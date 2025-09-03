ETV Bharat / state

बिहार में हैवानियत! चोरी के आरोप में युवक के गुप्तांग में डाला पेट्रोल - PETROL POUR INTO YOUNG MAN GENITALS

भागलपुर में एक युवक के गुप्तांग में पेट्रोल डाला गया है. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है. पढ़ें पूरी खबर..

कॉनसेप्ट इमेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 3, 2025 at 11:05 AM IST

भागलपुर: बिहार के भागलपुर में एक युवक के साथ हैवानियत की सारी हदें पार की गई हैं. दरअसल चोरी के आरोप में एक युवक के गुप्तांग में पेट्रोल डालने का मामला सामने आया है. पीड़ित युवक की हालत नाजुक है. जिससे उसे इलाज के लिए जेएलएनएमसीएच मायागंज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.

चोरी से जुड़ा है मामला: घटना के बाद पीड़ित युवक ने झंडापुर ओपी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है. जिसमें बताया गया कि गांव के एक व्यक्ति के घर में चोरी हुई थी. उसी मामले में उसके नाम का जिक्र उसी व्यक्ति के भतीजे ने किया था, जिसके घर में चोरी हुई थी.

पीड़ित को 20 घंटे तक रखा बंधक: पीड़ित को जिसके घर में चोरी हुई थी उसी व्यक्ति के घर पर 31 अगस्त को बुलाया गया, जहां पर उसे 20 घंटे बंधक बनाकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी गई. इसके बाद 1.35 लाख रुपए चोरी करने की बात जबरन स्वीकार कराई गई.

गुप्तांग में डाला गया पेट्रोल: वहीं, जब पीड़ित ने चोरी की बात स्वीकार करने से मना किया तो उसके गुप्तांग में सिरिंज से पेट्रोल डाला गया. जिससे उसे मजबूरी में चोरी की बात माननी पड़ी. साथ ही आरोपियों ने पीड़ित युवक को जान से मारने की धमकी भी दी थी.

''जिसके घर में चोरी हुई है, उसी के भतीजे ने चोरी की है. ये बात सीसीटीवी फुटेज को देखकर सामने आई है''. पीड़ित के परिजन

क्या कहता है आरोपी?: आरोपी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मेरे घर से ताला तोड़कर डेढ़ लाख रुपए की चोरी हुई थी. पंचायत में एक व्यक्ति ने रकम लौटाने की बात कबूल की थी, लेकिन साजिश के तहत उसने (पीड़ित ) हम लोगों पर झूठा आरोप लगाया है. हमने भी थाना में आवेदन दिया है. जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी.

क्या कहती है पुलिस?: झंडापुर ओपी थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और कई लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है. उन्होंने कहा कि अनुसंधान जारी है, जो भी साक्ष्य मिलेंगे, उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

''मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज की गई है. दूसरे पक्ष से भी मौखिक शिकायत मिली है. लिखित आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई होगी''. - प्रेरणा कुमार, एसपी नवगछिया

