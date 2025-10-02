साइबर क्राइम मामले को रफा-दफा करने के लिए मांगी रिश्वत, 50 हजार लेते फुलेरा थानाधिकारी और दलाल गिरफ्तार
जयपुर एसीबी ने साइबर क्राइम मामले में 50 हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में फुलेरा थानाधिकारी और दलाल को गिरफ्तार किया है.
Published : October 2, 2025 at 5:36 PM IST
जयपुर: भष्ट्राचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को दलाल के जरिए रिश्वत लेते फुलेरा थानाधिकारी और दलाल को गिरफ्तार किया. थानाधिकारी चंद्र प्रकाश यादव ने साइबर क्राइम के मामले में आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने की एवज में 70 हजार रुपए घूस की मांग की थी. दलाल हैप्पी माथुर 20 हजार ले चुका था और आज परिवादी से 50 हजार रुपए लेते हुए ACB ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.
एसीबी एडिशनल एसपी सुनील कुमार सियाग ने बताया कि थानाधिकारी चंद्र प्रकाश यादव ने परिवादी से मामले को रफा-दफा करने को लेकर रिश्वत मांगी थी. ऐसे में एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए थानाधिकारी और दलाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. टीम ने थानाधिकारी के क्वार्टर को भी सीज कर दिया है.
मामला रफा-दफा करने को लेकर मांगी थी रिश्वत: एसीबी सुनील कुमार सियाग ने बताया कि एसीबी में शिकायत मिली कि थी कि परिवादी के भाई के खिलाफ फुलेरा थाने में साइबर क्राइम की शिकायत हुई है. साइबर क्राइम की शिकायत में परिवादी के भाई को गिरफ्तार नहीं करने और मामले को रफा-दफा करने के एवज में फुलेरा थानाधिकारी चंद्र प्रकाश यादव अपने दलाल हैप्पी माथुर की मार्फत 70 हजार रुपए की रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा है. ऐसे में एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए थानाधिकारी और दलाल दोनों को गिरफ्तार किया है.