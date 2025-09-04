लखनऊ : छह और सात सितंबर को होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) को लेकर रेलवे प्रशासन तैयारियों में जुटा है. रेलवे प्रशासन अभ्यर्थियों की भीड़ को देखते हुए लखीमपुर व गोरखपुर के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा. लखनऊ स्टेशन पर दो स्पेशल ट्रेन के रैक तैयार रखे जाएंगे. जरूरत पड़ने पर उनका संचालन भी किया जाएगा. स्टेशन पर सुरक्षा की भी चाकचौबंद व्यवस्था की जाएगी. रेलवे विशेष सुरक्षा बल (आरपीएसएफ) के जवानों की एक टुकड़ी शुक्रवार को ही लखनऊ स्टेशन पर तैनात कर दी जाएगी.

लखनऊ से लखीमपुर के लिए चलेगी ट्रेन : पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन 05031 लखनऊ जंक्शन-लखीमपुर अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन छह व सात सितंबर को लखनऊ जंक्शन से सुबह 4:40 बजे चलेगी. ऐशबाग से 4:55 बजे, डालीगंज से 5:17 बजे, मोहिबुल्लापुर से 5:29 बजे, सीतापुर से 6:30 बजे , हरगांव से 6:55 बजे छूटकर 7:30 बजे लखीमपुर पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन 05032 स्पेशल छह व सात सितंबर को लखीमपुर से शाम 5:50 बजे चलकर हरगांव से शाम 6:10 बजे, सीतापुर से 6:37 बजे, मोहिबुल्लापुर से रात 8:02 बजे, डालीगंज से 8: 17 बजे व ऐशबाग से 8:32 बजे होते हुए लखनऊ रात 8:55 बजे पहुंचेगी.

गोरखपुर से गोमतीनगर के बीच भी चलेगी ट्रेन : ट्रेन संख्या 05028 परीक्षा स्पेशल ट्रेन पांच, छह व सात सितंबर को गोमतीनगर से शाम 7:45 बजे चलकर बाराबंकी, बुढ़वल, जरवल रोड, करनैलगंज, गोंडा, मनकापुर, बस्ती, खलीलाबाद से होते हुए रात 1:25 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन 05027 स्पेशल छह से आठ सितंबर तक गोरखपुर से रात 3:25 बजे चलकर सुबह 9:15 बजे गोमतीनगर पहुंचेगी.

लखनऊ स्टेशन पर जनरल टिकट के अतिरिक्त काउंटर खोले जाएंगे. इसके अलावा 25 कर्मचारी मोबाइल फोन से अनारक्षित टिकटों की बिक्री करेंगे. रेलवे की ओर से मेडिकल टीम भी तैनात की जाएगी. अभ्यर्थियों को ट्रेनों की सही जानकारी देने के लिए अनाउंसमेंट की व्यवस्था की जाएगी. उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के लखनऊ वाराणसी, अयोध्या, रायबरेली और सुलतानपुर स्टेशनों पर भी व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं.

परिवहन विभाग भी तैयार : उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एमडी मासूम अली सरवर ने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा सेंटर वाले जिलों में बसों की कमी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि सबसे अधिक लखनऊ में एक लाख 26 हजार 912 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे. ऐसे में लखनऊ में परिवहन की अधिक व्यवस्था की आवश्यकता है. इसी तरह गाजियाबाद में भी लगभग एक लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं.

उन्होंने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों और नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां से अभ्यर्थी आएंगे क्षेत्रीय प्रबंधक आपस में वार्ता कर बसों की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं. अभ्यर्थी दो दिन पूर्व से प्रस्थान करना प्रारम्भ कर सकते हैं. ऐसे में सभी 48 जनपदों में स्थित निगम बस स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में बसें उपलब्ध रहें.

निगम हेल्पलाइन 18001802877 को फलैक्स पर अंकित कराएं जिससे अभ्यर्थियों को आकस्मिक समय में सहायता उपलब्ध हो सके. महिलाओं के लिए दामिनी हेल्पलाइन नम्बर 8114277777 भी फलैक्स पर अंकित कराया जाए. बस स्टेशनों पर शौचालयों की स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाए. यात्रियों के बैठने/प्रतीक्षा के स्थान पर पंखे चलते रहें.

