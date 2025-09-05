ETV Bharat / state

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) में अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम और रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं. सिविल लाइंस बस अड्डे से गुरुवार को 100 बसें चलाई जाएंगी जो जौनपुर, इलाहाबाद, कानपुर, फतेहपुर, उरई और झांसी जैसे प्रमुख मार्गों पर अभ्यर्थियों को पहुंचाएंगी.



उत्तर मध्य रेलवे के जन संपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि प्रयागराज जंक्शन, कानपुर, इलाहाबाद, उरई, दादरी और अन्य बड़े रेलवे स्टेशनों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. इन स्टेशनों पर जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त रैक खड़े रहेंगे, ताकि मांग के हिसाब से ऑन डिमांड ट्रेन चलाई जा सके. अधिकारियों का कहना है कि परीक्षार्थियों की भीड़ को देखते हुए किसी भी प्लेटफॉर्म पर फंसााव की स्थिति न बने. इसके लिए हर स्टेशन पर अफसर तैनात रहेंगे.





परिवहन निगम के मुताबिक सिविल लाइंस से चलने वाली बसें जौनपुर, मिर्जापुर, उरई, झांसी और फतेहपुर के लिए अभ्यर्थियों को सीधे ले जाएंगी. प्रयागराज डिपो से भी खास रूटों पर बसें रवाना की जाएंगी. पीईटी परीक्षा में इस बार कुल 52 लाख एक हजार 508 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं. इनमें 10 हजार 198 महिला और शेष पुरुष परीक्षार्थी हैं. परीक्षा को लेकर प्रयागराज सहित सभी जिलों से आवागमन के साधनों को मजबूत किया गया है. रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 और रोडवेज कंट्रोल रूम नंबर भी जारी कर दिए गए हैं, ताकि किसी भी समस्या की स्थिति में तुरंत मदद मिल सके. अगर रोडवेज बस न मिले तो 6386395373, 9125573413, 9670407028, 9452641208 पर फोन करके सूचना दे सकते हैं.