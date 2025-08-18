ETV Bharat / state

मशहूर लोकगायिका के पति पर महिला ने लगाया दुष्कर्म का आरोप, मुकदमा दर्ज - PHYSICAL ABUSE ALLEGATION

उत्तराखंड की मशहूर लोकगायिका के पति पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है.

Haldwani Physical Abuse Case
कॉन्सेप्ट इमेज (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 18, 2025 at 8:18 AM IST

3 Min Read

हल्द्वानी: उत्तराखंड की मशहूर लोक गायिका के पति पर हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म का आरोप लगने पर मुकदमा दर्ज किया है. शहर के मुखानी थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने मशहूर लोक गायिका के पति पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है. न्यायालय के आदेश पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. आरोपी इवेंट मैनेजमेंट का कार्य करता है.

महिला ने लोकगायिका के पति पर लगाया आरोप: पुलिस के मुताबिक मुखानी थाना क्षेत्र में रहने वाली 40 वर्षीय महिला ने न्यायालय को बताया कि उसकी इवेंट मैनेजर (लोक गायिका पति) से लंबे समय से बातचीत थी. महिला का आरोप है कि एक दिन आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए. जब महिला ने आरोपी से शादी के लिए बात की तो वह मुकर गया. आरोपी ने मोबाइल पर उसके साथ बातचीत भी बंद कर दी.

कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज: पीड़ित महिला का आरोप है कि पुलिस से शिकायत की, लेकिन आरोपी पर कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उसे कोर्ट की शरण में जाना पड़ा. कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. कोतवाल राजेश यादव ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर दुष्कर्म की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है. उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी.

किशोरी लापता होने से परिजन परेशान: कोतवाली क्षेत्र मंडी पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक 13 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई. पीड़ित परिवार के तहरीर पर हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक किशोरी के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी बेटी 16 अगस्त की सुबह से घर से लापता है. परिवार के मुताबिक उनका परिवार उत्तर प्रदेश बरेली का रहने वाला है, यहां वे बटाईदारी में खेती करते हैं.

किशोरी की तलाश में जुटी पुलिस: अचानक घर से लापता हुई किशोरी की परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई है. पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और किशोरी की तलाश शुरू कर दी है. हल्द्वानी कोतवाल राजेश यादव ने बताया कि किशोरी का तलाश के लिए शहर भर में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. इसके अलावा आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. उन्होंने कहा कि जल्द किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा और पुलिस मामले में सक्रियता से कार्य कर रही है.

पढ़ें-

हल्द्वानी: उत्तराखंड की मशहूर लोक गायिका के पति पर हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म का आरोप लगने पर मुकदमा दर्ज किया है. शहर के मुखानी थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने मशहूर लोक गायिका के पति पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है. न्यायालय के आदेश पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. आरोपी इवेंट मैनेजमेंट का कार्य करता है.

महिला ने लोकगायिका के पति पर लगाया आरोप: पुलिस के मुताबिक मुखानी थाना क्षेत्र में रहने वाली 40 वर्षीय महिला ने न्यायालय को बताया कि उसकी इवेंट मैनेजर (लोक गायिका पति) से लंबे समय से बातचीत थी. महिला का आरोप है कि एक दिन आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए. जब महिला ने आरोपी से शादी के लिए बात की तो वह मुकर गया. आरोपी ने मोबाइल पर उसके साथ बातचीत भी बंद कर दी.

कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज: पीड़ित महिला का आरोप है कि पुलिस से शिकायत की, लेकिन आरोपी पर कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उसे कोर्ट की शरण में जाना पड़ा. कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. कोतवाल राजेश यादव ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर दुष्कर्म की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है. उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी.

किशोरी लापता होने से परिजन परेशान: कोतवाली क्षेत्र मंडी पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक 13 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई. पीड़ित परिवार के तहरीर पर हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक किशोरी के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी बेटी 16 अगस्त की सुबह से घर से लापता है. परिवार के मुताबिक उनका परिवार उत्तर प्रदेश बरेली का रहने वाला है, यहां वे बटाईदारी में खेती करते हैं.

किशोरी की तलाश में जुटी पुलिस: अचानक घर से लापता हुई किशोरी की परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई है. पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और किशोरी की तलाश शुरू कर दी है. हल्द्वानी कोतवाल राजेश यादव ने बताया कि किशोरी का तलाश के लिए शहर भर में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. इसके अलावा आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. उन्होंने कहा कि जल्द किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा और पुलिस मामले में सक्रियता से कार्य कर रही है.

पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

महिला दुष्कर्म आरोपNAINITAL LATEST NEWSHALDWANI PHYSICAL ABUSE CASEFOLK SINGER HUSBANDPHYSICAL ABUSE ALLEGATION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि, केदारनाथ से भी पहले पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, जानें महत्व

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.