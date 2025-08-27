कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते हजारों करोड़ों रुपयों की संपत्ति का नुकसान हो चुका है. प्रदेश में लैंडस्लाइड, बाढ़ और भारी बरसात के चलते सैकड़ों सड़कें अवरुद्ध हैं. जिससे लोगों को रोजमर्रा के सामान से लेकर यातायात तक भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, रास्ते बंद हो जाने से कई जगहों पर रोजमर्रा की जरूरी चीजें भी नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे प्रदेश के कई इलाकों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है.

पेट्रोल पंपों में रिजर्व स्टॉक रखना जरुरी

जिला कुल्लू में लगातार हो रही भारी बारिश से सड़क मार्ग बाधित हो गए हैं. जिले में नेशनल हाईवे-03 समेत वैकल्पिक मार्ग कांडी-कटौला भी कई जगहों पर बंद है. जिससे भारी गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से ठप पड़ गई है. जिला प्रशासन के मुताबिक अभी इन सड़कों की बहाली में एक से दो दिन का समय और लग सकता है. ऐसे में जिले में आपदा की स्थिति को देखते हुए डीसी कुल्लू एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की अध्यक्ष तोरुल एस रवीश ने आदेश जारी किए हैं. जिसके तहत जिले के सभी पेट्रोल पंपों को आपातकालीन सेवाओं के लिए आगामी आदेशों तक न्यूनतम रिजर्व स्टॉक बनाए रखना अनिवार्य कर दिया गया है.

डीसी कुल्लू द्वारा निर्धारित नियम

25,000 लीटर से ज्यादा क्षमता वाले पंपों को कम से कम 5000 लीटर डीजल और 3000 लीटर पेट्रोल रिजर्व रखना होगा.

25,000 लीटर से कम क्षमता वाले पंपों को कम से कम 3000 लीटर डीजल और 2000 लीटर पेट्रोल रिजर्व रखना होगा.

हल्के वाहनों (LMV) को एक बार में अधिकतम 20 लीटर और भारी वाहनों (HMV) को 100 लीटर तक ही ईंधन मिलेगा.

एंबुलेंस, फायर टेंडर, आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई और सड़क बहाली कार्यों में लगी गाड़ियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा.

"किसी भी पेट्रोल पंप पर जमाखोरी या काला बाज़ारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. आदेश की अवहेलना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 और आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 के तहत कार्रवाई की जाएगी. जिसमें दो साल तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं." - तोरुल एस रवीश, डीसी कुल्लू

क्यों लिया गया ये फैसला?

भारी बारिश और जगह-जगह हो रही लैंडस्लाइड के कारण मंडी से कुल्लू सड़क पिछले 3 दिनों से बंद है. सड़क खराब होने के कारण पेट्रोल-डीजल के टैंकर मंडी में ही हाईवे पर फंसे हुए हैं. जिसके चलते कुल्लू में पेट्रोल-डीजल की सप्लाई नहीं हो पा रही है. अभी रास्ते बहाल होने में भी समय लग सकता है. ऐसे में आपात कालीन स्थिति में कुल्लू में पेट्रोल-डीजल खत्म न हो जाए, इसलिए प्रशासन ने पेट्रोल पंपों को न्यूनतम रिजर्व स्टॉक बनाए रखने का आदेश दिया है. कुल्लू जिले में आसमानी आफत के चलते करीब 24 से ज्यादा पेट्रोल पंप प्रभावित हैं. जिनमें तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही है. साल 2023 में आपदा के समय ये फैसला लिया गया था.