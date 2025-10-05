ETV Bharat / state

बड़ा हादसा : सालासर बालाजी जा रहे पदयात्रियों को अज्ञात वाहन ने कुचला, तीन की मौत

चूरू: सदर थाना इलाके के खासोली बाईपास पर रविवार को भीषण हादसा हुआ. अज्ञात वाहन ने सालासर जा रहे पदयात्रियों को कुचल दिया. तीन श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है. सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने घायल को राजकीय अस्पताल पहुंचाया और मृतकों के शव मोर्चरी में रखवाए.

सदर थाने के एएसआई गिरधारीलाल ने बताया कि नेशनल हाईवे नंबर 52 पर सालासर बालाजी के दर्शन करने जा रहे पैदलयात्रियों को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया. हादसे में हरियाणा के न्योली कला निवासी प्रीतम सिंह (34), सुरेंद्र जाट (35) और हांसी निवासी मनजीत जाट (55) की मौके पर ही मौत हो गई. चूरू का लम्बोर निवासी प्रशांत गंभीर रूप से घायल है. सैनी ने बताया कि प्रशांत के सिर में गंभीर चोटें हैं. चूरू के भरतीया अस्पताल के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद प्रशांत को हायर सेंटर रेफर कर दिया. तीनों मृतकों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं.