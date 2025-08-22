ETV Bharat / state

पदोन्नति कोटे में रिक्त पदों को भरने की फिर आई याद, मुख्य सचिव के बाद कार्मिक विभाग ने लिखा पत्र - RECRUITMENT TO VACANT POSTS

कार्मिक विभाग के सचिव ने पत्र लिखकर विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए.

Recruitment to vacant posts
कार्मिक विभाग के सचिव ने पत्र लिखकर विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 22, 2025 at 8:20 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों को भरने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. स्थिति यह है कि खुद मुख्य सचिव भी अफसरों को इस मामले में तेजी दिखाने के निर्देश दे चुके हैं. खास बात यह है कि अब तक कई बार इस मामले में अफसरों को गंभीरता बरतने के लिए कहा जा चुका है. इसके बावजूद एक बार फिर अब कार्मिक विभाग को भी इस मामले में पत्र जारी करना पड़ रहा है.

धामी सरकार यूं तो राज्य के सभी रिक्त पदों पर भर्तियां कर युवाओं को रोजगार का मौका देने का भरोसा दिलाती रही है. लेकिन इसके बावजूद अब भी विभिन्न विभागों के अंतर्गत कई पद नहीं भरे जा सके हैं. हालांकि, इसके पीछे कई वजह बताई गई है. उधर सरकार पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों को भी भरते हुए खाली होने वाले पदों पर भी युवाओं को रोजगार का मौका देना चाहती है. लेकिन शायद कई बार निर्देश जारी होने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं.

इसको लेकर कार्मिक विभाग के सचिव शैलेश बगोली ने सभी अफसरों को पत्र लिखकर विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति कोटे के खाली पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए हैं. इसमें कहा गया है कि विभागों में पदोन्नति कोटे से भरे जाने वाले रिक्त पदों और संबंधित चयन वर्ष की 30 जून तक की परिणामी रिक्तियों का जुलाई महीने में सम्यक आकलन कर प्रत्येक वर्ष की जुलाई माह में ही विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर ली जाए या फिर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जरिए पदोन्नति कोटे से भरे जाने वाले पदों पर पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति की कार्रवाई पूरी कर ली जाए.

उधर, कार्मिक विभाग पहले ही चयन वर्ष 2025 -26 के अंतर्गत की गई पदोन्नति के संबंध में विभिन्न अधिकारियों से विस्तृत जानकारी मांग चुका है. कार्मिक की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पदोन्नति के सभी खाली पदों पर 15 सितंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से कार्रवाई पूरी करते हुए दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग को अवश्य उपलब्ध कराया जाए.

मुख्य सचिव दे चुके निर्देश: बड़ी बात यह है कि इसी मामले को लेकर मुख्य सचिव आनंद वर्धन पूर्व में भी अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं और उस दौरान भी यह स्पष्ट किया गया था कि पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों को जल्द भरा जाए. इतना ही नहीं, मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने उस दौरान इस मामले में हीलाहवाली पर नाराजगी भी जाहिर की थी.

