ETV Bharat / state

बस्ती के खैर काॅलेज के 21 अध्यापकों की याचिका खारिज; हाईकोर्ट ने कहा- 'चयन में शासनादेश का पालन नहीं किया गया'

कोर्ट ने कहा कि चयन में 12 मार्च 2018 का शासनादेश लागू होना चाहिए था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: ALLAHABAD HIGH COURT)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 9:03 PM IST

Updated : September 14, 2025 at 9:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती में खैर औद्योगिक इंटर कॉलेज के 21 अध्यापकों के चयन को अनुमोदित न करने के आदेश के विरुद्ध दाखिल याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि चयन में 12 मार्च 2018 का शासनादेश लागू होना चाहिए था. शासनादेश से बदले नियमों का चयन प्रक्रिया में पालन जरूरी था. भर्ती में विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया.

यह आदेश न्यायमूर्ति दोनाडी रमेश ने मेराजुल हक व 20 अन्य सहायक अध्यापकों की याचिका पर दिया है. मामले के अनुसार कॉलेज की प्रबंध समिति ने जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती की अनुमति से सात जनवरी 2018 को प्रधानाचार्य व 29 एलटी ग्रेड अध्यापकों के रिक्त पद भरने का प्रस्ताव किया. आठ फरवरी 2018 को चयन समिति गठित की गई और 27 फरवरी 2018 को प्रधानाचार्य पद पर मोहम्मद याहिया के चयन का शिक्षा निदेशक ने 27 फरवरी 2018 को अनुमोदन कर दिया.

इसके बाद 24 अप्रैल 2018 को एलटी ग्रेड अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला गया और आवेदन मांगे गए. चयन के बाद सूची जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजी गई. डीआईओएस ने दो आधारों पर अनुमोदन करने से इनकार कर दिया. कहा कि संस्था अल्पसंख्यक है. नियमानुसार रिक्ति के तीन माह के भीतर पद भरे जाने चाहिए थे. ऐसा न करने से पद स्वतः समाप्त हो गए. इसके लिए शिक्षा निदेशक के निर्देश पर पदों का पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं किया गया. साथ ही चयन प्रक्रिया में 12 मार्च 2018 के शासनादेश का पालन नहीं किया गया है. इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई.

वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे का कहना था कि प्रबंधकीय विवाद था. कोर्ट ने नई प्रबंध समिति को प्रधानाचार्य व रिक्त पदों पर चयन करने की अनुमति दी, इसलिए पदों के पुनर्निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता. चयन प्रक्रिया शासनादेश आने से पहले शुरू की गई थी, इसलिए यह चयन पर लागू नहीं होगा. कोर्ट ने याचियों की ओर से प्रस्तुत तर्क को नहीं माना और कहा कि चयन में शासनादेश लागू होगा. भर्ती का विज्ञापन शासनादेश आने के बाद जारी किया गया है. साथ ही मामले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी.

यह भी पढ़ें : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय लोक अदालत में 401 मामले निपटाए, 14 करोड़ रुपये से अधिक का हुआ सेटलमेंट

Last Updated : September 14, 2025 at 9:18 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PRAYAGRAJ NEWSALLAHABAD HIGH COURTइलाहाबाद हाईकोर्टSELECTION OF TEACHERSPRAYAGRAJ NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IIT कानपुर की बड़ी खोज; शरीर के अंदर दवा कितना कर रही असर, यह तकनीक देगी सटीक जानकारी

रेलवे का 'साहित्यकार' अधिकारी; ट्रेन दौड़ाने के साथ चलाई 'कलम', लिख डालीं 22 किताबें

किसान भाइयो! आने वाली है PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त; करा लें फार्मर रजिस्ट्री वरना नहीं मिलेगा पैसा

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.