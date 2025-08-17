ETV Bharat / state

भिवानी लेडी टीचर हत्याकांड गरमाया, खाप ने कड़े फैसलों के दिए संकेत, सरकार को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम - PHOGAT KHAP ULTIMATUM

भिवानी में लेडी टीचर मनीषा हत्याकांड पर फोगाट खाप ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है.

खाप ने कड़े फैसलों के दिए संकेत
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 17, 2025 at 8:32 PM IST

चरखी दादरी: भिवानी जिले के सिंघानी में हुए लेडी टीचर मनीषा हत्याकांड मामले में पंचायत खाप भी उतर आई है. फोगाट खाप ने कार्यकारिणी की मीटिंग करते हुए सरकार व प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. निर्णय लिया कि अगर मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो सर्वखाप महापंचायत बुलाकर कड़े और बड़े फैसले लिए जाएंगे. वहीं खाप ने मनीषा की हत्या का जघंय अपराध बताते हुए फांसी की सजा देने की मांग उठाई है.

"आरोपियों को कड़ी सजा दिलाएं सरकार"

दादरी के स्वामी दयाल धाम पर रविवार को फोगाट खाप की कार्यकारिणी की मीटिंग प्रधान सुरेश फोगाट की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस दौरान मनीषा हत्याकांड को लेकर मंथन किया गया. खाप प्रधान सुरेश फोगाट के अलावा सचिव पूर्व डीईओ कुलदीप फोगाट ने संयुक्त रूप से कहा कि मनीषा हत्याकांड में अब तक कार्रवाई नहीं होना पुलिस व सरकार की फेलियर है. इस मामले में खाप पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ है और सरकार को तुरंत संज्ञान लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी कर कड़ी सजा देनी चाहिए.

"24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो होगा आंदोलन"

वहीं उन्होंने आगे कहा कि अगर 24 घंटे के दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो सर्वखाप महापंचायत बुलाकर कड़े फैसले लेंगे. कहा कि जरूरत पड़ी तो उत्तर भारत की सर्वखापों को एकजुट कर बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा. खाप ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर फांसी की सजा देने की मांग उठाई है.

