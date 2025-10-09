ETV Bharat / state

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर, नामांकन शुल्क ज्यादा बढ़ाने पर सवाल!

रांचीः बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्टेट बार काउंसिल के सदस्यों के लिए होने वाले चुनाव में नामांकन शुल्क को 10 हजार रु. से बढ़ाकर 1 लाख 25 हजार रु. कर दिया है. इस फैसले पर चिंता जताते हुए अधिवक्ता धीरज कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. उन्होंने कोर्ट को बताया है कि नामांकन शुल्क की अप्रत्याशित बढ़ोतरी अनुचित है. उन्होंने इस फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आग्रह किया है.

आम अधिवक्ताओं के अधिकार का होगा हनन

इस याचिका में अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा है कि इससे आम अधिवक्ता चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित हो जाएंगे और केवल पूंजीवादी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा. इस फैसले से आम अधिवक्ताओं के राजनैतिक अधिकार का भी हनन होगा. खास बात है कि नामांकन शुल्क नॉन रिफंडेबल है. इससे स्टेट बार काउंसिल के चुनाव अधिवक्ताओं की लोकतांत्रिक भागीदारी प्रभावित होगी.