ऑफिस में घंटों बैठने से हो रहा है दर्द, जानिए डॉक्टर से,फिजियोथेरेपी से कैसे करें खुद का ख्याल
फिजियोथेरेपी को लेकर जहां लोगों की पुरानी धारणाएं बदल रही हैं, वहीं इसका इस्तेमाल भी व्यापक होता जा रहा है. जानें फिजियोथेरेपिस्ट्स ने क्या कहा..
Published : September 8, 2025 at 7:15 AM IST
नई दिल्ली: वर्तमान में फिजियोथेरेपी बहुत सामान्य और सुलभ होती जा रही है. फिजियोथेरेपी की महत्वता और फिजियोथेरेपिस्ट्स के योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है. आजकल लोगों को ऑफिस में बैठकर कई घंटे तक काम करना होता है. इसमें लगातार कुर्सी पर बैठकर काम करने से लोगों को न्यूरो संबंधी समास्याएं एवं स्पाइन संबंधी समस्या होने लगती हैं. इन समस्याओं छोटे-मोटे उपाय करके आसानी से बचा जा सकता है.
इसको लेकर एम्स की पूर्व रिसर्च ऑफिसर एवं सीनियर फिजीयोथेरेपिस्ट डॉ. ख्याति ने बताया कि ऑफिस में डिजिटल एक्स्पोजर बहुत ज्यादा है. लोग या तो फोन से काम करते रहते हैं या कंप्यूटर पर. ऐसे में कुर्सी पर बैठकर टेबल पर रखे हुए लैपटॉप पर टाइपिंग करते हुए समय जब वह लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं तो उनको कमर दर्द, पीठ दर्द की शिकायत हो जाती है.
इन बातों का रखें ध्यान: उन्होंने बताया कि अगर इन चीजों पर ध्यान न दिया जाए तो समस्या ज्यादा भी बढ़ सकती है. जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो हमको लैपटॉप पर काम करते समय टेबल की ओर ज्यादा झुकना नहीं है. हमको कुर्सी पर इस तरह से बैठना है कि पीठ कुर्सी के पिछले हिस्से से टिक जाए. साथ ही हमें टाइपिंग करते समय अपने कोहनी (एल्बो) का सपोर्ट जरूर लेना है, जिससे हमारा बैलेंस बना रहेगा. इससे न्यूरो संबंधी कोई भी समस्या होने से बचा जा सकता है. जब भी हम कुर्सी पर बैठे हैं और हमें टेबल पर लैपटॉप रखकर या सिस्टम पर बैठकर काम करना है तो टेबल के नीचे पैर रखने के लिए मौजूद लकड़ी पर पैर रखकर ही बैठना चाहिए ताकि घुटने बैलेंस हो सकें. इस तरह से बैलेंस बनाकर बैठने से हम न्यूरो और स्पाइन संबंधी परेशानी से बच सकते हैं.
जरूर लें ब्रेक: डॉ. ख्याति ने बताया कि ऑफिस में कभी भी लगातार ज्यादा देर तक न तो खड़े रहना चाहिए और न ही ज्यादा देर बैठना चाहिए. अगर बैठकर काम कर रहे हैं तो कभी भी लगातार 40 मिनट से ज्यादा नहीं बैठना चाहिए. 40 मिनट बाद चेयर से उठकर 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए. इस बात का जरूर ध्यान रखें. अगर आपको याद नहीं रहता है तो इसके लिए चाहे फोन में अलार्म लगा दें या पानी की बोतल और अपने फोन को खुद से दूर रखें, ताकि जब भी फोन बजे या प्यास लगे तो हमें उठ करके जाना ही पड़े.
डॉक्टर की लें सलाह: उन्होंने कहा, इस तरह की प्रैक्टिस अपनी जीवन शैली में जरूर लानी चाहिए. शरीर के पॉश्चर को ठीक रखकर समस्या से बचा जा सकता है. बैकपेन न्यूरो या ऑर्थो जैसी कोई समस्या हो तो उसमें फिजियोथैरेपी का सहारा जरूर लेना चाहिए. इसके लिए डॉक्टर की सलाह भी बहुत जरूरी है. अगर न्यूरो और स्पाइन संबंधी कोई समस्या हो जाए तो दवाइयां की जगह पहले डॉक्टर की सलाह से फिजियोथैरेपी का सहारा लेना चाहिए. आज के समय में फिजियोथैरेपी ऑर्थो न्यूरो और पोस्टकार्डिएक सर्जरी ट्रीटमेंट में काफी मददगार साबित हो रही है. फिजियोथेरेपी सेरेब्रल पाल्सी को बहुत अच्छी तरीके से ठीक किया जा सकता है.
नई तकनीक में है पार्किंसन का इलाज: डॉ. ख्याति ने बताया कि एक नई रिसर्च के अनुसार फिजियोथैरेपी में ही एक तकनीक आई है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जिसके मदद से हम न्यूरो संबंधी कई गंभीर बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं. पर्किंसन डिजीज जो अक्सर बुजुर्ग लोगों में होती है. उसको ठीक करने में फिजीयोथैरेपी की अहम भूमिका होती है. इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति अपनी जीवन शैली में थोड़ा-थोड़ा चेंज कर लें तो वह बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है.
फिटनेस में सुधार में मददगार: वहीं एक अन्य फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. मोहम्मद माजिद खान ने बताया कि यह एक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है जो शारीरिक व्यायाम, मैनुअल थेरेपी और विशेष उपचारों के माध्यम से शरीर की गति, कार्यक्षमता और समग्र स्वास्थ्य को बहाल करने और सुधारने पर केंद्रित है. यह चोटों से उबरने, पुराने दर्द को प्रबंधित करने, शारीरिक अक्षमताओं को रोकने और समग्र फिटनेस में सुधार करने में मदद करती है.
कई समस्याओं को ठीक करने में कारगर: उन्होंने बताया कि कई तरह की शारीरिक समस्याओं का समाधान फिजियोथेरेपी द्वारा हो रहा है. पहले लोग इसे मसाज और मालिश के रूप में ही देखते थे. लेकिन, अब मेडिकल की हर स्पेशिएलिटी में इसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर हो रहा है. इसकी मदद से बड़ी संख्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं. पहले लोग फिजियोथेरेपी को सिर्फ ऑर्थोपेडिक के इलाज में ही कारगर मानते थे. लेकिन, अब इसका प्रयोग ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजी, चेस्ट मेडिसिन, पेडियाट्रिक, स्पोर्ट्स इंजरी, स्लिप डिस्क और फ्रोजन शोल्डर जैसी समस्याओं में भी प्रयोग किया जा रहा है.
फिजियोथैरेपी में शामिल हैं ये प्रक्रियाएं
- व्यायाम चिकित्सा- यह मांसपेशियों की ताकत, लचीलापन और सहनशक्ति में सुधार के लिए निर्धारित व्यायामों पर केंद्रित है.
- मैनुअल थेरेपी- इसमें हाथों से जोड़ और मांसपेशियों में अकड़न को दूर किया जाता है.
- इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन- दर्द को कम करने के लिए कम मात्रा में करंट का उपयोग किया जाता है.
- फंक्शनल टेस्टिंग- मरीज के शरीर के बदलावों का आकलन करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है.
