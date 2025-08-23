पिथौरागढ़: सीमांत धारचूला क्षेत्र में बीती देर रात्रि को तवाघाट से धारचूला आ रहा एक कंपनी का पिकअप वाहन एलागाड़ के पास अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा. वाहन में दो लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिसमें चालक लापता बताया जा रहा है. जिसके बाद पुलिस, एसडीआरएफ और एसएसबी की टीम लापता चालक की तलाश में जुटी हुई है. एक घायल को रात को ही रेस्क्यू कर लिया गया था.

सूचना मिलने पर धारचूला से थाना प्रभारी विजेंद्र शाह के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, एसएसबी व पुलिस के द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया. जिसमें घायल का रेस्क्यू कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला लाया गया. जिसमें लापता चालक का पुलिस व एसएसबी के जवानों के द्वारा खोजबीन की जा रही है. थाना प्रभारी विजेंद्र शाह ने बताया कि बड़गाम ब्रिज के पास एक गाड़ी पहाड़ी से पत्थर गिरने से दुर्घटनाग्रस्त होकर रोड से लगभग 150 मीटर नीचे काली नदी के किनारे गिरने की सूचना मिली थी. घटना की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची.

बताया जा रहा है कि वाहन में 2 युवक सवार थे. एक युवक का नाम रितिक घोष चालक (उम्र 24 वर्ष) निवासी रेजीनगर जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है. जिसे एंबुलेंस से जिला अस्पताल धारचूला को भेज दिया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है. जबकि दूसरा युवक लापता है. भारी बारिश और भूस्खलन के कारण रात को रेस्क्यू नहीं हो पाया. घायल व्यक्ति ने बताया है कि वह HCC कंपनी में काम करता है और वे लोग तवाघाट से धारचूला जा रहे थे. इधर लापता व्यक्ति की खोजबीन के लिए एसडीआरफ और पुलिस की टीम के द्वारा खोजबीन की जा रही है.

जिले में लगातार बारिश के दौरान दुर्घटनाएं हो रही हैं. बीते दिनों पिथौरागढ़ घाट टनकपुर मोटर मार्ग में पहाड़ी से बोल्डर गिरने के कारण चौकी घाट से समीप एक कार क्षतिग्रस्त हो गई थी. कार में चालक समेत कुल 05 लोग सवार थे, जो सकुशल बच गए थे. उस दौरान पुलिस ने कार में फंसे सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर उनके गंतव्य की ओर रवाना किया. एक माह पूर्व मुवानी में जीप दुर्घटनाग्रस्त में आठ लोगों की मौत होने के साथ पांच लोग घायल हो गये थे. पिथौरागढ़ जिले में देवतपुरचौडा गांव में पहाड़ी से बोल्डर आने के कारण एक 11 वर्षीय किशोर की मौत हो गई थी. जिले के विभिन्न हिस्सों में बारिश हो रही है. जिस कारण आज जिले भर के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है.

