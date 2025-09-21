ETV Bharat / state

पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पर नागरिकता अधिनियम में संशोधन के जरिए देश की एकता व अखंड़ता को खतरे में डालने तथा धर्म के आधार पर भेदभाव करने के आरोप में हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है. एडवोकेट पूरणचन्द्र सेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुदेश बंसल ने मामले में 23 सितंबर को दोपहर 2 बजे सुनवाई तय की है.

अदालत ने याचिकाकर्ता एडवोकेट से बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से जारी सनद पेश करने, याचिका की कॉपी महाधिवक्ता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को देने और उनसे अदालत की सहायता करने को कहा है. अदालत ने लक्ष्मणगढ़, अलवर की न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिकाकर्ता की ओर से दर्ज की गई शिकायत व इस पर हुई कार्रवाई का रिकार्ड भी पेश करने को कहा है. याचिकाकर्ता का कहना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षता और अनुच्छेद-15 के विपरीत है. इस संशोधन के कारण धार्मिक भेदभाव हुआ है. देशभर में अराजकता का माहौल उत्पन्न हुआ. इससे देश की एकता और अखंडता को खतरा उतपन्न हुआ है. संशोधन के बाद देशभर में अनेक स्थानों पर सांप्रदायिक घटनाएं हुईं, लेकिन पुलिस ने या तो एफआईआर दर्ज नहीं की या फिर आधी—अधूरी की है. याचिकाकर्ता ने मामले में पुलिस पर अनदेखी और अदालतों पर निष्क्रियता का आरोप भी लगाया है.