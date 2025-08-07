Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने रिलीज को चुनौती देने वाली याचिका खारिज किया - UDAIPUR FILES RELEASE CONTROVERSY

केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ कन्हैया लाल मर्डर केस के आरोपी की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी.

उदयपुर फाइल्स की रिलीज का रास्ता साफ
उदयपुर फाइल्स की रिलीज का रास्ता साफ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 7, 2025 at 10:39 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कन्हैया लाल मर्डर पर आधारित फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज को हरी झंडी देने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया. 8 अगस्त को रिलीज होने वाली है.

याचिका कन्हैया लाल मर्डर केस के आरोपी मोहम्मद जावेद ने दायर किया है. जावेद की ओऱ से पेश वकील मेनका गुरुस्वामी ने फिल्म की रिलीज का विरोध करते हुए कहा कि फिल्म की रिलीज से निष्पक्ष ट्रायल पर असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि फिल्म का कंटेंट चार्जशीट का प्रतिरूप है. फिल्म में याचिकाकर्ता की भूमिका का जिक्र किया गया है. ऐसे में फिल्म की रिलीज से निष्पक्ष ट्रायल पर असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि ऐसी कोई नजीर नहीं है कि ट्रायल के लंबित रहने के दौरान फिल्म की रिलीज की अनुमति दी जाए. मामले का ट्रायल कोर्ट रुम के अलावा समाज में भी होता है. फिल्म में पीड़ित के नाम का उल्लेख है और याचिकाकर्ता के लिप्त होने का जिक्र है.

केंद्र और सेंसर बोर्ड की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने फिल्म को रिलीज की अनुमति देने का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि फिल्म को रिलीज की अनुमति देते समय सभी पक्षों का ध्यान रखा गया. सुनवाई के दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर की ओर से पेश वकील गौरव भाटिया ने कहा कि फिल्म की रिलीज रोकने का कोई मामला ही नहीं है. उन्होंने कहा कि फिल्म के कंटेंट और याचिकाकर्ता में कोई सीधा संबंध नहीं है.

उन्होंने आगे कहा कि इस फिल्म में पहले 55 बदलाव किए गए. बाद में छह और बदलाव किए गए. उन्होंने कहा कि अगर फिल्म की रिलीज रोकी जाती है तो फिल्म प्रोड्यूसर को काफी नुकसान होगा. बता दें कि, 30 जुलाई को हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वो कन्हैया लाल मर्डर पर आधारित फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' को लेकर फिर से विचार करे. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद केंद्र सरकार ने फिल्म की रिलीज की अनुमति दे दी थी. केंद्र के इसी फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कन्हैया लाल मर्डर पर आधारित फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज को हरी झंडी देने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया. 8 अगस्त को रिलीज होने वाली है.

याचिका कन्हैया लाल मर्डर केस के आरोपी मोहम्मद जावेद ने दायर किया है. जावेद की ओऱ से पेश वकील मेनका गुरुस्वामी ने फिल्म की रिलीज का विरोध करते हुए कहा कि फिल्म की रिलीज से निष्पक्ष ट्रायल पर असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि फिल्म का कंटेंट चार्जशीट का प्रतिरूप है. फिल्म में याचिकाकर्ता की भूमिका का जिक्र किया गया है. ऐसे में फिल्म की रिलीज से निष्पक्ष ट्रायल पर असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि ऐसी कोई नजीर नहीं है कि ट्रायल के लंबित रहने के दौरान फिल्म की रिलीज की अनुमति दी जाए. मामले का ट्रायल कोर्ट रुम के अलावा समाज में भी होता है. फिल्म में पीड़ित के नाम का उल्लेख है और याचिकाकर्ता के लिप्त होने का जिक्र है.

केंद्र और सेंसर बोर्ड की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने फिल्म को रिलीज की अनुमति देने का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि फिल्म को रिलीज की अनुमति देते समय सभी पक्षों का ध्यान रखा गया. सुनवाई के दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर की ओर से पेश वकील गौरव भाटिया ने कहा कि फिल्म की रिलीज रोकने का कोई मामला ही नहीं है. उन्होंने कहा कि फिल्म के कंटेंट और याचिकाकर्ता में कोई सीधा संबंध नहीं है.

उन्होंने आगे कहा कि इस फिल्म में पहले 55 बदलाव किए गए. बाद में छह और बदलाव किए गए. उन्होंने कहा कि अगर फिल्म की रिलीज रोकी जाती है तो फिल्म प्रोड्यूसर को काफी नुकसान होगा. बता दें कि, 30 जुलाई को हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वो कन्हैया लाल मर्डर पर आधारित फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' को लेकर फिर से विचार करे. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद केंद्र सरकार ने फिल्म की रिलीज की अनुमति दे दी थी. केंद्र के इसी फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.

यह भी पढ़ें-

सिक्योरिटी क्लीयरेंस रद्द करने के खिलाफ तुर्की की कंपनी CELEBI की याचिका खारिज

यमुना प्रदूषण पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, DJB व MCD से संयुक्त कार्ययोजना रिपोर्ट दाखिल करने के दिए निर्देश

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI HIGH COURTUDAIPUR FILESउदयपुर फाइल्स की रिलीज को हरी झंडीUDAIPUR FILES RELEASE CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

500 रुपये के नोट की आपूर्ति बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

सुनीता विलियम्स के साथ 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने वाले बुच विलमोर ने लिया रिटायरमेंट, 25 सालों तक की NASA की सर्विस

राहुल गांधी पर एक्शन लेगा चुनाव आयोग ? कर्नाटक CEO ने सबूत के साथ शपथ पत्र मांगा

सरकार किसानों को डिजिटल कृषि से परिचित कराने और एडवांस जानकारी देने के लिए कदम उठा रही

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.