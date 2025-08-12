कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के उपमंडल आनी के खांनवी में एक सेब से लदी हुआ पिकअप खाई में गिर गई. इस सड़क दुर्घटना में पिकअप में सवार दो लोगों की मौत हो गई. जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों का आनी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. वहीं, पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. आनी पुलिस की टीम ने मामला दर्ज कर लिया हैं और अब इस मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है.

आनी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, उन्हें सूचना मिली कि आनी की खानवी कैंची के पास बीती रात 9 बजे पिकअप (HP 95 0776) दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. इसमें आनी के कदैरना निवासी बिदुराम का सेब लदा था. जिसे बेचने के लिए लाफूघाटी मंडी लाया जा रहा था.

प्रारंभिक जांच में हादसे कारण घनी धुंध और तेज बारिश बताई जा रही है. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है. वही, मृतकों की पहचान नेपाल निवासी प्रकाश ओली और तिलक बहादुर के तौर पर हुई है. इसके अलावा ड्राइवर संजीव कुमार और एक अन्य व्यक्ति को काफी चोटें आई है.

डीएसपी आनी चंद्रशेखर कायथ ने बताया, "बीती रात 9 बजे के करीब यह हादसा हुआ है. इसमें कदैरना निवासी बिदुराम का सेब लदा था. हादसे में दो लोगों की मौत और दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए है. जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. शवों का आनी में पोस्टमॉर्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंपे दिए जाएंगे.

उन्होंने बताया कि ड्राइवर संजीव कुमार को आनी अस्पताल और दीपक खडगा को प्राथमिक उपचार के बाद रामपुर अस्पताल रेफर किया गया. वहीं, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

