बिस्तर पर पड़े निशक्त सूरदास को सरकारी मदद की दरकार, सीडब्ल्यूसी के पत्र के बाद भी नहीं हुई सुनवाई

सिमडेगा का सूरदास मांझी बेबस और लाचारी में जीवन जीने को मजबूर है. परिवार इलाज कराने में असमर्थ है.

Surdas Manjhi
सूरदास मांझी का घर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2025 at 3:34 PM IST

3 Min Read
सिमडेगा: गरीबी, शिक्षा और लाचारी एक ऐसा अभिशाप हैं जिससे हर कोई मुक्ति चाहता है. लेकिन सालों इंतजार के बाद भी, अगर उनकी समस्याएं संबंधित विभाग तक पहुंचती भी हैं, तो सत्ता में बैठे उदासीन अधिकारियों के कारण गरीब और लाचार अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं. ऐसा ही एक मामला सिमडेगा जिले के ठेठईटांगर प्रखंड के बिंझिया बांध अंवरापानी गांव का है.

इस गांव का रहने वाला नाबालिग सूरदास मांझी शारीरिक रूप से निशक्त है और अपनी आंखों से दुनिया नहीं देख सकता. पिछले तीन सालों से एक अज्ञात बीमारी से पीड़ित होने के कारण, वह बिस्तर पर पड़ा है और अपनी लाचारी और गरीबी पर रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता. सूरदास के पिता का लगभग आठ साल पहले निधन हो गया था, और उसके लगभग एक साल बाद उसकी मां का भी. बरसात के मौसम में उनके छोटे से खेत में उगाए गए अनाज से घर का चूल्हा जलता है.

निशक्त सूरदास को सरकारी मदद की दरकार (Etv Bharat)

परिजनों के अनुसार, लगभग तीन साल पहले नाबालिग सूरदास मांझी अपने घर के पास खेलते समय गिर गया था. बाद में उसे चोटें आईं. वह इतना बीमार हो गया कि बिस्तर से उठ ही नहीं पाया. गरीबी और लाचारी इतनी गंभीर है कि उसकी बड़ी बहन पुष्पा कुमारी इलाज का खर्च नहीं उठा सकती. पुष्पा अपने बीमार भाई सूरदास की देखभाल के लिए घर पर ही रहती है.

28 फरवरी, 2025 को बाल कल्याण समिति, सिमडेगा ने बाल संरक्षण अधिकारी सुमित्रा बड़ाईक को सूरदास मांझी के बारे में एक पत्र लिखा, जिसमें उसकी स्थिति के बारे में जानकारी दी गई और सूरदास का उचित इलाज कराने सहित आवश्यक निर्देश दिए गए. पत्र के बाद एक रिमाइंडर भी भेजा गया. लेकिन सात महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

इस मामले को लेकर बाल संरक्षण अधिकारी सुमित्रा बड़ाईक कहती हैं कि उन्हें सूरदास मांझी के मामले की कोई जानकारी नहीं है, वे आवेदन की जांच करेंगी, जिसके बाद ही वे कुछ बता सकेंगी.

गौरतलब हो कि बाल संरक्षण अधिकारी, सिमडेगा को सीडब्ल्यूसी का पत्र संख्या 154/सीडब्ल्यूसी/एसडीजी/2024-25, दिनांक 28/02/2025 प्रेषित किया गया था और उसकी एक प्रति अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी गई थी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई.

विधायक ने मामले का संज्ञान लिया

वहीं कोलेबिरा विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि दिव्यांग नाबालिग बच्चे, सूरदास मांझी का जल्द ही इलाज कराया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि वे लापरवाह बाल संरक्षण अधिकारी के बारे में सिमडेगा के उपायुक्त से बात करेंगे. वर्तमान सरकार ऐसे मामलों के प्रति संवेदनशील है, और सूचना मिलने के बावजूद डीसीपीओ द्वारा कार्रवाई न करना सरकार की छवि धूमिल करता है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

नियम क्या कहते हैं

सीएनसीपी चाइल्ड एक्ट 2015 के तहत शारीरिक रूप से निशक्त और जरूरतमंद बच्चों का उचित इलाज कराने तथा देखभाल के लिए एक अटेंडेंट तक की व्यवस्था किए जाने के प्रावधान हैं. साथ ही डीसएब्लड एक्ट (विकलांग अधिनियम) 2016 का भी पालन किये जाने का प्रावधान है.

TAGGED:

DISABLED SURDASSURDAS MANJHI OF SIMDEGASIMDEGA CWCसूरदास मांझीSURDAS MANJHI

