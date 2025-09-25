ETV Bharat / state

बिस्तर पर पड़े निशक्त सूरदास को सरकारी मदद की दरकार, सीडब्ल्यूसी के पत्र के बाद भी नहीं हुई सुनवाई

सिमडेगा: गरीबी, शिक्षा और लाचारी एक ऐसा अभिशाप हैं जिससे हर कोई मुक्ति चाहता है. लेकिन सालों इंतजार के बाद भी, अगर उनकी समस्याएं संबंधित विभाग तक पहुंचती भी हैं, तो सत्ता में बैठे उदासीन अधिकारियों के कारण गरीब और लाचार अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं. ऐसा ही एक मामला सिमडेगा जिले के ठेठईटांगर प्रखंड के बिंझिया बांध अंवरापानी गांव का है.

इस गांव का रहने वाला नाबालिग सूरदास मांझी शारीरिक रूप से निशक्त है और अपनी आंखों से दुनिया नहीं देख सकता. पिछले तीन सालों से एक अज्ञात बीमारी से पीड़ित होने के कारण, वह बिस्तर पर पड़ा है और अपनी लाचारी और गरीबी पर रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता. सूरदास के पिता का लगभग आठ साल पहले निधन हो गया था, और उसके लगभग एक साल बाद उसकी मां का भी. बरसात के मौसम में उनके छोटे से खेत में उगाए गए अनाज से घर का चूल्हा जलता है.

निशक्त सूरदास को सरकारी मदद की दरकार (Etv Bharat)

परिजनों के अनुसार, लगभग तीन साल पहले नाबालिग सूरदास मांझी अपने घर के पास खेलते समय गिर गया था. बाद में उसे चोटें आईं. वह इतना बीमार हो गया कि बिस्तर से उठ ही नहीं पाया. गरीबी और लाचारी इतनी गंभीर है कि उसकी बड़ी बहन पुष्पा कुमारी इलाज का खर्च नहीं उठा सकती. पुष्पा अपने बीमार भाई सूरदास की देखभाल के लिए घर पर ही रहती है.

28 फरवरी, 2025 को बाल कल्याण समिति, सिमडेगा ने बाल संरक्षण अधिकारी सुमित्रा बड़ाईक को सूरदास मांझी के बारे में एक पत्र लिखा, जिसमें उसकी स्थिति के बारे में जानकारी दी गई और सूरदास का उचित इलाज कराने सहित आवश्यक निर्देश दिए गए. पत्र के बाद एक रिमाइंडर भी भेजा गया. लेकिन सात महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

इस मामले को लेकर बाल संरक्षण अधिकारी सुमित्रा बड़ाईक कहती हैं कि उन्हें सूरदास मांझी के मामले की कोई जानकारी नहीं है, वे आवेदन की जांच करेंगी, जिसके बाद ही वे कुछ बता सकेंगी.

गौरतलब हो कि बाल संरक्षण अधिकारी, सिमडेगा को सीडब्ल्यूसी का पत्र संख्या 154/सीडब्ल्यूसी/एसडीजी/2024-25, दिनांक 28/02/2025 प्रेषित किया गया था और उसकी एक प्रति अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी गई थी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई.