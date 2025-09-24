ETV Bharat / state

पुष्कर की होटल में मांस पकाने-परोसने को लेकर भड़के तीर्थ पुरोहित, उठाई कार्रवाई की मांग

अधिकारी से शिकायत करते तीर्थ पुरोहित ( ETV Bharat Ajmer )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 24, 2025 at 8:10 PM IST 2 Min Read

अजमेर: पुष्कर के जमनी कुंड रोड के समीप स्थित एक होटल की किचन में मांस पकाने और परोसने का वीडियो सामने आने के बाद तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश फैल गया है. तीर्थ पुरोहितों ने पुष्कर तीर्थ क्षेत्र में शराब और मांसाहार पर पाबंदी के नियम को सख्ती से पालन करवाए जाने और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है. तीर्थ पुरोहित वेदनाथ पाराशर ने बताया कि पुष्कर तीर्थ क्षेत्र में स्थित होटल के किचन में मांस पकाने और परोसने का मामला सामने आते ही कुछ तीर्थ पुरोहितों ने मौके पर जाकर वीडियो और तस्वीरें ली. इन्हें स्थानीय प्रशासन को दिखाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है. उन्होंने बताया कि श्री तीर्थ गुरु पुष्कर पुरोहित संघ ट्रस्ट के बैनर तले नगर पालिका आयुक्त जनार्दन शर्मा और उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर को शिकायत दी गई है. इस घटना को लेकर पूरे पुष्कर में रोष है. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही हैं.