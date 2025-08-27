नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है. जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा जारी 13 अगस्त की अधिसूचना को चुनौती दी गई है. जिसके द्वारा दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस अधिकारियों की गवाही के लिए "निर्दिष्ट स्थान" घोषित किया गया. इस मामले का उल्लेख आज न्यायालय के समक्ष होने की संभावना है. याचिका में कहा गया है कि यह अधिसूचना न्यायपालिका को कमजोर करती है तथा आपराधिक प्रक्रिया और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत है.

13 अगस्त की एलजी की अधिसूचना के खिलाफ PIL : यह याचिका अधिवक्ता कपिल मदान द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने अधिसूचना की वैधता, वैधता और संवैधानिक औचित्य पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया है कि यह "पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर, मनमाना और असंवैधानिक" है.यह कानूनी चुनौती 13 अगस्त 2025 की एक अधिसूचना को लक्षित करती है, जिसे उपराज्यपाल की स्वीकृति से दिल्ली सरकार के गृह (सामान्य) विभाग द्वारा जारी किया गया था.

निष्पक्ष सुनवाई की संवैधानिक गारंटी को कमजोर करने वाला आदेश :

यह अधिसूचना आपराधिक कार्यवाही में पुलिसकर्मियों की गवाही के लिए पुलिस थानों को आधिकारिक स्थान के रूप में नामित करती है. याचिका में तर्क दिया गया है कि ऐसा कदम अभियोजन पक्ष के गवाहों - विशेष रूप से पुलिस अधिकारियों - को अपने ही परिसर में गवाही देने की अनुमति देकर अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष सुनवाई की संवैधानिक गारंटी को कमजोर करता है.संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई इस रिट याचिका में कई संवैधानिक और कानूनी आपत्तियां उठाई गई हैं.

अधिसूचना पर कई संवैधानिक और कानूनी आपत्तियां

1.सबसे पहले, यह निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होने का दावा करता है और कहता है कि पुलिस अधिकारियों को अपने ही थानों से गवाही देने की अनुमति देना निष्पक्षता से समझौता करता है, अभिलेखों के चुनिंदा संदर्भों को प्रोत्साहित करता है, और पक्षपात की धारणा को बढ़ावा देता है

2.दूसरा, यह अनुच्छेद 14 के तहत मनमाने वर्गीकरण की ओर इशारा करता है और तर्क देता है कि अधिसूचना पुलिस गवाहों को उनके कार्यस्थलों से गवाही देने की अनुमति देकर उन्हें अनुचित रूप से विशेषाधिकार प्रदान करती है, जबकि नागरिक गवाहों को अदालत में उपस्थित होना आवश्यक है.

3. तीसरा, जनहित याचिका में कहा गया है, "पुलिस थानों को एकतरफा तरीके से बयान केंद्र के रूप में नामित करके कार्यपालिका ने न्यायिक शक्तियों का अतिक्रमण किया है, जिससे अनुच्छेद 50 का उल्लंघन हुआ है, जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का आदेश देता है ".

4. चौथा, यह तर्क दिया गया है कि यह अधिसूचना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023, विशेष रूप से धारा 308 के विरुद्ध है, जिसके अनुसार साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में और न्यायिक पर्यवेक्षण में दर्ज किए जाने चाहिए.

5. पांचवां, यह याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों, 2020 और 2025 के उल्लंघन को उजागर करती है, जो अदालत के विवेक पर केवल तटस्थ और अधिकृत स्थानों से ही वर्चुअल गवाही की अनुमति देते हैं. याचिका में दावा किया गया है कि पुलिस थाने स्वाभाविक रूप से पक्षपातपूर्ण होते हैं.

6.छठा, यह महाराष्ट्र राज्य बनाम डॉ. प्रफुल्ल बी. देसाई (2003) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से न्यायिक मिसाल का हवाला देता है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति दी गई थी, लेकिन तटस्थ स्थान सुरक्षा जैसे सुरक्षा उपायों पर ज़ोर दिया गया था, जिनकी वर्तमान अधिसूचना कथित तौर पर अनदेखी करती है.

गवाहों से छेड़छाड़ और अभियुक्तों के प्रति पूर्वाग्रह के जोखिम

इसके अलावा, यह तर्क दिया जाता है कि याचिका गवाहों से छेड़छाड़ और अभियुक्तों के प्रति पूर्वाग्रह के जोखिम की चेतावनी देती है, यह तर्क देते हुए कि पुलिस थानों से बयानों से छेड़छाड़ की जा सकती है और साक्ष्यों के साथ उचित टकराव में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिससे मुकदमा अभियोजन पक्ष के पक्ष में झुक सकता है.

आपराधिक मुकदमों की निष्पक्षता को अपूरणीय क्षति होगी

याचिका में कहा गया है कि यदि इस अधिसूचना को लागू रहने दिया गया, तो इससे दिल्ली में आपराधिक मुकदमों की निष्पक्षता को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी और न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास कम होगा. याचिकाकर्ता ने न्यायालय से इस अधिसूचना को रद्द करने और यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि पुलिस के बयान केवल न्यायिक निगरानी में ही अदालतों में जारी रहें.इस मामले को आज दिल्ली उच्च न्यायालय में तत्काल सुनवाई के लिए प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है.

