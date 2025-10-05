ETV Bharat / state

बड़ा हादसा : सालासर बालाजी जा रहे पदयात्रियों को अज्ञात वाहन ने कुचला, तीन की मौत

राजस्थान के चूरू में बड़ा हादसा. एनएच-52 पर भीषण सड़क हादसे में घायल एक शख्स की हालत गंभीर. जानिए पूरा मामला...

Members of the pedestrian association in the hospital premises
अस्पताल परिसर में पदयात्री संघ के सदस्य (ETV Bharat Churu)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 5, 2025 at 1:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चूरू: सदर थाना इलाके के खासोली बाईपास पर रविवार को भीषण हादसा हुआ. अज्ञात वाहन ने सालासर जा रहे पदयात्रियों को कुचल दिया. तीन श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है. सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने घायल को राजकीय अस्पताल पहुंचाया और मृतकों के शव मोर्चरी में रखवाए.

सदर थाने के एएसआई गिरधारीलाल ने बताया कि नेशनल हाईवे नंबर 52 पर सालासर बालाजी के दर्शन करने जा रहे पैदलयात्रियों को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया. हादसे में हरियाणा के न्योली कला निवासी प्रीतम सिंह (34), सुरेंद्र जाट (35) और हांसी निवासी मनजीत जाट (55) की मौके पर ही मौत हो गई. चूरू का लम्बोर निवासी प्रशांत गंभीर रूप से घायल है. सैनी ने बताया कि प्रशांत के सिर में गंभीर चोटें हैं. चूरू के भरतीया अस्पताल के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद प्रशांत को हायर सेंटर रेफर कर दिया. तीनों मृतकों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं.

पढ़ें: चित्तौड़गढ़: ट्रक की टक्कर से ट्रेलर में लगी भीषण आग, जिंदा जला चालक

एएसआई गिरधारीलाल ने बताया कि पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. हाईवे पर सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं. पुलिस जांच में जुटी है. यात्रियों को टक्कर मारने के बाद चालक फरार हो गया. उसका पता लगा रहे हैं. अस्पताल में घायलों के साथ आए पदयात्री संघ के लोगों ने बताया कि लंबोर छीपियान से 12 सदस्यों का संघ शनिवार को सालासर पदयात्रा पर रवाना हुआ था. रविवार को चूरू के पास हाईवे पर यह हादसा हो गया.

For All Latest Updates

TAGGED:

चूरू में सड़क हादसाROAD ACCIDENT IN CHURUHORRIFIC ACCIDENT ON NH 52GOING TO SALASAR BALAJI ON FOOTHORRIFIC ACCIDENT ON NH 52 IN CHURU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शरद पूर्णिमा पर देर रात बंटती है विशेष आयुर्वेदिक खीर, जानिए क्यों है खास...

अक्टूबर में IPO मार्केट में हलचल, निवेशकों की नजर TATA कैपिटल और LG इलेक्ट्रॉनिक्स पर

भक्ति के रंग में रंगे नजर आए शिखर धवन, महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन कर लिया भस्म आरती में हिस्सा

लौटाई जाएगी बैंकों में पड़ी ₹1.84 लाख करोड़ की अनक्लेम्ड रकम, सरकार ने शुरू किया अभियान, जानें कैसे करें क्लेम?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.