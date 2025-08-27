ETV Bharat / state

हाईकोर्ट में दो मामले: हैरिटेज और ग्रेटर निगमों के विलय के खिलाफ पीआईएल, समय पूर्व रिहाई नहीं करने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी - RAJASTHAN HIGH COURT

जयपुर के हैरिटेज और ग्रेटर नगर निगम को एक करने की अधिसूचना के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
Published : August 27, 2025 at 8:04 PM IST

जयपुर: शहर के हैरिटेज और ग्रेटर नगर निगमों को समाप्त कर एक नगर निगम गठित करने की अधिसूचना के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आरआर तिवाड़ी की ओर पेश इस जनहित याचिका पर गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश केआर श्रीराम और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ सुनवाई करेगी.

याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा और अधिवक्ता सुनील शर्मा ने बताया कि इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से गत 27 मार्च को जारी की गई अधिसूचना पूरी तरह से मनमानी, असंवैधानिक और कानून के विपरीत है. दोनों निगम को समाप्त कर एक निगम के गठन के दौरान वार्ड को 250 से घटाकर 150 कर दिया जाएगा. याचिका में कहा गया कि हाल ही में निगम सीमा में शामिल 80 गांवों की करीब 1.75 लाख की आबादी को शामिल किया गया है. दोनों निगमों के एकीकरण से बढ़ी हुई आबादी के बावजूद नागरिकों का जनप्रतिनिधित्व कम हो जाएगा.

याचिका में कहा गया कि शहर की मौजूदा आबादी करीब 45 लाख से अधिक है. वहीं बढ़ते शहरीकरण और क्षेत्रफल के हिसाब से मौजूदा वार्डों से 100 वार्ड कम करना शहर के विकास के लिहाज से उचित नहीं है. इससे न केवल शहर का विकास प्रभावित होगा, बल्कि प्रशासनिक ढांचा भी बिगड़ेगा और आमजन की अफसरों तक पहुंच भी कम होगी. याचिका में कहा गया कि शहर के विकास और आमजन की सुविधा के लिए साल 2019 में तत्कालीन सरकार ने जयपुर नगर निगम को विभाजित करते हुए दो निगम बनाए थे. वहीं हाईकोर्ट ने भी इसे न्यायोचित ठहराया था.

अब इसके पुनः विलय से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के लिए गठित विशेष संस्थानों जैसे हेरिटेज कमेटी, तकनीकी हेरिटेज समिति और हेरिटेज सेल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा. राज्य सरकार ने विलय का यह निर्णय आमजन की सलाह और कानूनी प्रावधानों का पालन किए बिना लिया है. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि यह कदम पूरी तरह से राजनीतिक प्रेरणा और चुनावी लाभ के लिए उठाया गया है.

आदेश के बावजूद रिहाई नहीं करने पर कोर्ट नाराज: राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद हत्या के आरोपी की समय पूर्व रिहाई नहीं करने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि 3 सितंबर तक आदेश की पालना की जाए, वरना 4 सितंबर को जेल अधीक्षक, जयपुर, स्थानीय कलेक्टर और डीसीपी ईस्ट अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपना स्पष्टीकरण दें. जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस बीएस संधू की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता पवन कुमार शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को हत्या के मामले में 16 मार्च, 2012 को आजीवन कारावास की सजा मिली थी. वहीं उसे 12 जून, 2020 को स्थाई पैरोल का लाभ दिया गया. याचिका में कहा गया कि उसने प्रशासन के समक्ष समय पूर्व रिहाई का प्रार्थना पत्र पेश किया था. जिसे प्रशासन ने यह कहते हुए 12 जनवरी, 2024 को खारिज कर दिया कि संबंधित पुलिस अधीक्षक की सिफारिश नहीं होने के उसे समय पूर्व रिहाई का लाभ नहीं दिया जा सकता. इस आदेश को उसे हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने गत 4 जुलाई को याचिका स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता को समय पूर्व रिहाई का लाभ देने को कहा.

अवमानना याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश के 6 सप्ताह बीतने के बाद भी उसे अभी तक समय पूर्व रिहाई का लाभ नहीं दिया गया. ऐसे में उसे समय पूर्व रिहाई का लाभ देते हुए आदेश की पालना में कोताही बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाए. जिसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि गत 30 जुलाई को पत्र लिखकर याचिकाकर्ता के मामले में सलाहकार समिति के समक्ष रखने को कहा गया था. ऐसे में अदालती आदेश की पालना के लिए समय दिया जाए. इस पर अदालत ने 3 सितंबर तक पालना नहीं करने पर 4 सितंबर को तीनों अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है.

