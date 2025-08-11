ETV Bharat / state

झारखंड में पीएचडी प्रवेश परीक्षा पर रोक, अभ्यर्थियों में असमंजस - PHD ENTRANCE EXAM

पीएचडी प्रवेश परीक्षा पर रोक से झारखंड के हजारों अभ्यर्थियों में मायूसी है. साथ ही अभ्यर्थियों ने व्यवस्था पर सवाल भी उठाए हैं.

PhD Entrance Exam In Jharkhand
रांची विश्वविद्यालय का गेट. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 11, 2025 at 3:50 PM IST

3 Min Read

रांची: झारखंड के कई विश्वविद्यालयों में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को लेकर बड़ी उलझन पैदा हो गई है. रांची विश्वविद्यालय सहित सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में पहले से पीएचडी सत्र 2024-25 के लिए आवेदन मंगाए जा चुके थे. रांची विश्वविद्यालय ने 22 विषयों में 463 रिक्त सीटों के लिए 22 नवंबर 2024 को आवेदन आमंत्रित किए थे और अब तक 2374 आवेदन प्राप्त हो चुके थे. प्रत्येक उम्मीदवार से 2000 रुपये आवेदन शुल्क भी लिया गया था और अचानक पीएचडी प्रवेश परीक्षा पर रोक लगा दी गई.

अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल

अभ्यर्थियों का कहना है कि नौ महीने पहले आवेदन करने के बाद भी परीक्षा की तारीख तय नहीं की गई और अब अचानक पीएचडी परीक्षा पर रोक लगा दी गई है. अभ्यर्थी अभिषेक शुक्ला ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हमने तैयारी में महीनों लगाए, फीस दी, लेकिन अब सब मामला अनिश्चित हो गया है. कई राज्यों में विश्वविद्यालय खुद परीक्षा आयोजित कर रहे हैं, तो यहां क्यों रोक लगाई गई है.”वहीं छात्र परमानंद कुमार ने भी सवाल उठाया कि आवेदन शुल्क लेने के बाद विश्वविद्यालय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि आगे प्रक्रिया कैसे होगी. अभ्यर्थियों का मानना है कि इस देरी और अनिश्चितता से उनका शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हो सकता है.

पीएचडी प्रवेश परीक्षा पर रोक की जानकारी देते रांची यूनिवर्सिटी के कुलसचिव डॉ. गुरुचरण साहू. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इधर, रांची विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. गुरुचरण साहू ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए आगे की प्रक्रिया जल्द तय की जाएगी, लेकिन हमें राज्यपाल के आदेश का पालन करना अनिवार्य है”.

राजभवन का निर्णय

राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में पीएचडी प्रवेश परीक्षा (PhD Entrance Test) के आयोजन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. उनका स्पष्ट निर्देश है कि पीएचडी में नामांकन केवल यूजीसी (UGC) की गाइडलाइन के अनुसार ही होगा.हाल ही में राजभवन में कुलपतियों की बैठक में यह आदेश जारी किया गया है. राज्यपाल का कहना है कि इस फैसले से प्रवेश प्रक्रिया में एकरूपता आएगी और देशभर में मान्यता प्राप्त प्रणाली अपनाई जा सकेगी.

नई व्यवस्था और प्रोत्साहन योजना

अब पीएचडी में नामांकन के लिए केवल यूजीसी-नेट (UGC-NET) या झारखंड पात्रता परीक्षा (JET) के जरिए प्रवेश संभव होगा. NET परीक्षा में अभ्यर्थी अपनी पसंद के अनुसार JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी प्रवेश विकल्प चुन सकते हैं और परिणाम भी उसी आधार पर घोषित होगा.

राज्य सरकार ने पीएचडी करने वाले झारखंड के एक हजार स्थानीय मेधावी छात्रों के लिए प्रोत्साहन योजना भी बनाई है. जिसके तहत उन्हें हर महीने 25 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी. JET पास छात्रों को 22,500 रुपये मासिक, विदेश में रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने पर दो लाख रुपये और अन्य राज्यों में पेपर प्रजेंटेशन पर अधिकतम 50 हजार रुपये की सहायता मिलेगी.

PhD Entrance Exam In Jharkhand
राजभवन. (फोटो-ईटीवी भारत)

राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप फैसला

राज्यपाल का यह निर्णय पारदर्शिता और राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पीएचडी प्रवेश सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है. हालांकि, पहले से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में असमंजस और नाराजगी बनी हुई है और सभी की निगाहें अब इस पर है कि UGC परीक्षा व्यवस्था कब लागू होती है और क्या मौजूदा आवेदकों को किसी तरह की राहत मिल पाएगी.

ये भी पढ़ें-

नई शिक्षा नीति का रांची विश्वविद्यालय में सफल क्रियान्वयन, बाकी विश्वविद्यालय अब भी पीछे

रांची विश्वविद्यालय और डीएसपीएमयू में कार्यवाहक कुलपति नियुक्त, राजभवन ने जारी किया नोटिफिकेशन

रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. अजीत सिन्हा के कार्यकाल की होगी जांच, राज्यपाल ने दिए आदेश

रांची यूनिवर्सिटी में 45 हजार सीटें, अब तक सिर्फ 22 हजार नामांकन

रांची: झारखंड के कई विश्वविद्यालयों में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को लेकर बड़ी उलझन पैदा हो गई है. रांची विश्वविद्यालय सहित सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में पहले से पीएचडी सत्र 2024-25 के लिए आवेदन मंगाए जा चुके थे. रांची विश्वविद्यालय ने 22 विषयों में 463 रिक्त सीटों के लिए 22 नवंबर 2024 को आवेदन आमंत्रित किए थे और अब तक 2374 आवेदन प्राप्त हो चुके थे. प्रत्येक उम्मीदवार से 2000 रुपये आवेदन शुल्क भी लिया गया था और अचानक पीएचडी प्रवेश परीक्षा पर रोक लगा दी गई.

अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल

अभ्यर्थियों का कहना है कि नौ महीने पहले आवेदन करने के बाद भी परीक्षा की तारीख तय नहीं की गई और अब अचानक पीएचडी परीक्षा पर रोक लगा दी गई है. अभ्यर्थी अभिषेक शुक्ला ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हमने तैयारी में महीनों लगाए, फीस दी, लेकिन अब सब मामला अनिश्चित हो गया है. कई राज्यों में विश्वविद्यालय खुद परीक्षा आयोजित कर रहे हैं, तो यहां क्यों रोक लगाई गई है.”वहीं छात्र परमानंद कुमार ने भी सवाल उठाया कि आवेदन शुल्क लेने के बाद विश्वविद्यालय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि आगे प्रक्रिया कैसे होगी. अभ्यर्थियों का मानना है कि इस देरी और अनिश्चितता से उनका शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हो सकता है.

पीएचडी प्रवेश परीक्षा पर रोक की जानकारी देते रांची यूनिवर्सिटी के कुलसचिव डॉ. गुरुचरण साहू. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इधर, रांची विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. गुरुचरण साहू ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए आगे की प्रक्रिया जल्द तय की जाएगी, लेकिन हमें राज्यपाल के आदेश का पालन करना अनिवार्य है”.

राजभवन का निर्णय

राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में पीएचडी प्रवेश परीक्षा (PhD Entrance Test) के आयोजन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. उनका स्पष्ट निर्देश है कि पीएचडी में नामांकन केवल यूजीसी (UGC) की गाइडलाइन के अनुसार ही होगा.हाल ही में राजभवन में कुलपतियों की बैठक में यह आदेश जारी किया गया है. राज्यपाल का कहना है कि इस फैसले से प्रवेश प्रक्रिया में एकरूपता आएगी और देशभर में मान्यता प्राप्त प्रणाली अपनाई जा सकेगी.

नई व्यवस्था और प्रोत्साहन योजना

अब पीएचडी में नामांकन के लिए केवल यूजीसी-नेट (UGC-NET) या झारखंड पात्रता परीक्षा (JET) के जरिए प्रवेश संभव होगा. NET परीक्षा में अभ्यर्थी अपनी पसंद के अनुसार JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी प्रवेश विकल्प चुन सकते हैं और परिणाम भी उसी आधार पर घोषित होगा.

राज्य सरकार ने पीएचडी करने वाले झारखंड के एक हजार स्थानीय मेधावी छात्रों के लिए प्रोत्साहन योजना भी बनाई है. जिसके तहत उन्हें हर महीने 25 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी. JET पास छात्रों को 22,500 रुपये मासिक, विदेश में रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने पर दो लाख रुपये और अन्य राज्यों में पेपर प्रजेंटेशन पर अधिकतम 50 हजार रुपये की सहायता मिलेगी.

PhD Entrance Exam In Jharkhand
राजभवन. (फोटो-ईटीवी भारत)

राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप फैसला

राज्यपाल का यह निर्णय पारदर्शिता और राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पीएचडी प्रवेश सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है. हालांकि, पहले से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में असमंजस और नाराजगी बनी हुई है और सभी की निगाहें अब इस पर है कि UGC परीक्षा व्यवस्था कब लागू होती है और क्या मौजूदा आवेदकों को किसी तरह की राहत मिल पाएगी.

ये भी पढ़ें-

नई शिक्षा नीति का रांची विश्वविद्यालय में सफल क्रियान्वयन, बाकी विश्वविद्यालय अब भी पीछे

रांची विश्वविद्यालय और डीएसपीएमयू में कार्यवाहक कुलपति नियुक्त, राजभवन ने जारी किया नोटिफिकेशन

रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. अजीत सिन्हा के कार्यकाल की होगी जांच, राज्यपाल ने दिए आदेश

रांची यूनिवर्सिटी में 45 हजार सीटें, अब तक सिर्फ 22 हजार नामांकन

For All Latest Updates

TAGGED:

PHD ENTRANCE EXAM BANSPHD ENTRANCE EXAM IN JHARKHANDPHD IN RANCHI UNIVERSITYझारखंड में पीएचडी प्रवेश परीक्षाPHD ENTRANCE EXAM

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

श्रावणी मेला 2025: देवघर में कैसे स्थापित हुआ ज्योतिर्लिंग, शिव को क्यों प्रिय है जलार्पण, जनिए वह सब कुछ जो जानना है जरूरी

झारखंड के इस जिले में पाए जाते हैं '21 रहस्मयी शिवलिंग', नागवंशी इतिहास से है जुड़ा, जो स्वर्णरेखा नदी की बहती धारा के बीच है विराजमान

पौराणिक है पावेश्वर धाम, यहां के शिवलिंग पर कभी रावण ने की थी पूजा! जानें, इस पावन मंदिर की कहानी

400 एकड़ में फैले जंगल का है अपना रखवाला, सरकार से नहीं लेता सैलेरी, 100 साल से चली आ रही है परंपरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.