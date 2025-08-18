प्रयागराज: फतेहपुर में मकबरा को लेकर हुई हिंसा की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र के अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ की ओर से दाखिल जनहित याचिका में पूरे प्रकरण की सीबीआई या फिर न्यायिक आयोग से जांच का निर्देश देने की मांग की गई है.

दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग: साथ ही फतेहपुर में गत 11 अगस्त को हुए बवाल के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है. जनहित याचिका में प्रदेश व स्थानीय अधिकारियों सहित फतेहपुर के भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल और अध्यक्ष हिंदू महासभा मनोज त्रिवेदी को विपक्षी के रूप में पक्षकार बनाया गया है.

फतेहपुर हिंसा सोची समझी साजिश का नतीजा: याची के अधिवक्ता सहेर नकवी और मोहम्मद आरिफ ने बताया कि फतेहपुर हिंसा सोची समझी साजिश का नतीजा है. याचिका में स्थानीय पुलिस अधिकारियों पर उपद्रवियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने और गिरफ्तारी न करने का आरोप लगाया गया है.

हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका: जनहित याचिका हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र के अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ ने दाखिल की है. इसमें फतेहपुर की हिंसा को दंगा बताते हुए इसकी सीबीआई या न्यायिक जांच कराने और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है.

बीजेपी ने मकबरे को ठाकुरद्वारा बताया: बीजेपी नेता इस प्राचीन मकबरे को ठाकुरद्वारा कह रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी इस मकबरे को ठाकुरद्वारा बताया. पार्टी इसके स्वामित्व के लिए अदालत में याचिका दाखिल करने जा रही है. बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने इसकी जिम्मेदारी पार्टी के विधि प्रकोष्ठ को दी है.

इस सप्ताह अदालत में याचिका दाखिल करेगी बीजेपी: बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने कहा कि बीजेपी हमेशा कानून का पालन करती है. पार्टी इस मामले को कोर्ट में ले जा रही है. ठाकुरद्वारा संबंधी ऐतिहासिक दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं. इस सप्ताह अदालत में याचिका दाखिल की जाएगी.

