कोटा: ट्रैक्टर ट्रॉली को पिकअप ने मारी टक्कर, बालिका की मौत और 21 गंभीर घायल

हाईवे 27 पर भीषण सड़क दुर्घटना हुई में 21 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक बालिका की मौत हो गई.

Accident-hit tractor trolley and dead girl
हादसाग्रस्त ट्रैक्टर ट्रॉली और मृतक बालिका (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 26, 2025 at 1:47 PM IST

2 Min Read
कोटा: नेशनल हाईवे नंबर 27 पर भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जब ट्रैक्टर ट्रॉली को पिकअप ने टक्कर मार दी. हादसे में 11 वर्षीय बालिका की मौत और 21 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. माली समाज के लोग कोटा के चारगांव, डाबर बमोरी व अन्य गांव से देवताओं की रसोई लेकर ट्रैक्टर से झालावाड़ के मऊ महाराज जा रहे थे. दुर्घटना सीमलिया थाना इलाके में चींसा के पास गुरुवार देर रात 12:30 बजे हुई. घायलों को कोटा के एमबीएस अस्पताल लाया गया, जहां घायल बालिका ने दम तोड़ दिया.

सीमलिया थानाधिकारी सुरेश शर्मा ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली में 35 से 40 व्यक्ति बैठे थे. यह नेशनल हाईवे 27 पर गड़ेपान से बारां रोड की तरफ जा रही थी. पीछे से आई पिकअप ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी. ट्रॉली पलट गई और सवारियां दब गई. सूचना पर पुलिस पहुंची. आसपास के लोगों ने सवारियां निकाली और एंबुलेंस से कोटा के एमबीएस अस्पताल भेजा. पिकअप चालक फरार हो गया. पिकअप पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. डाबर बमोरी निवासी 11 वर्षीय रश्मि पुत्री शुभकरण माली की मौत हो गई.

एएसआई अमर सिंह ने बताया कि 21 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. इसका एमबीएस अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया. रसोई लेकर जा रहे रामअवतार सुमन ने कहा कि घायल लोगों में 10 से 60 साल की उम्र के लोग हैं. इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हैं. घायलों में कन्हैया लाल, बाबूलाल, सुगना बाई, मनभर, शिवनंदन, बद्री लाल, कुंज बिहारी, चेतन, विशाल, विहान, दिव्यांशी, विमला बाई, सीता, निशा, लक्ष्मी, विमला, राजेश व मिशठी शामिल है.

