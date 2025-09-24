पुष्कर की होटल में मांस पकाने-परोसने को लेकर भड़के तीर्थ पुरोहित, उठाई कार्रवाई की मांग
पुष्कर के एक होटल में मांस पकाने और परोसने का वीडियो सामने आने के बाद तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश है.
Published : September 24, 2025 at 8:10 PM IST
अजमेर: पुष्कर के जमनी कुंड रोड के समीप स्थित एक होटल की किचन में मांस पकाने और परोसने का वीडियो सामने आने के बाद तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश फैल गया है. तीर्थ पुरोहितों ने पुष्कर तीर्थ क्षेत्र में शराब और मांसाहार पर पाबंदी के नियम को सख्ती से पालन करवाए जाने और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.
तीर्थ पुरोहित वेदनाथ पाराशर ने बताया कि पुष्कर तीर्थ क्षेत्र में स्थित होटल के किचन में मांस पकाने और परोसने का मामला सामने आते ही कुछ तीर्थ पुरोहितों ने मौके पर जाकर वीडियो और तस्वीरें ली. इन्हें स्थानीय प्रशासन को दिखाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है. उन्होंने बताया कि श्री तीर्थ गुरु पुष्कर पुरोहित संघ ट्रस्ट के बैनर तले नगर पालिका आयुक्त जनार्दन शर्मा और उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर को शिकायत दी गई है. इस घटना को लेकर पूरे पुष्कर में रोष है. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही हैं.
पढ़ें: बांसवाड़ा के सरकारी स्कूल में निकाह, परोसा गया मांस, अब मामला दर्ज
इनका कहना है: पुष्कर नगर परिषद के आयुक्त जनार्दन शर्मा ने बताया कि तीर्थ पुरोहितों की ओर से मिले ज्ञापन में कहा गया है कि नगर परिषद की उपनिधियां बनी हुई हैं. उनमें नगर परिषद क्षेत्र में मांस, मदिरा का सेवन और बिक्री करना प्रतिबंधित है. नगर परिषद के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक होटल के किचन में नॉनवेज पकाया जा रहा था. इस प्रकरण में प्रशासन से सहयोग लेते हुए मामले की गहन जांच की जाएगी. यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर ने बताया कि तीर्थ पुरोहितओं की ओर से कुछ होटल में मांसाहार परोसने की शिकायत मिली है. इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं. नगर परिषद क्षेत्र में यदि कोई मांस-मदिरा बेचता है या परोसता है, तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी.