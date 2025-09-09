ETV Bharat / state

प्रयागराज का यह पुल 15 दिनों तक के लिए बंद; लखनऊ-अयोध्या का सफर मुश्किल, जानिए क्या रहेगा रूट

मरम्मत के लिए आज से ही भारी वाहनों पर रोक, 9 से 24 सितंबर तक वाहनों के संचालन पर पूरी तरह रहेगा प्रतिबंध.

10 से 24 सितंबर तक बंद रहेगा फाफामऊ पुल.
10 से 24 सितंबर तक बंद रहेगा फाफामऊ पुल. (Photo Credit; ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 7:05 AM IST

Updated : September 9, 2025 at 7:12 AM IST

3 Min Read
प्रयागराज: फाफामऊ स्थित चंद्रशेखर आजाद पुल को 10 सितंबर से अगले 15 दिन तक मरम्मत के लिए बंद किया जाएगा. इस दौरान 24 सितंबर तक यातायात पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. विकल्प के तौर पर यातायात पुलिस का रूट डायवर्जन प्लान तैयार है, जिसके तहत वाहनों को नवाबगंज बाईपास, सहसों, अंदावा और झुंसी की ओर डायवर्ट किया जाएगा. प्रयागराज से लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ और अयोध्या जाने वाले यात्री शास्त्री ब्रिज से झूंसी होकर गुजारे जाएंगे.

आज से भारी वाहनों पर रोक: एसीपी ट्रैफिक शैलेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि 9 सितंबर 2025 से ही यूपी रोडवेज सहित भारी वाहनों के फाफामऊ पुल से आने और जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. कार, ऑटो, ई–रिक्शा आदि के आवागमन को 10 सितंबर से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा. दो पहिया वाहनों को मरम्मत कार्य के दौरान साइड से तबतक निकलने दिया जाएगा, जब तक काम में कोई बाधा न पड़े. अगर दोपहिया वाहनों से कोई दिक्कत होगी तो उनपर भी आगे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.

प्रतिदिन 30 से 50 हजार वाहन गुजरते हैं: यातायात पुलिस का कहना है कि यह मार्ग लखनऊ, प्रतापगढ़, रायबरेली, अयोध्या आदि जिलों के लिए मुख्य कनेक्शन है. प्रतिदिन 30 से 50 हजार छोटे-बड़े वाहन इस पुल से गुजरते हैं. ऐसे में इस पुल पर लोड अधिक है. अधिकारियों के अनुसार, हर तीन साल में पुल की मरम्मत होती है और पिछली बार 2022 में कार्य हुआ था. पांच माह पहले भी अनुमति मांगी गई थी, लेकिन वैकल्पिक मार्ग स्थायी न होने के कारण कार्य टालना पड़ा. इस बार पीडब्ल्यूडी अस्थायी तौर पर मरम्मत करेगा.

यहां से गुजरेंगे वाहन : सिविल लाइंस से बालसन चौराहा होते हुए जीटी जवाहर, शास्त्री पुल, अदांवां-सहसों एनएच 2- से होते हुए लखनऊ व प्रतापगढ़ जाएंगे.
फाफामऊ से प्रयागराज जाने वाले वाहन फाफामऊ थरवई-सहसों-शास्त्री ब्रिज से जीटी जवाहर होते हुए प्रयागराज आ सकेंगे एवं इसी मार्ग से वापस जाएंगे.
लखनऊ से आने वाले वाहन श्रृंगवेरपुर से कोखराज फिर पुरामुफ्ती से धूमनगंज, एयरपोर्ट होते हुए प्रयागराज आ सकेंगे.
आपातकालीन अवस्था में उपयोग किए जाने वाले वाहन उपरोक्त निर्धारित मार्ग का ही प्रयोग करेंगे.

जनसामान्य की सुविधा के लिए यथासम्भव दोपहिया वाहनों को चन्द्रशेखर सेतु (फाफामऊ पुल) से चलाया जाएगा. तकनीकी कारणों एवं आवश्यकतानुसार दोपहिया वाहनों का संचालन बंद किया जा सकता है.

स्कूली बच्चों को भी होगी परेशानी: फाफामऊ पुल बंद होने से स्कूली बच्चों को भी काफी परेशानी होगी. स्कूली वाहनों को 30 किमी से ज्यादा की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी. फिलहाल जरूर दोपहिया वाहनों को छूट रहेगी, लेकिन आगे इनका संचालन भी बंद हो सकता है, ऐसे में शहर के लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी.

पुल की मरम्मत में क्या होने हैं काम:

प्रयागराज को राजधानी से जोड़ने वाले इस पुल में 33 एक्सपेंशन ज्वाइंटर हैं. इससे पहले 2021 में करीब 15 ज्वाइंटर दुरुस्त किए गए थे. बताते हैं कि इसमें सात एक्सपेंशन ज्वाइंटर टूट गए हैं. फाफामऊ पुल की लंबाई करीब 1,200 मीटर है. पुल में 32 पिलर हैं. इस पुल का निर्माण 1988 में हुआ था.

