालापुर के पीठ बाजार में भी सड़कों पर कई-कई फीट पानी भरा हुआ दिखाई दिया और इसी पानी में से लोगों के आते जाते दिखाई दिए. मूसलाधार बारिश के चलते होने वाली परेशानी और जगह-जगह जल भराव से जहां जन जीवन प्रभावित हो रहा है. हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक और भगत सिंह चौक की जल भराव की समस्या बरसों पुरानी है. इसके लिए कई बार कार्य योजना बनाई जाने की बात भी कही जाती रही है, लेकिन आज तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया है.

