पंचायत का फुलेरा गांव यूपी में नहीं इस राज्य में है, सीरीज का तीन राज्यों से है खास कनेक्शन - phulera village Panchayat 3

phulera village in Panchayat 3 Web Series: वेब सीरीज पंचायत 3 के आते ही एक बार फिर से फुलेरा गांव चर्चा में है. सोशल मीडिया यूजर इस गांव की सही लोकेशन को लेकर काफी तलाश कर रहे हैं. अगर आप भी इस गांव की असलियत के बारे में जानना चाहते हैं तो चलिए बताते हैं.

वेब सीरीज का एक दृश्य. (photo credit: panchayat 3 poastar x)

वेब सीरिज में दिखाया गया यूपी कनेक्शन

दरअसल, पंचायत 3 वेब सीरीज में फुलेरा गांव को दिखाया गया है. इसमें दर्शाया गया है कि यह यूपी के बलिया जिले में है. यूजर इस गांव की लोकेशन यूपी में खोज-खोजकर परेशान हो गए हैं. इस गांव की सही लोकेशन अभी तक नहीं मिल पा रही है. पता चला कि फिल्म की शूटिंग एमपी के सीहोर जिले की महोड़िया ग्राम पंचायत (Mahodiya Gram panchayat) में हुई है. इस गांव में ही Panchayat 3 Web Series के सभी सीजन की शूटिंग की गई है.

राजस्थान में स्थित है फुलेरा जंक्शन. (photo credit: youtube)





फिर फुलेरा गांव आखिर कहां है? (where is phulera village in india?)

काफी पड़ताल के बाद पता चला कि जिस फुलेरा गांव को पंचायत 3 में दिखाया गया है उसका न तो यूपी के बलिया से कोई कनेक्शन है और न ही मध्यप्रदेश से. इसका कनेक्शन है राजस्थान से. यह राजस्थान में जयपुर के पास का एक छोटा शहर है. इसके बाद इसकी लोकेशन को लेकर यूजर धड़ाधड़ सर्च कर रहे हैं.

एमपी के जिस गांव में शूटिंग हुई वह फुलेरा बन गया

एमपी के सीहोर जिले की महोड़िया ग्राम पंचायत (Mahodiya Gram panchayat) में जहां सीरिज की शूटिंग हुई है वहां रातों रात चर्चा में आ गया है. इस गांव को लेकर लोग काफी चर्चा कर रहे हैं. आसपास के लोग तो इसे फुलेरा के नाम से ही पुकारने लगे हैं. फिल्म यूनिट को ये लोकेशन काफी पसंद है. कहा जाता है कि इस गांव के लोग काफी मददगार है. टीम को शूटिंग के दौरान किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा. शायद यही वजह है कि हर सीजन में इसी गांव में शूटिंग की जा रही है. बताया जा रहा है कि सीजन 3 की शूटिंग यहां बीते साल जून में की गई थी. इसे पूरा करने में टीम को दो महीने लगे थे.

