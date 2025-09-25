ETV Bharat / state

गोरखपुर ITM कॉलेज में फार्मेसी छात्रों का हंगामा; AC क्लासरूम की मांग पर जमकर बवाल, 4 छात्र घायल

गोरखपुर: ITM कॉलेज गीडा में बीफार्मा थर्ड ईयर के छात्रों ने एसी क्लासरूम की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया. छात्रों ने कक्षा बहिष्कार करके नारेबाजी भी की. इस दौरान कॉलेज की उपरी मंजिला से बड़े साइज का शीशा गिरने से 4 छात्र घायल हो गए, जिनमें से दो को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बाद में कॉलेज प्रबंधन के आश्वासन पर छात्रों का गुस्सा शांत हुआ.

छात्र अभिषेक वर्मा सहित विरोध कर रहे ज्यादातर छात्रों ने आरोप लगाया कि नामांकन के समय एसी क्लास में पढ़ाई कराने के लिए प्रबंधन द्वारा 1.50 लाख रुपया लिया गया. केवल 20 दिन एसी कमरे में पढ़ाई कराने के बाद क्लास बंद कर दिया गया और नान एसी कमरे में कक्षा चलने लगी. जब छात्रों ने विरोध किया तो एचओडी और डीन मिलकर छात्रों को हड़काने लगे. यहां तक कि फेल करने की भी धमकी देने लगे.

इसी बात को लेकर छात्र उग्र हो गए और प्रबंधन के खिलाफ हंगामा कर दिया. छात्र अभिषेक वर्मा ने तो यहां तक कहा कि एचओडी और डीन मिलकर छात्रों का इंटरनल नंबर भी कम कर देते हैं. जबरन फेल करने की कोशिश की जाती है.

क्या कहता है कॉलेज प्रबंधन: डायरेक्टर आईटीएम डॉ. एनके सिंह ने कहा कि एसी कमरे की मरम्मत कराई जा रही है. छात्र पूरी तरह से अनुशासनहीनता कर रहे थे, जिन्हें शांत करा दिया गया है. हंगामा करने वालो में अंकित, आनंद, अभिषेक वर्मा, श्रीकिशून, विशाल दुबे, आर्यन यादव, नमन कुमार, प्रीति यादव, श्वेता यादव सहित अन्य छात्र और छात्राएं शामिल थे.