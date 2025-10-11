वेस्ट मटेरियल से आगरा में नेहा अग्रवाल की वूमन टीम बना रही बेस्ट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, 60 महिलाओं को दिया रोजगार

ETV Bharat / state

दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (डीईआई) की पीएचडी छात्रा नेहा अग्रवाल और उनकी टीम वेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट बना रही हैं.

Video Credit: ETV Bharat
आगरा डीईआई में प्रदर्शनी लगाई थी. (Video Credit: ETV Bharat)
Published : October 11, 2025 at 9:40 PM IST

आगरा: आगरा के दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (डीईआई) की पीएचडी छात्रा नेहा अग्रवाल और उनकी महिला मंडली वेस्ट मटेरियल से बेस्ट प्रोडक्ट्स बना रही है. यह इको फ्रेंडली हैं और क्लासिक लुक में हैं. इस काम से नेहा ने 60 महिलाओं को रोजगार दिया. इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने के कारण उन्होंने इस सीजनल काम को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया है.

महिलाओं को मिला रोजगार: नेहा अग्रवाल ने कहा कि वह सीजनल काम से महिलाओं को रोजगार देना चाहती थीं. वह सोशल मीडिया नेटवर्क का सहारा लेकर ट्रेडिशनल ग्रास लीफ प्रोडक्ट्स का कारोबार बढाने में लगी हैं.

जानकारी देतीं नेहा अग्रवाल (Video Credit: ETV Bharat)

मथुरा के नौहझील निवासी नेहा अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने होम साइंस से पढ़ाई की है. वह तीन बहनें और दो भाई हैं. पिता और भाई व्यापार करते हैं. पीएचडी करके उन्होंने गरीब और असहाय महिलाओं की मदद करने की सोची. उन्होंने अपनी दादी और मां के हाथों के हुनर को आगे बढ़ाने की ठानी. दादी और मां दोनों ही वेस्ट मटेरियल से बेस्ट प्रोडक्ट बनाने में माहिर हैं. उनकी बनायी टोकरी, चटाई और मेज पोश की सभी तारीफ करते हैं.

दादी और मां से सीखा ट्रेडिशनल हुनर: नेहा ने इस क्षेत्र में ही पीएचडी करने के लिए दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (डीईआई) में सन 2019 में रजिस्ट्रेशन कराया था. फरवरी 2020 में डीईआई से पत्र आया. इस पर उन्होंने काम शुरू किया. मगर, कोरोना की वजह से जब सन 2020 में लॉकडाउन लग गया. वह गांव में रहीं. अपनी दादी और मां से पहले उनका ट्रेडिशनल हुनर सीखने की शुरुआत की.

लॉकडाउन में दादी और मां से सीखा हुनर: नेहा अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने लॉकडाउन में अपनी दादी से नरई यानी व्हीट स्ट्रो से आसन बनाना सीखा. इसके लिए खेत से गेंहू की नरई जुटाई. इसकी मजबूती देखी. इसके बाद दादी से ट्रेडिशनल ग्रास लीफ क्राफ्ट से आसन के साथ ही टोकरी बनानी सीखी. मां की मदद से अपने हुनर को और तराशा. इसके बाद मक्के के छलके से टोकरी, मैट, बैग और हैंगिग टोकरी बनाना सीखा.

Photo Credit: ETV Bharat
दूसरे काम से महिलाओं को जोड़ने की दिशा में काम शुरू. (Photo Credit: ETV Bharat)

जब गेंहू की नरई और मक्के के छिलके से आसन, टोकरी, बैग और हैंगिंग टोकरी बनाई. इसके बाद गांव की महिलाओं से मिली. उन्हें ग्रास क्राफ्ट के बारे में बात की. महिलाओं ने कहा कि वह भी बनना चाहती हैं. उनसे अच्छे डिजाइन बनाने पर चर्चा हुई. इसके लिए पहले उन्होंने महिलाओं के साथ खेतों से गेंहू की नरई और मक्के के छिलके जुटाना शुरू किया.

गांवों में जाकर महिलाओं को बनाया हुनरमंद: नेहा अग्रवाल ने बताया कि जो महिलाएं गरीब हैं. जिनके परिवार की आर्थिक स्थित ठीक नहीं है. पति की कमाई से घर नहीं चल रहा है. वह ऐसी महिलाओं से मिली. उनसे चर्चा की. उन्हें हुनरमंद बनाने की पहल की. वह पैतृक गांव नौहझील के बाद आगरा के दयालबाग क्षेत्र में स्थित नगला हवेली में आकर रहने लगीं. यहां रहकर पढाई करने लगीं.

पांच हजार रुपये से शुरू किया था काम: तभी उन्होंने नगला हवेली और पोइया घाट के पास की महिलाओं से मुलाकात की. उनके हाथों के हुनर के बारे में जाना. इसके बाद उन्हें नरई और मक्के के छिलके से आसन, चटाई, टोकरी और अन्य प्रोडक्ट्, बनाने से परिवार की आय बढ़ाने पर चर्चा की. पहले कुछ महिलाएं तैयार हुईं. उन्होंने पहले महिलाओं को हुनर सिखाया. उनकी स्किल में सुधार किया. इसके बाद करीब एक साल पहले उन्होंने करीब पांच हजार रुपये से महिलाओं के साथ काम शुरू किया था.

Photo Credit: ETV Bharat
वेस्ट मटेरियल से बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाने की मुहिम (Photo Credit: ETV Bharat)
इनोवेशन लोगों को आ रहा पसंद: नेहा अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने महिलाओं की योग्यता और हुनर के मुताबिक काम दिया है. कई महिलाएं खेतों ने गेंहू की नरई और मक्का के छिलके लेकर आती हैं. इसका उन्हें मेहनताना दिया जाता है. इसके बाद हुनरमंद महिलाएं इससे हाथों की कलाकारी से आसन, चटाई, टोकरी, हैंडिंग टोकरी, की रिंग, की-चेन और मेजपोश बनाती हैं.

इसके साथ ही उन्होंने बैग के लिए इनोवेशन किया है. गेंहू की नरई और मक्के के छिलके से बने बैग लोगों को पसंद आ रहे हैं. इसमें कपड़ों और अन्य फैब्रिक मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है. यह बेहद आकर्षक हो गए हैं. लोग इनको खरीद रहे हैं.

महिलाएं कमा रहीं 2500 रुपये प्रतिमाह: नेहा अग्रवाल ने बताया कि महिलाओं के बनाए प्रोडक्ट्स को पहला मंच जनवरी 2025 में दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (डीईआई) में मिला. डीईआई में लगाई प्रदर्शनी में उन्होंने महिलाओं के बनाए प्रोडक्ट्स डिस्प्ले में लगाए. उनको यहां आने वाले विजटर्स के साथ ही शिक्षकों ने खूब पसंद किया.

इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया. इससे पांच हजार रुपये से शुरू किए इको फ्रेंडली इनोवेशन से उनके साथ जुटी महिलाओं की हर माह 2000 से 2500 रुपये की कमाई हो जाती है. इससे परिवार की आर्थिक मदद हो रही है. बच्चों की बेहतर पढ़ाई हो रही है. खुद सशक्त हो रही हैं. इसके साथ ही उनकी भी 10 हजार से 12 हजार रुपये प्रतिमाह की कमाई हो जाती है.

Photo Credit: ETV Bharat
सीजनल काम से महिलाओं को रोजगार मिला. (Photo Credit: ETV Bharat)

सीजनल काम, आगे बढाने की रणनीति: नेहा अग्रवाल ने बताया कि यह काम सीजनल है. जो मार्च से अगस्त माह तक का है. छह माह तक महिलाओं के हाथ मं काम है. मगर, इसके बाद उनके हुनर के लिए कोई काम नहीं है. इसलिए, अब अब दूसरे काम से महिलाओं को जोड़ने की दिशा में काम शुरू किया है. इससे महिलाओं को 12 माह काम मिलेगा. वह परिवार की आर्थिक सुधारने में मददगार बनेंगी.

नेहा अग्रवाल बताती हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से इस काम को आगे बढ़ाने की रणनीति बनाई है. अधिक से अधिक महिलाओं को रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाएगा. धीरे-धीरे काम बढ़ रहा है. घरेलू के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट पर पूरा फोकस है. इंटरनेशनल मार्केट में ऐसे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट की अच्छी डिमांड रहती है.

यह प्रोडेक्ट बनाए:

  • आसन
  • टोकरी
  • हैंगिंग टोकरी
  • चटाई
  • बैग
  • मेजपोश
  • की चैन
  • हैंड बैग

