मणिमहेश यात्रा से लौटे श्रद्धालुओं का छलका दर्द, कैमरे पर बताई आपबीती, सीएम ने लिया स्थिति का जायजा - MANI MAHESH YATRA

भरमौर में प्रकृति ने भारी तबाही मचाई, जिसकी वजह से मणिमहेश यात्रा पर गए हजारों श्रद्धालु रास्ते में फंसे हैं.

मणिमहेश यात्रा से लौटे श्रद्धालुओं का छलका दर्द
मणिमहेश यात्रा से लौटे श्रद्धालुओं का छलका दर्द (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 6:27 PM IST

Updated : August 29, 2025 at 6:36 PM IST

चंबा: हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर जारी है. भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से प्रदेश के कई जिलों में आपात स्थिति है. बात अगर चंबा जिले की करें तो भरमौर में हुई भारी तबाही से देश-दुनिया से जिले का संपर्क कट चुका है. ऐसे में मणिमहेश यात्रा पर गए हजारों यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं. वहीं, कई यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है. इस यात्रा से सुरक्षित लौटे श्रद्धालु अपनी आपबीती बता रहे हैं. वहीं, मौसम की स्थिति देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल के लिए मणिमहेश यात्रा पर रोक लगा दी है. वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हालातों पर नजर बनाए हुए हैं.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मणिमहेश यात्रा पर फंसे यात्रियों की जानकारी ले रहे हैं. इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक की. जिसकी जानकारी सीएम ने सोशल मीडिया में पोस्ट करके दी. सीएम ने पोस्ट में लिखा, "जिला प्रशासन से बात कर मणिमहेश यात्रा पर आए श्रद्धालुओं को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने, भरमौर और चंबा में फंसे यात्रियों के ठहरने और भोजन की उचित व्यवस्था की जानकारी ली. महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं. चंबा पहुंच चुके श्रद्धालुओं को बसों के माध्यम से उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है".

आगे सीएम ने लिखा, जम्मू-कश्मीर के श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय किया है. आपदा में फंसे श्रद्धालुओं को भरमौर और यात्रा रूट में आने वाले गांवों के लोगों ने भरपूर सहयोग दिया है. आपदा की घड़ी में भरमौर और यात्रा मार्ग पर आने वाले गांवों के लोगों ने श्रद्धालुओं को जो सहयोग और अपनापन दिया, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं. यह करुणा एवं सेवा-भाव ही हमारी देवभूमि की असली पहचान और संस्कृति है. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी सड़क मार्ग से भरमौर पहुंच रहे हैं. वह सड़क बहाली के कार्यों को गति प्रदान करेंगे.

मणिमहेश यात्रा से लौटे श्रद्धालुओं का छलका दर्द (ETV Bharat)

चंबा से भरमौर तक सड़कों का मिटा नामोनिशान

आसमान से लगातार हो रही बारिश ने चंबा जिले में भी खूब कहर बरपाया है. हालात ऐसे है कि चंबा से भरमौर तक के 62 किलोमीटर में ज्यादातर जगह सड़क का नामोनिशान मिट चुका है. वहीं, भरमौर से आगे 13 किलोमीटर हडसर तक की सड़क का भी बुरा हाल है. हडसर से आगे ही 13 किलोमीटर की मणिमहेश के लिए दुर्गम यात्रा शुरू होती है. इस यात्रा पर आए हजारों श्रद्धालुओं से उनके परिजनों का संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उनके परिजन परेशान हैं.

मणिमहेश यात्रा मार्ग पर जगह-जगह लैंडस्लाइड
मणिमहेश यात्रा मार्ग पर जगह-जगह लैंडस्लाइड (ETV Bharat)

विधायक डॉ. जनकराज ने उठाया मुद्दा

विधायक डॉ. जनकराज ने कहा, "भरमौर क्षेत्र शेष दुनिया से कट चुका है, सड़क मार्ग बंद है. वहीं, चार दिन बाद भी दूरसंचार बहाल नहीं हो पाया है. भरमौर में क्या स्थिति है? इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है. चार दिन से जिला प्रशासन से बात नहीं हो पा रही है. भरमौर में हजारों पर्यटक फंसे हुए है, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है. खाने की सुविधा नहीं है और पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है. सरकार या प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल पा रही है".

खड़ी चढ़ाई चढ़ने को यात्री मजबूर
खड़ी चढ़ाई चढ़ने को यात्री मजबूर (ETV Bharat)

मणिमहेश यात्रा पर गए श्रद्धालु रास्ता में फंसे

गौरतलब है कि इन दिनों मणिमहेश कैलाश यात्रा पर गए हजारों यात्री भरमौर में फंसे हुए हैं. रास्ता बंद होने और भारी बारिश के बीच श्रद्धालु कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पैदल पार करने को मजबूर हैं. वहीं, अब मणिमहेश यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं का दर्द छलक रहा है. मणिमहेश से पैदल वापस पहुंचे विभिन्न राज्यों से आए यात्रियों ने बताया कि भरमौर की सभी सड़कें टूट चुकी है. वह कई किलोमीटर तक पैदल चलकर चंबा पहुंचे हैं. मणिमहेश के रास्ते पूरी तरह से नष्ट हो गये हैं. बारिश में बड़ी तबाही हुई है.

चंबा डीसी मुकेश रेपसवाल ने कहा, "भारी बारिश के कारण चंबा में नुकसान हुआ है और इसे ध्यान में रखते हुए मणिमहेश यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है".

मणिमहेश यात्रा पर आए एक श्रद्धालु ने कहा, "रास्ते बंद होने लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. न तो लोग ऊपर जा सकते थे और नहीं नीचे आ सकते थे. रास्ता बंद होने से कई जगहों पर श्रद्धालु फंसे हुए है. खाना और पीने का पानी नहीं मिलने लोग परेशान हैं. प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिला. पानी, बिजली और नेटवर्क नहीं होने से लोगों को भारी दिक्कत हुई".

वहीं, लुधियाना से आए दीपक और राबिन ने बताया, "हम मणिहेश यात्रा पर गए थे. इस दौरान रास्ते में भारी बारिश हुई. जिसकी वजह से पहाड़ी खिसक गई. भारी लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हो गए. मोबाइल में नेंट बंद हो गए. अभी भी नेटवर्क नहीं है. दो दिनों तक खतरनाक रास्तों पर पैदल चलने के बाद चंबा पहुंचे हैं. अब देखते हैं कि आगे क्या हालात हैं. घरवालों से संपर्क नहीं होने से परेशान हैं".

मणिमहेश कैलाश यात्रा

बता दें कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में होने वाली मणिमहेश यात्रा पर देश-विदेश से श्रद्धालु आते हैं. मणिमहेश समुद्रतल से करीब 14500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. मणिमहेश को विश्व प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा के बराबर दर्जा दिया जाता है. इस यात्रा में पूरे देश से लाखों श्रद्धालु आते हैं. इस बार मणिमहेश यात्रा जन्माष्टमी से शुरू हुई थी और राधा अष्टमी तक चलने थी. मणिमहेश यात्रा सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन मौसम की मार से जगह-जगह लैंडस्लाइड होने और भारी बारिश के चलते इसे रोकना पड़ा. जिला प्रशासन ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है. बताया जा रहा है कि कई लोग मणिमहेश के गौरीकुंड, सुन्दरासी, हडसर और भरमौर में फंसे हैं. हालात यह है कि श्रद्धालु कई-कई किलोमीटर पैदल चलकर और पहाड़ लांघ कर चंबा तक पहुंच रहे हैं.

