ETV Bharat / state

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर, नामांकन शुल्क ज्यादा बढ़ाने पर सवाल!

झारखंड हाईकोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ याचिका दायर की गयी है.

Petition filed in Jharkhand High Court against Bar Council of India regarding enrollment fee
बार काउंसिल ऑफ इंडिया भवन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 9, 2025 at 4:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्टेट बार काउंसिल के सदस्यों के लिए होने वाले चुनाव में नामांकन शुल्क को 10 हजार रु. से बढ़ाकर 1 लाख 25 हजार रु. कर दिया है. इस फैसले पर चिंता जताते हुए अधिवक्ता धीरज कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. उन्होंने कोर्ट को बताया है कि नामांकन शुल्क की अप्रत्याशित बढ़ोतरी अनुचित है. उन्होंने इस फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आग्रह किया है.

आम अधिवक्ताओं के अधिकार का होगा हनन

इस याचिका में अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा है कि इससे आम अधिवक्ता चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित हो जाएंगे और केवल पूंजीवादी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा. इस फैसले से आम अधिवक्ताओं के राजनैतिक अधिकार का भी हनन होगा. खास बात है कि नामांकन शुल्क नॉन रिफंडेबल है. इससे स्टेट बार काउंसिल के चुनाव अधिवक्ताओं की लोकतांत्रिक भागीदारी प्रभावित होगी.

जानकारी देते अधिवक्ता (ETV Bharat)

बार काउंसिल के फैसले पर रोक का आग्रह

धीरज कुमार ने याचिका के जरिए आग्रह किया है कि रिट पिटिशन के पेंडिंग रहने की सूरत में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 25 सितंबर 2025 के पत्र संख्या 6880/2025 पर रोक लगा दी जाए. उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी अधिकतम 15 हजार रु. का नामांकन शुल्क लगता है. ऐसे में स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में नामांकन शुल्क 1 लाख 25 हजार कैसे किया जा सकता है. उन्होंने आग्रह किया है कि पूर्व की तरह ही नामांकन शुल्क को 10 हजार रु. तक रखा जाए.

इसे भी पढे़ं- प्रांतीय अधिवक्ता सम्मेलन में बोले भारतीय विधिज्ञ परिषद अध्यक्ष, भारतीय भाषाओं में न्यायिक प्रक्रिया ही आज की मांग - Advocates Conference

इसे भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बार काउंसिल में SC/ST वकीलों का नामांकन सिर्फ 125 रुपये में - Bar Councils Enrolment Fees

इसे भी पढे़ं- विदेशी वकीलों को इंडिया में प्रैक्टिस करने का मिला मौका, जानें BCI ने क्या-क्या रखीं हैं शर्तें

For All Latest Updates

TAGGED:

बार काउंसिल के सदस्यों के नामांकनENROLLMENT FEEJHARKHAND HIGH COURTBAR COUNCIL OF INDIAPETITION AGAINST BCI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.