सिरमौर: गाय को बचाने के लिए खड्ड में उतरा एक व्यक्ति पानी के तेज बहाव में लापता हो गया है. व्यक्ति के डूबने का लाइव वीडियो भी सामने आया है. फिलहाल पानी में डूबे व्यक्ति की तलाश जारी है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है. यह दुखद हादसा जिला सिरमौर के उपमंडल पांवटा साहिब में सामने आया है.

लापता बलवंत सिंह शुक्रवार सुबह टोका नगला गांव के अजीवाला में गाय को बचाने के लिए खड्ड में उतर गया, लेकिन इस बीच खड्ड का तेज बहाव उसे ले डूबा. सूचना मिलते ही एसडीएम पांवटा साहिब गुंजित सिंह चीमा मौके पर पहुंच. प्रशासन ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. स्थानीय लोगों की सहायता से गोताखोरों को तैनात किया गया है और सर्च ऑपरेशन निरंतर जारी है. जानकारी मिली है कि बलवंत खड्ड में डूबी गाय को बचाने के लिए उतरा था. खड्ड में पानी का बहाव इतना तेज था कि वो संभल नहीं पाया और चपेट में आ गया.

घटना का वीडियो आया सामने

इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पानी में डूबा शख्स खड्ड के तेज बहाव में डूबता नजर आ रहा है. अभी तक लापता का कोई सुराग नहीं लग पाया है. उधर प्रशासन ने लोगों से अपील की कि इस प्रकार की जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में तुरंत प्रशासन या राहत दल को सूचित करें और स्वयं खतरे में न पड़ें. एसडीएम पांवटा साहिब गुंजित सिंह चीमा ने बताया कि लापता व्यक्ति की तलाश जारी है.

सिरमौर में आज बंद सभी शैक्षणिक संस्थान

शनिवार को हालांकि बारिश से राहत जरूर मिली, लेकिन बादल छाए है. बारिश के अलर्ट के बीच आज जिला सिरमौर में जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान, आंगनवाड़ी केंद्र और डे-केयर केंद्र को बंद रहे। वहीं जिला के नदी नाले उफान पर है. डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने लोगों से अपील की है कि वे भारी बारिश को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर रहें और बिना किसी जरूरी काम के यात्रा न करें। प्रशासन ने कहा है कि वो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

