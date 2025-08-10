चंडीगढ़: टाइप 2 डायबिटीज को सालों से एक ऐसी बीमारी माना जाता रहा है जो जीवन भर साथ रहती है. लेकिन अब चंडीगढ़ स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) के एक रिसर्च ने इस सोच को बदलने की दिशा में एक नई किरण दिखाई है.

दरअसल, पीजीआई के डॉक्टर राम वलिया और उनकी टीम द्वारा तीन साल पहले शुरू की "DiaRem-1" नामक क्लीनिकल रिसर्च में यह साबित कर दिखाया है कि शुरुआती चरण में सही दवा और जीवनशैली में बदलाव से डायबिटीज को रीमिशन की अवस्था में लाया जा सकता है. यानी HbA1c स्तर 6.5% से नीचे पहुंचाया जा सकता है. और तीन महीने तक बिना किसी दवा के यह स्तर बना रह सकता है.

दवाइयों और जीवनशैली के मेल से सफलता

रिसर्च में उन बड़ों और युवाओं को शामिल किया गया जिन्हें पिछले पांच वर्षों में टाइप 2 डायबिटीज हुआ था और जिनका ब्लड शुगर नियंत्रण में था. तीन महीने तक मरीजों को आधुनिक और पारंपरिक दवाइयों के मिश्रण के साथ खानपान और एक्सरसाइज पर विशेष ध्यान दिया गया. इसके बाद दवाइयां बंद कर दी गईं और अगले तीन महीने मरीजों की स्थिति पर नजर रखी गई, जिसके बाद परिणाम चौंकाने वाले थे. तीन महीने में करीब 31% मरीजों में डायबिटीज रीमिशन में चली गई, यानी उनका शुगर स्तर सामान्य स्तर पर आते हुए HbA1c स्तर 6% तक देखा गया. यह रिजल्ट बिना किसी दवा के देखा गया.

डायबिटीज पर PGIMER की रिसर्च, डॉक्टर से सीधी बातचीत (Etv Bharat)

आम दवाइयों से भी मिला उतना ही लाभ

रिसर्च में यह भी पाया गया कि चाहे मरीजों को महंगी दवाइयां जैसे लिराग्लूटाइड और डापाग्लिफ्लोज़िन दी गई हो या फिर सामान्य रूप से उपलब्ध दवाएं जैसे ग्लिमेपिराइड और विल्डागलिप्टिन दोनों मिश्रण में रीमिशन की संभावना लगभग समान रही.

मामूली वजन घटाव, लेकिन बड़ा असर

इस अध्ययन में मरीजों का औसतन वजन केवल 3-4.7 किलो कम हुआ, लेकिन MRI रिपोर्ट्स ने यह दिखाया कि जिगर का साइज में 51% और पैंक्रियास में 48% फैट की कमी आई, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के बड़े कारण होते हैं.

बीमारी को समझने का नया नजरिया

डॉक्टर राम वलिया बताया कि के डायबिटीज के पीछे दो प्रमुख कारक होते हैं — ग्लूकोज टॉक्सिसिटी जो शुगर की अधिकता से बीटा सेल्स को नुकसान पहुंचता है, वहीं लाइपो टॉक्सिसिटी जो फैट की अधिकता से इंसुलिन की कार्यक्षमता पर असर डालता है. इस नई रणनीति ने इन दोनों समस्याओं पर सीधा असर डाला और पैंक्रियाज को आराम मिला. जो मरीज रीमिशन में गए, उनमें बीटा सेल्स की कार्यक्षमता और इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर पाई गई.

कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं

कुछ मरीजों में हल्की कमजोरी जैसे लक्षण देखे गए, विशेष रूप से लिराग्लूटाइड लेने वालों में. लेकिन किसी भी मरीज को लो ब्लड शुगर जैसी गंभीर समस्या नहीं हुई, जो कि आमतौर पर डायबिटीज की दवाओं में एक चिंता का विषय होता है. लेकिन ज्यादा मरीजों में नतीजे काफी हैरान करने वाले और सफल दिखे. रीमिशन को इलाज नहीं माना जा सकता, क्योंकि बिना परफेक्ट जीवनशैली के शुगर दोबारा बढ़ सकती है. लेकिन यह तथ्य भी सामने आया कि दवाओं के बिना भी शुगर सामान्य रह सकता है.

अध्ययन अभी भी जारी

डॉक्टर राम वलिया बताया कि PGIMER की टीम अब यह अध्ययन कर रही है कि यह रीमिशन कितने समय तक चलता है और क्या उपचार की अवधि बढ़ाने से परिणाम और बेहतर हो सकते हैं. लेकिन अभी भी यह अध्ययन भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक सस्ती और व्यावहारिक रणनीति पेश करता है. डॉ. वलिया कहा कि फिलहाल भारत सरकार की ओर से उन्हें इस रिसर्च जारी रखने के लिए फण्ड जारी कर दिए गया है, जल्द ही हमे इस पर और अच्छे नतीजे मिल सकते है. जिसे हम इस रिसर्च को विश्व के बड़े रिसर्च पेपर में छाप सकते है.

