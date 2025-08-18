हल्द्वानी: उत्तराखंड की मशहूर लोक गायिका के पति पर हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म का आरोप लगने पर मुकदमा दर्ज किया है. शहर के मुखानी थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने मशहूर लोक गायिका के पति पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है. न्यायालय के आदेश पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. आरोपी इवेंट मैनेजमेंट का कार्य करता है.

महिला ने लोकगायिका के पति पर लगाया आरोप: पुलिस के मुताबिक मुखानी थाना क्षेत्र में रहने वाली 40 वर्षीय महिला ने न्यायालय को बताया कि उसकी इवेंट मैनेजर (लोक गायिका पति) से लंबे समय से बातचीत थी. महिला का आरोप है कि एक दिन आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए. जब महिला ने आरोपी से शादी के लिए बात की तो वह मुकर गया. आरोपी ने मोबाइल पर उसके साथ बातचीत भी बंद कर दी.

कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज: पीड़ित महिला का आरोप है कि पुलिस से शिकायत की, लेकिन आरोपी पर कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उसे कोर्ट की शरण में जाना पड़ा. कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. कोतवाल राजेश यादव ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर दुष्कर्म की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है. उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी.

किशोरी लापता होने से परिजन परेशान: कोतवाली क्षेत्र मंडी पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक 13 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई. पीड़ित परिवार के तहरीर पर हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक किशोरी के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी बेटी 16 अगस्त की सुबह से घर से लापता है. परिवार के मुताबिक उनका परिवार उत्तर प्रदेश बरेली का रहने वाला है, यहां वे बटाईदारी में खेती करते हैं.

किशोरी की तलाश में जुटी पुलिस: अचानक घर से लापता हुई किशोरी की परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई है. पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और किशोरी की तलाश शुरू कर दी है. हल्द्वानी कोतवाल राजेश यादव ने बताया कि किशोरी का तलाश के लिए शहर भर में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. इसके अलावा आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. उन्होंने कहा कि जल्द किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा और पुलिस मामले में सक्रियता से कार्य कर रही है.

