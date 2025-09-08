ETV Bharat / state

ऑफिस में घंटों बैठने से हो रहा है दर्द, जानिए डॉक्टर से,फिजियोथेरेपी से कैसे करें खुद का ख्याल

नई दिल्ली: वर्तमान में फिजियोथेरेपी बहुत सामान्य और सुलभ होती जा रही है. फिजियोथेरेपी की महत्वता और फिजियोथेरेपिस्ट्स के योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है. आजकल लोगों को ऑफिस में बैठकर कई घंटे तक काम करना होता है. इसमें लगातार कुर्सी पर बैठकर काम करने से लोगों को न्यूरो संबंधी समास्याएं एवं स्पाइन संबंधी समस्या होने लगती हैं. इन समस्याओं छोटे-मोटे उपाय करके आसानी से बचा जा सकता है.

इसको लेकर एम्स की पूर्व रिसर्च ऑफिसर एवं सीनियर फिजीयोथेरेपिस्ट डॉ. ख्याति ने बताया कि ऑफिस में डिजिटल एक्स्पोजर बहुत ज्यादा है. लोग या तो फोन से काम करते रहते हैं या कंप्यूटर पर. ऐसे में कुर्सी पर बैठकर टेबल पर रखे हुए लैपटॉप पर टाइपिंग करते हुए समय जब वह लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं तो उनको कमर दर्द, पीठ दर्द की शिकायत हो जाती है.

डॉ. मोहम्मद माजिद खान, फिजियोथेरेपिस्ट (ETV Bharat)

इन बातों का रखें ध्यान: उन्होंने बताया कि अगर इन चीजों पर ध्यान न दिया जाए तो समस्या ज्यादा भी बढ़ सकती है. जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो हमको लैपटॉप पर काम करते समय टेबल की ओर ज्यादा झुकना नहीं है. हमको कुर्सी पर इस तरह से बैठना है कि पीठ कुर्सी के पिछले हिस्से से टिक जाए. साथ ही हमें टाइपिंग करते समय अपने कोहनी (एल्बो) का सपोर्ट जरूर लेना है, जिससे हमारा बैलेंस बना रहेगा. इससे न्यूरो संबंधी कोई भी समस्या होने से बचा जा सकता है. जब भी हम कुर्सी पर बैठे हैं और हमें टेबल पर लैपटॉप रखकर या सिस्टम पर बैठकर काम करना है तो टेबल के नीचे पैर रखने के लिए मौजूद लकड़ी पर पैर रखकर ही बैठना चाहिए ताकि घुटने बैलेंस हो सकें. इस तरह से बैलेंस बनाकर बैठने से हम न्यूरो और स्पाइन संबंधी परेशानी से बच सकते हैं.

जरूर लें ब्रेक: डॉ. ख्याति ने बताया कि ऑफिस में कभी भी लगातार ज्यादा देर तक न तो खड़े रहना चाहिए और न ही ज्यादा देर बैठना चाहिए. अगर बैठकर काम कर रहे हैं तो कभी भी लगातार 40 मिनट से ज्यादा नहीं बैठना चाहिए. 40 मिनट बाद चेयर से उठकर 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए. इस बात का जरूर ध्यान रखें. अगर आपको याद नहीं रहता है तो इसके लिए चाहे फोन में अलार्म लगा दें या पानी की बोतल और अपने फोन को खुद से दूर रखें, ताकि जब भी फोन बजे या प्यास लगे तो हमें उठ करके जाना ही पड़े.

डॉक्टर की लें सलाह: उन्होंने कहा, इस तरह की प्रैक्टिस अपनी जीवन शैली में जरूर लानी चाहिए. शरीर के पॉश्चर को ठीक रखकर समस्या से बचा जा सकता है. बैकपेन न्यूरो या ऑर्थो जैसी कोई समस्या हो तो उसमें फिजियोथैरेपी का सहारा जरूर लेना चाहिए. इसके लिए डॉक्टर की सलाह भी बहुत जरूरी है. अगर न्यूरो और स्पाइन संबंधी कोई समस्या हो जाए तो दवाइयां की जगह पहले डॉक्टर की सलाह से फिजियोथैरेपी का सहारा लेना चाहिए. आज के समय में फिजियोथैरेपी ऑर्थो न्यूरो और पोस्टकार्डिएक सर्जरी ट्रीटमेंट में काफी मददगार साबित हो रही है. फिजियोथेरेपी सेरेब्रल पाल्सी को बहुत अच्छी तरीके से ठीक किया जा सकता है.