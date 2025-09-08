ETV Bharat / state

विश्व फिजियोथैरेपी दिवस : ऐसी पैथी, जिसमें न दवा की जरूरत, न ऑपरेशन का झंझट

फिजियोथेरेपी दवा या ऑपरेशन के बिना दर्द का प्रभावी इलाज है. यह मांसपेशियों, जोड़ों व नसों को मजबूत करके कई समस्याओं को दूर करती है.

Physiotherapy Day
विश्व फिजियोथैरेपी दिवस
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 8, 2025 at 6:45 PM IST

कुचामनसिटी: जीवनशैली में बदलाव के साथ ही लोग शरीर के दर्द से परेशान हैं. यदि मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों या नसों में दर्द है, तो आधुनिक मशीनों के साथ एक्सरसाइज से आपकी तकलीफ दूर हो सकती है. दवा, इंजेक्शन और ऑपरेशन के बिना दर्द से राहत के लिए फिजियोथैरेपी का सहारा लेना एक बेहतर विकल्प है. जरूरत से ज्यादा दर्द निवारक दवाओं का सेवन करने से किडनी और शरीर के दूसरे अंगों पर बुरा असर पड़ता है.

अक्सर मरीज तभी फिजियोथैरेपिस्ट के पास जाते हैं, जब दर्द असहनीय हो जाता है. फिजियोथैरेपी कमजोर पड़ते मांसपेशियों और नसों को मजबूत करती है. यही वजह है कि अब इसकी जरूरत कार्डियो रिलेटेड बीमारी से लेकर गर्भवती महिलाओं तक को महसूस हो रही है. फिजियोथैरेपिस्ट डॉ. मनोज मित्तल ने बताया कि मांसपेशियों के अलावा नसों के दर्द को भी दूर करने के लिए लोग फिजियोथैरेपी का सहारा ले रहे हैं.

किसने क्या कहा, सुनिए...

डॉ. मित्तल ने बताया कि विश्व फिजियोथैरेपी दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है. इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को फिजियोथैरेपी के महत्व के बारे में जागरूक करना है. फिजियोथैरेपी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से राहत प्रदान करती है और इसके लिए दवाओं की आवश्यकता नहीं होती. शरीर को स्वस्थ रखने और दर्द कम करने के लिए डॉक्टर अक्सर फिजियोथैरेपी की सलाह देते हैं. इससे कई शारीरिक समस्याएं ठीक होती हैं.

ये दिक्कतें होती हैं दूर: फ्रोजन शोल्डर, कमर व पीठ दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, घुटनों में दर्द, खराब पॉश्चर की वजह से होने वाली दिक्कत, शरीर की नसों को मजबूत करना. गर्भवती महिलाओं की देखभाल और सर्जरी के बाद एक्सरसाइज के जरिए आराम दिलाने में भी यह मददगार है. फिजियोथैरेपी से शरीर की जकड़न कम होती है और कमर, पीठ, और पैरों के दर्द में राहत मिलती है. कभी-कभी डॉक्टर दवाई के बजाय फिजियोथैरेपी को प्राथमिकता देते हैं. यह चिकित्सा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसी कारण से हर साल विश्व फिजियोथैरेपी दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों में इसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके.

कब पड़ती है फिजियोथैरेपिस्ट की जरूरत: जब लकवा, साइटिका, मांसपेशियों में खिंचाव, अस्थमा, कमर दर्द जैसी समस्याएं होती हैं, तब मरीज को मुख्य रूप से फिजियोथैरेपी करवाने की सलाह दी जाती है. शारीरिक कार्य करने में असमर्थता होने पर या शरीर में असहनीय दर्द होने पर भी डॉक्टर इसकी सलाह देते हैं. फिजियोथैरेपी के लाभार्थी मोहम्मद आसिफ शेख ने कहा कि हड्डी, नसें और शरीर के जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए फिजियोथैरेपी सबसे बेहतर इलाज है. इसमें दर्द निवारक दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती. समय के साथ आधुनिक मशीनों के जरिए लोगों का दर्द दूर किया जा रहा है.

