ट्रेन से गिरकर घायल होने वाला निकला पाकिस्तानी संदिग्ध, पुलिस को खुफिया एजेंट या घुसपैठिया होने का शक

सवाई माधोपुर-कोटा रेलखंड से गिरने वाला व्यक्ति पाकिस्तानी निकला है. उसकी जेब से यूरोपियन करेंसी 1920 यूरो मिले हैं. पुलिस ने शुरू की जांच.

Suspected of being an Intruder
ट्रेन से गिरकर घायल होने वाला निकला संदिग्ध (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 26, 2025 at 9:27 AM IST

4 Min Read
कोटा/बूंदी: राजस्थान के बूंदी जिले के केशोरायपाटन में सवाई माधोपुर-कोटा रेलखंड से गिरने के बाद अस्पताल में इलाज कराने पहुंचा शख्स पाकिस्तानी निकला है. उसकी भाषा और बोलचाल पर शक होने के बाद ही अस्पताल ने पुलिस को सूचना दी थी. जिसके बाद पुलिस को उसने स्वयं को पाकिस्तान के पंजाब सिंध प्रांत के अलमसा गांव निवासी इरफान पुत्र अल्लाहजीत बताया है. इसके बाद पुलिस के कान खड़े हो गए और पूरी तरह से इस शख्स को हिरासत में रखकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने उच्च अधिकारियों को इस संबंध में अवगत करा दिया. इसके बाद उसे हिरासत में लिया गया है. खुफिया एजेंसी भी उससे पूछताछ करेगी.

बूंदी की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा का कहना है कि इरफान की जेब से यूरोपियन करेंसी 1920 यूरो मिले हैं. वहीं, भारतीय मुद्रा करीब 46 हजार रुपए मिली है. दोनों को मिलाकर करीब उसके पास ढाई लाख रुपए के आसपास थे. वह जनरल कोच में ही सफर कर रहा था. इस मामले को पूरी तरह से खुफिया एजेंट या घुसपैठ से जोड़कर देखा जा रहा है. शख्स स्वयं को पाकिस्तान बता रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में विभिन्न खुफिया एजेंसियों की जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी (JIC) पूछताछ करेगी. इस जेआईसी के निष्कर्ष में तय होगा कि किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए. जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

पढ़ें : ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की जासूसी कर रहा था हनीफ खान, जैसलमेर से किया गिरफ्तार

पूरी तरह से संदिग्ध है व्यक्ति : एडिशनल एसपी उमा शर्मा का कहना है कि व्यक्ति पूरी तरह से संदिग्ध है. वह घुसपैठिया है या फिर पाकिस्तानी एजेंट, इसकी भी जांच चल रही है. शख्स से पाकिस्तान से जुड़ने के सबूत व दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं. उसके भारत में अवैध रूप से घुसपैठ या जो भी मामला बनेगा, उसके अनुसार ही केस दर्ज होगा. शख्स भारत में किस रास्ते से प्रवेश किया है, यह नहीं बता रहा है. भेजा है या फिर वह स्वयं आया है, यह भी पड़ताल की जाएगी. उसके भारत में आने के बाद पासपोर्ट या वीजा सहित अन्य दस्तावेज गिर गए हैं या अवैध घुसा था, यह भी जांच जारी है.

रेस्टोरेंट खोलने की कह रहा बात, बदल रहा बयान : यह शख्स किस कारण से भारत में आया था, यह भी नहीं बता रहा है. एडिशनल एसपी उमा शर्मा का कहना है कि पूछताछ में भी अलग-अलग तरह की बातें बता रहा है. इरफान बता रहा है कि वह रेस्टोरेंट खोलने के लिए भारत में आया था, ताकि अच्छा बिजनेस यहां पर सेटअप कर सके. दूसरी तरफ कभी वह बिजनेस करने की बात कह रहा है. इरफान कह रहा है कि हमारे यहां महंगाई है, यहां पर कम खर्चे में काम चलता है. इसीलिए वह बिजनेस डालना चाह रहा था, लेकिन कुछ भी साफ नहीं है. व्यक्ति का पहनावा भी अलग नहीं है. वह भीड़ में अलग से नजर नहीं आ रहा है. भाषा में भी वह कुछ शब्दों के प्रयोग के चलते ही पकड़ में आया है.

गिरने के बाद खुद पहुंचा था अस्पताल : इरफान के पास सवाई माधोपुर से मुंबई सेंट्रल का टिकट मिला था. एडिशनल एसपी उमा शर्मा का कहना है कि जिस समय वह अस्पताल पहुंचा था, उससे कुछ समय पहले गोल्डन टेंपल मेल ही निकली थी. इसीलिए संभवत यह उसी ट्रेन से गिरा है. अस्पताल पहुंचने पर उसने इलाज करवाया, लेकिन वहां पर पहुंची पुलिस को शक हो गया था. इसके बाद ही उसे हिरासत में ले लिया गया था. वह गिरने के बाद करीब 3 किलोमीटर चलकर केशोरायपाटन का अस्पताल पूछता हुआ पहुंच गया था.

