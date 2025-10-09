बार काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर, नामांकन शुल्क ज्यादा बढ़ाने पर सवाल!
झारखंड हाईकोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ याचिका दायर की गयी है.
Published : October 9, 2025 at 4:57 PM IST
रांचीः बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्टेट बार काउंसिल के सदस्यों के लिए होने वाले चुनाव में नामांकन शुल्क को 10 हजार रु. से बढ़ाकर 1 लाख 25 हजार रु. कर दिया है. इस फैसले पर चिंता जताते हुए अधिवक्ता धीरज कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. उन्होंने कोर्ट को बताया है कि नामांकन शुल्क की अप्रत्याशित बढ़ोतरी अनुचित है. उन्होंने इस फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आग्रह किया है.
आम अधिवक्ताओं के अधिकार का होगा हनन
इस याचिका में अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा है कि इससे आम अधिवक्ता चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित हो जाएंगे और केवल पूंजीवादी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा. इस फैसले से आम अधिवक्ताओं के राजनैतिक अधिकार का भी हनन होगा. खास बात है कि नामांकन शुल्क नॉन रिफंडेबल है. इससे स्टेट बार काउंसिल के चुनाव अधिवक्ताओं की लोकतांत्रिक भागीदारी प्रभावित होगी.
बार काउंसिल के फैसले पर रोक का आग्रह
धीरज कुमार ने याचिका के जरिए आग्रह किया है कि रिट पिटिशन के पेंडिंग रहने की सूरत में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 25 सितंबर 2025 के पत्र संख्या 6880/2025 पर रोक लगा दी जाए. उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी अधिकतम 15 हजार रु. का नामांकन शुल्क लगता है. ऐसे में स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में नामांकन शुल्क 1 लाख 25 हजार कैसे किया जा सकता है. उन्होंने आग्रह किया है कि पूर्व की तरह ही नामांकन शुल्क को 10 हजार रु. तक रखा जाए.
