ETV Bharat / state

दिल्ली में 2 से 8 नवम्बर तक ‘फूलवालों की सैर' उत्सव का ओयजन, मंत्री कपिल मिश्रा ने की बैठक

फूलवालों की सैर उत्सव की तारीखों का ऐलान ( SOURCE: ETV BHARAT )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 8, 2025 at 8:27 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: राजधानी में ‘फूलवालों की सैर’ उत्सव धूम-धाम से मनाया जाएगा. इस उत्सव को भव्य रूप से मनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने कदम उठाए हैं. इस संबंध में आज, 8 सितंबर को दिल्ली सचिवालय में कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की. बैठक में कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, राजस्व विभाग, दिल्ली वक्फ बोर्ड एवं अंजुमन सैर-ए-गुल फ़रोशन सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. बैठक के दौरान मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि त्योहार ‘फूलवालों की सैर’ दिल्ली की पहचान है और दिल्ली सरकार की पूरी कोशिश है कि सदियों से चली आ रही इस परंपरा को फिर से जीवंत किया जाए. उन्होंने आगे निर्देश दिए कि एक सप्ताह तक चलने वाले इस आयोजन में सभी विभाग अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें और कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए ठोस योजना प्रस्तुत करें. मंत्री कपिल मिश्रा ने आयोजन को लेकर बैठक की (SOURCE: ETV BHARAT)