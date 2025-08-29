प्रयागराज : फाफामऊ पुल 1 सितंबर से 15 दिन तक बंद रहेगा. लोक निर्माण विभाग ने पुल की पांच एक्सपेंशन जॉइंट और बेयरिंग बदलने का निर्णय लिया है. पुल के बंद होने से लोगों को 40 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी होगी. ट्रैफिक पुलिस ने शास्त्री पुल, सहसों से होकर फाफामऊ जाने का वैकल्पिक रास्ता दिया है, लेकिन फाफामऊ बाजार से लेकर पुल पार तेलियरगंज बैरियर तक करीब दो किमी का रास्ता तय करने में लोगों का पूरा दिन निकल जाएगा. सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों और रोज दफ्तर जाने वालों को हाेगी.

इस रोक के बाद ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग तय किया है. अब सभी हल्के और भारी वाहन शास्त्री पुल से होकर झूंसी और सहसों मार्ग से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे. इससे फाफामऊ और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी.

लगातार भारी वाहनों और हैवी ट्रैफिक झेल रहे इस पुल की बेयरिंग और ज्वाइंट खराब हो गए हैं. इनमें गड्ढे और दरारें भी आ गई हैं. एडीसीपी ट्रैफिक कुलदीप सिंह ने बताया कि लखनऊ, प्रतापगढ़ की तरफ से आने वाले वाहनों को सहसों से झूंसी, अंदावा होते हुए शास्त्री पुल पर चढ़ाया जाएगा. अलोकशंकरी चुंगी से होते हुए शहर में प्रवेश दिया जाएगा.

जिन वाहनों को लखनऊ की तरफ जाना है उन्हें शास्त्री पुल होते हुए झूंसी, अंदावा मोड़ होते हुए सहसों मार्ग से गुजारा जाएगा. सहसों होते हुए वाहन लखनऊ की तरफ निकल जाएंगे. यही रूट प्रतापगढ़, बस्ती, गोरखपुर के लिए भी रखा गया है. पुल की मरम्मत का कार्य आवश्यक था लिहाजा लोक निर्माण विभाग के पत्र का संज्ञान लेते हुए यह डायवर्जन 15 दिनों के लिए किया गया है.

लाेक निर्माण विभाग की तरफ से फाफामऊ पुल की पूरी मरम्मत के लिए छह करोड़ रुपये का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा गया था. इस प्रोजेक्ट को मंजूरी न मिलने के कारण फिलहाल केवल जरूरी मरम्मत का काम किया जा रहा है.

ये रहेगा रूट-

रायबरेली-प्रयागराज मार्ग पर मध्यम व छोटे वाहनों को फाफामऊ बाजार से होते हुए थरवई, गारापुर, सहसों अंदावां झूंसी होते हुए शास्त्री ब्रिज से प्रयागराज जाएंगे.

रायबरेली-प्रयागराज मार्ग पर बड़े व भारी वाहन का यातायात नवाबगंज बाईपास पर चढ़कर सहसों, अंदावा, झूंसी होते हुए शास्त्री ब्रिज से प्रयागराज जाएंगे.

एमएनएनआईटी चौराहे पर पहुंचने वाले वाहनों का डायवर्जन भी बीबी की मजार होते हुए बैंकरोड, बालसन, जीटी जवाहर चौराहा होते हुए रायबरेली-प्रतापगढ़ रूट पर जाएंगे.

रोडवेज की बड़ी बसें व सभी भारी वाहन लोक सेवा आयोग चौराहा से इंडियन प्रेस, बालसन जीटी, जवाहर चौराहा, झूंसी होते हुए बनारस, जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली की ओर जाएंगे.

हनुमान मंदिर सिविल लाइंस बस अड्डा की बसें जीटी जवाहर चौराहा झूंसी अंदावा होकर अपने गंतव्य को जाएंगे.



