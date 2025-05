ETV Bharat / state

रुड़की में विजिलेंस का बड़ा एक्शन, अपर तहसीलदार के पेशकार को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार - PESHKAR ARRESTED

अपर तहसीलदार के पेशकार को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार ( PHOTO-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 19, 2025 at 5:26 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 5:34 PM IST 2 Min Read

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में विजिलेंस की टीम ने अपर तहसीलदार के पेशकार को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. बताया गया है कि पेशकार द्वारा एक अधिवक्ता से रिश्वत की मांग की गई थी. अधिवक्ता द्वारा विजिलेंस को सूचना दी गई थी. जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने रूपरेखा तैयार कर आरोपी पेशकार को 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया. फिलहाल विजिलेंस की टीम कागजी कारवाई में जुटी हुई है. जानकारी के मुताबिक, रुड़की तहसील में अपर तहसीलदार के पेशकार के पद पर रुड़की के अम्बर तालाब मोहल्ला निवासी रोहित की तैनाती है. बताया गया है कि एक अधिवक्ता ने विजिलेंस सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) के टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया था कि उसकी बहन की कृषि भूमि का वाद न्यायालय तहसीलदार रुड़की में चल रहा था. जिसमें 24 मार्च 2025 को न्यायालय द्वारा एक पक्षीय आदेश कर दिए गए. जिस कारण उनके द्वारा 21 अप्रैल 2025 को एक रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पुनः सुनवाई हेतु दिया गया था. पत्रावली पर कार्रवाई कराए जाने के एवज में अपर तहसीलदार रुड़की के पेशकार रोहित द्वारा 25 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है और शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता है. उक्त शिकायत पर सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर देहरादून की ट्रैप टीम द्वारा पीड़ित के साथ आरोपी को पकड़ने की पूरी रूपरेखा तैयार की. केमिकल लगे नोटों को पीड़ित के द्वारा पेशकार के पास भिजवाया गया. जैसे ही पेशकार ने पैसे लिए तो पहले से तैनात विजिलेंस की टीम ने आरोपी रोहित पुत्र रामपाल सिंह निवासी रुड़की थाना, हरिद्वार को शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. वहीं आरोपी के आवास की तलाशी और अन्य स्थानों पर भी संपत्ति के संबंध में पूछताछ की जा रही है. ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में आए दिन पकड़े जा रहे रिश्वत मांगने वाले कर्मचारी-अधिकारी, लंबी हुई लिस्ट

