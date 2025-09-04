ETV Bharat / state

PET परीक्षा 2025; रेलवे चलाएगा दो स्पेशल ट्रेन, टिकट के लिए खोले जाएंगे अतिरिक्ट काउंटर, जानें ट्रेनों का शेड्यूल - PET EXAM 2025

लखनऊ रेलवे स्टेशन पर दो स्पेशल ट्रेनों का रैक रिजर्व रखा जाएगा. भीड़ बढ़ने पर उनका भी संचालन किया जाएगा.

लखनऊ से दो स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा.
लखनऊ से दो स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 11:23 PM IST

3 Min Read

लखनऊ : छह और सात सितंबर को होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) को लेकर रेलवे प्रशासन तैयारियों में जुटा है. रेलवे प्रशासन अभ्यर्थियों की भीड़ को देखते हुए लखीमपुर व गोरखपुर के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा. लखनऊ स्टेशन पर दो स्पेशल ट्रेन के रैक तैयार रखे जाएंगे. जरूरत पड़ने पर उनका संचालन भी किया जाएगा. स्टेशन पर सुरक्षा की भी चाकचौबंद व्यवस्था की जाएगी. रेलवे विशेष सुरक्षा बल (आरपीएसएफ) के जवानों की एक टुकड़ी शुक्रवार को ही लखनऊ स्टेशन पर तैनात कर दी जाएगी.

लखनऊ से लखीमपुर के लिए चलेगी ट्रेन : पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन 05031 लखनऊ जंक्शन-लखीमपुर अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन छह व सात सितंबर को लखनऊ जंक्शन से सुबह 4:40 बजे चलेगी. ऐशबाग से 4:55 बजे, डालीगंज से 5:17 बजे, मोहिबुल्लापुर से 5:29 बजे, सीतापुर से 6:30 बजे , हरगांव से 6:55 बजे छूटकर 7:30 बजे लखीमपुर पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन 05032 स्पेशल छह व सात सितंबर को लखीमपुर से शाम 5:50 बजे चलकर हरगांव से शाम 6:10 बजे, सीतापुर से 6:37 बजे, मोहिबुल्लापुर से रात 8:02 बजे, डालीगंज से 8: 17 बजे व ऐशबाग से 8:32 बजे होते हुए लखनऊ रात 8:55 बजे पहुंचेगी.

गोरखपुर से गोमतीनगर के बीच भी चलेगी ट्रेन : ट्रेन संख्या 05028 परीक्षा स्पेशल ट्रेन पांच, छह व सात सितंबर को गोमतीनगर से शाम 7:45 बजे चलकर बाराबंकी, बुढ़वल, जरवल रोड, करनैलगंज, गोंडा, मनकापुर, बस्ती, खलीलाबाद से होते हुए रात 1:25 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन 05027 स्पेशल छह से आठ सितंबर तक गोरखपुर से रात 3:25 बजे चलकर सुबह 9:15 बजे गोमतीनगर पहुंचेगी.

लखनऊ स्टेशन पर जनरल टिकट के अतिरिक्त काउंटर खोले जाएंगे. इसके अलावा 25 कर्मचारी मोबाइल फोन से अनारक्षित टिकटों की बिक्री करेंगे. रेलवे की ओर से मेडिकल टीम भी तैनात की जाएगी. अभ्यर्थियों को ट्रेनों की सही जानकारी देने के लिए अनाउंसमेंट की व्यवस्था की जाएगी. उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के लखनऊ वाराणसी, अयोध्या, रायबरेली और सुलतानपुर स्टेशनों पर भी व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं.

परिवहन विभाग भी तैयार : उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एमडी मासूम अली सरवर ने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा सेंटर वाले जिलों में बसों की कमी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि सबसे अधिक लखनऊ में एक लाख 26 हजार 912 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे. ऐसे में लखनऊ में परिवहन की अधिक व्यवस्था की आवश्यकता है. इसी तरह गाजियाबाद में भी लगभग एक लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं.

उन्होंने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों और नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां से अभ्यर्थी आएंगे क्षेत्रीय प्रबंधक आपस में वार्ता कर बसों की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं. अभ्यर्थी दो दिन पूर्व से प्रस्थान करना प्रारम्भ कर सकते हैं. ऐसे में सभी 48 जनपदों में स्थित निगम बस स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में बसें उपलब्ध रहें.

निगम हेल्पलाइन 18001802877 को फलैक्स पर अंकित कराएं जिससे अभ्यर्थियों को आकस्मिक समय में सहायता उपलब्ध हो सके. महिलाओं के लिए दामिनी हेल्पलाइन नम्बर 8114277777 भी फलैक्स पर अंकित कराया जाए. बस स्टेशनों पर शौचालयों की स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाए. यात्रियों के बैठने/प्रतीक्षा के स्थान पर पंखे चलते रहें.

यह भी पढ़ें : गोरखपुर में सीएम योगी बोले- अंग्रेज भी नहीं कर पाए थे गोरखा सैनिकों का सामना, संधि के लिए होना पड़ा था मजबूर

लखनऊ : छह और सात सितंबर को होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) को लेकर रेलवे प्रशासन तैयारियों में जुटा है. रेलवे प्रशासन अभ्यर्थियों की भीड़ को देखते हुए लखीमपुर व गोरखपुर के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा. लखनऊ स्टेशन पर दो स्पेशल ट्रेन के रैक तैयार रखे जाएंगे. जरूरत पड़ने पर उनका संचालन भी किया जाएगा. स्टेशन पर सुरक्षा की भी चाकचौबंद व्यवस्था की जाएगी. रेलवे विशेष सुरक्षा बल (आरपीएसएफ) के जवानों की एक टुकड़ी शुक्रवार को ही लखनऊ स्टेशन पर तैनात कर दी जाएगी.

लखनऊ से लखीमपुर के लिए चलेगी ट्रेन : पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन 05031 लखनऊ जंक्शन-लखीमपुर अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन छह व सात सितंबर को लखनऊ जंक्शन से सुबह 4:40 बजे चलेगी. ऐशबाग से 4:55 बजे, डालीगंज से 5:17 बजे, मोहिबुल्लापुर से 5:29 बजे, सीतापुर से 6:30 बजे , हरगांव से 6:55 बजे छूटकर 7:30 बजे लखीमपुर पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन 05032 स्पेशल छह व सात सितंबर को लखीमपुर से शाम 5:50 बजे चलकर हरगांव से शाम 6:10 बजे, सीतापुर से 6:37 बजे, मोहिबुल्लापुर से रात 8:02 बजे, डालीगंज से 8: 17 बजे व ऐशबाग से 8:32 बजे होते हुए लखनऊ रात 8:55 बजे पहुंचेगी.

गोरखपुर से गोमतीनगर के बीच भी चलेगी ट्रेन : ट्रेन संख्या 05028 परीक्षा स्पेशल ट्रेन पांच, छह व सात सितंबर को गोमतीनगर से शाम 7:45 बजे चलकर बाराबंकी, बुढ़वल, जरवल रोड, करनैलगंज, गोंडा, मनकापुर, बस्ती, खलीलाबाद से होते हुए रात 1:25 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन 05027 स्पेशल छह से आठ सितंबर तक गोरखपुर से रात 3:25 बजे चलकर सुबह 9:15 बजे गोमतीनगर पहुंचेगी.

लखनऊ स्टेशन पर जनरल टिकट के अतिरिक्त काउंटर खोले जाएंगे. इसके अलावा 25 कर्मचारी मोबाइल फोन से अनारक्षित टिकटों की बिक्री करेंगे. रेलवे की ओर से मेडिकल टीम भी तैनात की जाएगी. अभ्यर्थियों को ट्रेनों की सही जानकारी देने के लिए अनाउंसमेंट की व्यवस्था की जाएगी. उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के लखनऊ वाराणसी, अयोध्या, रायबरेली और सुलतानपुर स्टेशनों पर भी व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं.

परिवहन विभाग भी तैयार : उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एमडी मासूम अली सरवर ने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा सेंटर वाले जिलों में बसों की कमी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि सबसे अधिक लखनऊ में एक लाख 26 हजार 912 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे. ऐसे में लखनऊ में परिवहन की अधिक व्यवस्था की आवश्यकता है. इसी तरह गाजियाबाद में भी लगभग एक लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं.

उन्होंने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों और नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां से अभ्यर्थी आएंगे क्षेत्रीय प्रबंधक आपस में वार्ता कर बसों की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं. अभ्यर्थी दो दिन पूर्व से प्रस्थान करना प्रारम्भ कर सकते हैं. ऐसे में सभी 48 जनपदों में स्थित निगम बस स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में बसें उपलब्ध रहें.

निगम हेल्पलाइन 18001802877 को फलैक्स पर अंकित कराएं जिससे अभ्यर्थियों को आकस्मिक समय में सहायता उपलब्ध हो सके. महिलाओं के लिए दामिनी हेल्पलाइन नम्बर 8114277777 भी फलैक्स पर अंकित कराया जाए. बस स्टेशनों पर शौचालयों की स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाए. यात्रियों के बैठने/प्रतीक्षा के स्थान पर पंखे चलते रहें.

यह भी पढ़ें : गोरखपुर में सीएम योगी बोले- अंग्रेज भी नहीं कर पाए थे गोरखा सैनिकों का सामना, संधि के लिए होना पड़ा था मजबूर

For All Latest Updates

TAGGED:

PET EXAM 2025RAILWAYS RUN TWO SPECIAL TRAINSपीईटी के लिए स्पेशल ट्रेनPREPARATION FOR PET EXAMPET EXAM 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पितृपक्ष 2025; पितरों की शांति के लिए गया जाना काफी नहीं, जानिए-काशी-प्रयागराज भी पितृमोक्ष के लिए क्यों जरूरी

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

चंद्रग्रहण 2025; अयोध्या में 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे रामलला के दर्शन, शहर के 5 हजार मठ-मंदिर रहेंगे बंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.