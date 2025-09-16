इलाज की जंग में आस्था और सेवा बनीं ताकत, PGI चंडीगढ़ में मंदिर,गुरुद्वारा और धर्मशालाएं बनीं मरीजों-तीमारदारों की आस
पीजीआई चंडीगढ़ में मरीजों-तीमारदारों का सहारा मंदिर, गुरुद्वारा साहिब और धर्मशालाएं बनी है. यहां उनके रहने खाने की व्यवस्था है.
Published : September 16, 2025 at 11:36 AM IST
पंचकूला: हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों से हर रोज हजारों मरीज और उनके तीमारदार इलाज के लिए चंडीगढ़ स्थित पीजीआईएमईआर (PGIMR) पहुंचते हैं. जहां एक ओर मरीजों का इलाज चलता है, वहीं उनके साथ आए परिजनों को ठहरने और खाने की व्यवस्था की बड़ी चिंता सताती है.
मंदिर, गुरुद्वारा साहिब और धर्मशालाएं बनीं सहारा: PGI परिसर में इनफोसिस फाउंडेशन रेडक्रॉस सराय (300 बेड) मौजूद है, लेकिन इसकी समय-सीमा और प्रक्रियात्मक जटिलताएं हर किसी के लिए इसे सुलभ नहीं बनातीं। ऐसी स्थिति में मंदिर, गुरुद्वारा साहिब और धर्मशालाएं इन जरूरतमंदों के लिए संवेदना, सेवा और सहारा बनकर सामने आई हैं.
राधाकृष्ण मंदिर में महज 100 रुपए में मिल रही ये सुविधा: चंडीगढ़ पीजीआई परिसर में न्यू ओपीडी के पीछे स्थित राधाकृष्ण मंदिर वर्षों से मरीजों और उनके तीमारदारों को राहत दे रहा है. यहां एसी कमरे और हॉल सिर्फ ₹100 प्रति दिन की रियायती दर पर उपलब्ध हैं. जरूरतमंदों को मेडिकल कार्ड दिखाकर ठहरने की अनुमति दी जाती है. खानपान के लिए टेबल-कुर्सियों से सुसज्जित अलग स्थान उपलब्ध है. खास बात यह है किराधाकृष्ण मंदिर में भोजन की व्यवस्था अनूठी है. तीमारदार सामूहिक रूप से यहां खुद खाना बनाते हैं. कोई आटा गूंथता है, कोई सब्जी काटता है, और कोई पकाने में जुटा होता है. फिर सभी एक साथ बैठकर भोजन करते हैं. दिन में दो बार भोजन की व्यवस्था रहती है.
क्या कहते हैं मंदिर के सदस्य: इस बारे में मंदिर के जनरल सेकेटरी सुभाष भाटिया ने बताया कि, "पहले कुलर थे. अब एसी की व्यवस्था है. सर्दी में गिजर की भी व्यवस्था है. 100 रुपया हमने यहां फीस रखा हैं. वैसे यहां सभी सुविधाएं निशुल्क है." वहीं, मंदिर के अन्य सदस्य शिव कुमार ने बताया कि "यहां रजिस्टर में एंट्री होती है. जो पहले आता है वो पहले सेवा पाता है. सभी को समान फैसिलिटी मिल रही है. यहां दान भी मिलता है. कई संस्थाओं के सपोर्ट से चल रहा है. हम मरीजों और उनके परिजनों को कोशिश करते हैं कि हर तरह की सुविधा मुहैया कर सकें.''
गुरुद्वारा साहिब में 24 घंटे लंगर सेवा, ठहरने की सुविधा: PGI परिसर में स्थित गुरुद्वारा पृथक दर्शन पातशाही 6वीं, श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी, हर वक्त सेवा भाव में जुटा है. यहां करीब 25 कमरे और हॉल हैं, जहां मरीज और तीमारदार ठहर सकते हैं. सबसे बड़ी सुविधा है यहां का 24 घंटे चलने वाला लंगर, जहां सुबह, दोपहर और रात — तीनों समय भोजन उपलब्ध कराया जाता है.
हंसराज धर्मशाला में बच्चों के लिए विशेष सुविधा: PGI परिसर में मौजूद हंसराज धर्मशाला, खासतौर पर 12 वर्ष तक के बच्चों और उनके माता-पिता के लिए समर्पित है. यहां कुल 81 कमरे हैं. यह धर्मशाला, एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर (APC) से जुड़ी है. डॉक्टर की सिफारिश पर ही यहां ठहरने की अनुमति मिलती है. कई बार गंभीर बीमारियों के चलते बच्चे और उनके माता-पिता 6 महीने से 1 साल तक यहीं ठहरे रहते हैं.
श्री हरि मंदिर में जल्द शुरू होंगी नई सुविधाएं: PGI परिसर में स्थित श्री हरि मंदिर में भी जल्द ही मरीजों और तीमारदारों के लिए कमरे बनवाने की योजना है. मंदिर कमेटी के प्रधान राजेश शर्मा ने बताया कि मंदिर प्रबंधन द्वारा मंदिर की खाली जगह पर मरीज और उनके तीमारदारों के ठहरने के लिए कुछ कमरों का निर्माण जल्द करवाने पर विचार किया जा रहा है. लोगों/श्रद्धालुओं का सहयोग प्राप्त होने पर कमरों का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा. इसके बाद यहां ठहरने वाले लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी शुरू करवाई जाएगी.
ये भी पढ़ें;चंडीगढ़ में 600 फ्लैट्स की अलॉटमेंट रद्द, ₹75 करोड़ की वसूली, हाउसिंग बोर्ड की बड़ी कार्रवाई