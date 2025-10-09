भांडारेज के पास पिकअप ने बाइक सवार परिवार को मारी टक्कर, मासूम सहित दंपती की मौत
दौसा के भांडारेज के पास हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार दंपती सहित उनकी मासूम बेटी की मौत हो गई.
दौसा: जिले के सदर थाना क्षेत्र के भांडारेज के पास गुरुवार शाम को एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई. बाइक सवार एक परिवार को तेज रफ्तार पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में पति, पत्नी और उनकी चार वर्षीय मासूम बेटी की मौके पर ही मौत हो गई. यह परिवार किसी काम से भांडारेज आया था, लेकिन घर लौटने से पहले ही उनकी जिंदगी का सफर खत्म हो गया.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार हवा में उछलकर दूर जा गिरे. टक्कर इतनी भयावह थी कि कुछ दूरी पर पिकअप भी पलट गई. टक्कर के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई, ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी.
मृतकों की पहचान गोठड़ा निवासी महेंद्र योगी पुत्र घनश्याम योगी, उनकी पत्नी नारंगी देवी और चार वर्षीय बेटी शिवंशी के रूप में हुई है. थाना प्रभारी हनुमान सहाय ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने पर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. जहां बाइक पर सवार मासूत सहित दंपती को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भिजवाया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे.
हादसे के बाद ग्रामीणों ने लगाया जाम: घटना के बाद ग्रामीणों में गुस्सा फूट पड़ा. सैकड़ों लोग मौके पर एकत्र हो गए और सड़क जाम कर दी. ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने, हादसे के लिए जिम्मेदार पिकअप चालक पर सख्त कार्रवाई करने और भांडारेज के पास सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की. सूचना मिलते ही डीएसपी रविप्रकाश और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की, उनकी मांगें सुनीं और कार्रवाई का भरोसा दिलाया. पुलिस और प्रशासन की समझाइश से जाम खुलवाया जा सका.