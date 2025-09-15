22 सितंबर से पेट्रोल-डीजल का रेट घटेगा या बढ़ेगा, जानिए पेट्रोलियम मंत्री ने क्या कहा; तीन साल बाद वाराणसी में हुआ ये काम
पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2022 के बाद दिशा की बैठक का आयोजन किया गया. पेट्रोलियम मंत्री ने विकास कार्यां की समीक्षा की.
वाराणसी : केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी सोमवार को वाराणसी पहुंचे. पीएम मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर दिशा दिशा बैठक में शामिल हुए. 2022 के बाद वाराणसी में दिशा बैठक हुई. चंदौली सांसद के साथ मछली शहर की सपा सांसद प्रिया सरोज भी बैठक में शामिल हुईं.
पेट्रोलियम मंत्री ने बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में कहा कि वाराणसी में पहले से ही काफी विकास कार्य हुए हैं, यह विकास कार्य संतोषजनक हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार की प्राथमिकता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहले से ही रहा है. ऐसे में यहां पर अनेकों योजनाएं संचालित हो रही हैं. अन्य योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई है.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से जीएसटी के नए रूप की चर्चा की थी. 22 सितंबर नवरात्र के पहले दिन से जीएसटी का नया रूप लोगों को बड़ा फायदा पहुंचाएगा. इससे बहुत सी चीजों के रेट कम होंगे.
पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी के किस दायरे में आएंगे के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन 3 सालों से भारत में पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ा है. पेट्रोलियम पदार्थों के रेट भी बहुत हद तक मैनेज हैं. ऐसी स्थिति में प्रोडक्शन बना रहे और रेट ना बढ़े इस पर हम पहले ध्यान दे रहे हैं.
उन्होंने कहा कि इथेनॉल को लेकर किसी भी प्रकार का भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए. भारत सरकार ने 2022 तक 10% एथेनॉल और 2030 तक 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा था. अच्छी बात यह है कि यह समय से पूरा हो गया. इथेनॉल से हमारे अन्नदाता का भी लाभ होता है. बीच में यह भ्रम की स्थिति हो गई कि हम इथेनॉल से भी आगे जाने वाले हैं, लेकिन मैं आज स्पष्ट करता हूं कि इस पर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
