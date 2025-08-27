प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुए कर्मचारी पर विभागीय कार्रवाई करने के लिए अन्य किसी आधार की आवश्यकता नहीं होती है. कोर्ट ने गैर-इरादतन हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के आधार पर नौकरी से बर्खास्त किए गए कर्मचारी की याचिका खारिज कर दी. याचिका में बर्खास्तगी को चुनौती दी गई थी. यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने इंद्र मोहन पांडेय की याचिका पर दिया है.

याची आगरा कैंटोनमेंट अस्पताल में फार्मासिस्ट था. 14 मार्च 1988 को हुई एक घटना में गैर-इरादतन हत्या, चोट पहुंचाने और मारपीट के आरोप में याची के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. ट्रायल कोर्ट ने 28 अप्रैल 2000 को याची और तीन अन्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 6 साल की सजा सुनाई थी.

सजा के बाद हुई बर्खास्तगी: इसके आधार पर कैंटोनमेंट कार्यकारी अधिकारी ने 30 जनवरी 2004 के आदेश से उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया था. बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. याची के अधिवक्ता ने कहा कि बर्खास्तगी के आदेश में यह नहीं बताया गया कि उसके किस आचरण के कारण उस पर कार्रवाई की गई है.

वहीं, प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले और छावनी निधि सेवक नियम 1937 का हवाला देते हुए कहा कि, जहां किसी कर्मचारी को आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया हो, वहां बिना किसी जांच के सीधे दंड दिया जा सकता है.

हाई कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनीं: हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि, याची गंभीर अपराध में दोष सिद्ध हुआ है. इसलिए बर्खास्तगी के आदेश में विशेष रूप से आचरण का उल्लेख न करना आदेश को अवैध नहीं बनाता है. अदालत ने कहा कि दोष सिद्धि के आधार पर बर्खास्तगी आदेश उचित है. यह कहकर हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.

