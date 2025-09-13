ETV Bharat / state

कानपुर की PHD छात्रा की 'जल चौपाल'; 8 साल में पानी से भर दिए 56 कुएं-तालाब, 650 किसानों की कर रहीं मदद

पंचायत स्तर पर कुओं की ली जानकारी : ईटीवी भारत संवाददाता से बातचीत के दौरान सुमनलता ने कहा, कि जल का दोहन बहुत तेजी से हो रहा है. इसे अगर अभी नहीं रोका गया, तो वह दिन दूर नहीं जब हम जल त्रासदी का सामना करेंगे. उन्होंने बताया, कि ग्रामीण परिवेश में कई ऐसे कारण सामने आए, जिनमें पानी की बर्बादी बहुत अधिक थी. ऐसे में कल्याणपुर से लेकर शिवराजपुर तक (बिठूर भी शामिल) छह से सात घरों का एक समूह बनाया. फिर, पंचायत स्तर पर कुओं की जानकारी ली.

उनका दावा है कि उन्होंने खुद गांव-गांव जाकर जब लोगों को पानी की सुरक्षा, गुणवत्ता समेत अन्य जानकारियां दीं तो सुमन का हौसला और जुझारू स्वभाव देख लोग सुमनता से जुड़ने लगे. इसके बाद कई संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपने साथ सुमनलता को जोड़ा और जल दोहन को रोकने की दिशा में प्रोजेक्ट्स सौंप दिए. सुमनलता ने अपने हुनर और साहस से इन प्रोजेक्ट्स से जुड़कर ऐसे काम किए, जो दूसरों के लिए अब मिसाल बन चुके हैं.

कानपुर : जिले के पनकी थाना क्षेत्र निवासी सुमनलता ने स्नातक की पढ़ाई पूरी करते ही ठान लिया कि वह ऐसे सामाजिक कार्य करेंगी जो दूसरों के लिए बहुत अधिक मददगार साबित होंगे. 'जल ही जीवन है', पंक्ति का भावार्थ जन-जन तक पहुंचाने के लिए सुमनलता ने सबसे पहले श्रमिक भारती संस्था को ज्वाइन किया.

जल संचयन का मॉडल तैयार कर कुओं में भर दिया पानी : उनका दावा है कि सभी कुओं को चिन्हित करने के बाद इन घरों की छतों पर पानी को पहले एकत्रित कराया, फिर जल संचयन का मॉडल तैयार कर कुओं को पानी से भर दिया. इसी तरह एक गांव में सूखे तालाबों को भरने के लिए बारिश का पानी बहुत मददगार साबित हुआ. लोगों से कहा कि जब पानी भर जाए, तो उसका सदुपयोग किया जाए. सुमनलता बताती हैं, उक्त क्षेत्रों के विभिन्न गांवों में छह तालाबों, लगभग 50 कुओं और 20 रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक निर्मित कराकर उनमें जल संचयन करा दिया.

'आठ सालों तक श्रमिक भारती से जुड़ी रहीं' : सुमनलता कहती हैं, उन्हें थकावट कभी नहीं लगती. उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है और उन्हें अगर किसी काम की जिम्मेदारी दी जाती है तो उन्हें जरा सी हिचक नहीं होती है. मौजूदा समय में वह छत्रपति शाहू जी महाराज विवि से मास्टर इन सोशल वर्क विभाग में पीएचडी कर रही हैं. वहीं, साल 2023 तक श्रमिक भारती संस्था संग काम करने के बाद अब सुमनलता एक संस्था से जुड़ गई हैं. करीब दो सालों में इस संस्था के साथ काम करते हुए सुमनलता के साथ सात अलग-अलग शहरों से 11 सदस्य भी हैं.

'650 किसानों को खेती के लिए कर रहीं जागरूक' : सुमनलता ने बताया, उन्होंने साल 2015 से महिलाओं की एक टीम तैयार करनी शुरू कर दी थी. मौजूदा समय में उनके साथ बिठूर, कल्याणपुर व शिवराजपुर में कुल दो हजार महिलाएं जुड़ी हैं, जो जल प्रबंधन, प्राकृतिक व जैविक खेती करती हैं. इसके साथ-साथ 650 किसानों का एक बड़ा वर्ग उनके साथ है. सुमनलता कहती हैं, कि अधिकतर महिलाएं और किसान अब ऐसे उत्पाद तैयार कर रहे हैं जो पूरी तरह से जैविक हैं. उनके उत्पादों की ब्रांडिंग से लेकर मार्केटिंग की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है. बिठूर नेचुरल नाम से हमने एक ब्रांड बनाया है. जिसके अंतर्गत आने वाले समय में बिठूर के किसानों के तमाम घरेलू उत्पाद आमजन तक पहुंचेंगे.

नमामि गंगे के जिला परियोजना अधिकारी शशांक शुक्ला ने बताया कि सुमनलता ने स्वच्छता, जल प्रबंधन, किसानों व महिलाओं को जैविक व प्राकृतिक खेती के विषय में बहुत अधिक जागरूक किया है. वह बहुत जुझारू और मेहनती हैं. नमामि गंगे परियोजना में भी उनका काम सराहनीय रहा है.





