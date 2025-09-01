चाईबासा: बैंक में पैसा जमा करने जा रहे पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से चाईबासा में लूट की घटना घटी है. बाइकसवार अपराधियों ने दिनदहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया है. इस घटना से इलाके के लोग स्तब्ध हैं. वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.
जानकारी के मुताबिक, बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा जमा करने जा रहे आईबीपी पेट्रोल पंप के मालिक पुनीत सेठिया के 2 कर्मचारियों से 5 लाख रुपये लूट लिए गए. इस वारदात को तीन हथियारबंद अपराधियों ने सुबह करीब 10:30 बजे अंजाम दिया. लुटेरों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को पिस्तौल की बट से मारकर भी घायल किया है. दोनों घायल कर्मचारियों को सदर अस्पताल ले जाया गया है.
जानकारी मिलने के बाद सदर थाना प्रभारी तरुण कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सिंहभूम ट्रेडिंग पेट्रोल पंप के कर्मचारी विमलेश कुमार और संजय बैंक में पैसा जमा करने गए थे. इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने दोनों को घेर लिया. अपराधियों ने पिस्तौल दिखाकर पैसे छीन लिए. इस दौरान विमलेश कुमार लहूलुहान हो गए. सदर थाना प्रभारी तरुण कुमार ने खबर की पुष्टि की है. सीसीटीवी से घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों की पहचान की जा रही है.
