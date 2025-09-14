ETV Bharat / state

बस्ती के खैर काॅलेज के 21 अध्यापकों की याचिका खारिज; हाईकोर्ट ने कहा- 'चयन में शासनादेश का पालन नहीं किया गया'

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती में खैर औद्योगिक इंटर कॉलेज के 21 अध्यापकों के चयन को अनुमोदित न करने के आदेश के विरुद्ध दाखिल याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि चयन में 12 मार्च 2018 का शासनादेश लागू होना चाहिए था. शासनादेश से बदले नियमों का चयन प्रक्रिया में पालन जरूरी था. भर्ती में विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया.

यह आदेश न्यायमूर्ति दोनाडी रमेश ने मेराजुल हक व 20 अन्य सहायक अध्यापकों की याचिका पर दिया है. मामले के अनुसार कॉलेज की प्रबंध समिति ने जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती की अनुमति से सात जनवरी 2018 को प्रधानाचार्य व 29 एलटी ग्रेड अध्यापकों के रिक्त पद भरने का प्रस्ताव किया. आठ फरवरी 2018 को चयन समिति गठित की गई और 27 फरवरी 2018 को प्रधानाचार्य पद पर मोहम्मद याहिया के चयन का शिक्षा निदेशक ने 27 फरवरी 2018 को अनुमोदन कर दिया.

इसके बाद 24 अप्रैल 2018 को एलटी ग्रेड अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला गया और आवेदन मांगे गए. चयन के बाद सूची जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजी गई. डीआईओएस ने दो आधारों पर अनुमोदन करने से इनकार कर दिया. कहा कि संस्था अल्पसंख्यक है. नियमानुसार रिक्ति के तीन माह के भीतर पद भरे जाने चाहिए थे. ऐसा न करने से पद स्वतः समाप्त हो गए. इसके लिए शिक्षा निदेशक के निर्देश पर पदों का पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं किया गया. साथ ही चयन प्रक्रिया में 12 मार्च 2018 के शासनादेश का पालन नहीं किया गया है. इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई.