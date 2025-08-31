ETV Bharat / state

'गंदे हाथ से आया हुआ व्यक्ति राहत का हकदार नहीं', हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया 25 हजार का जुर्माना - JABALPUR HIGH COURT

जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने तथ्य को छुपाने पर याचिकाकर्ता पर लगाया जुर्माना. जुर्माने की राशि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के खाते में जमा किये जाने का आदेश.

JABALPUR HIGH COURT
जबलपुर हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 5:52 PM IST

2 Min Read

जबलपुर: एक याचिका में तथ्यों को छुपाये जाने को गंभीरता से लेते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि 'गंदे हाथ से आया हुआ व्यक्ति राहत का हकदार नहीं है.' जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने जुर्माने की राशि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के खाते में जमा किये जाने का आदेश जारी करते हुए याचिका खारिज कर दी.

मैहर के दिपेंद्र सिंह की तरफ से हाईकोर्ट में दायर की गई थी याचिका

सहकारी समिति पीपाखेडा जिला मैहर के दिपेंद्र सिंह की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि एसडीएम राजस्व ने वसूली के लिए आरसीसी जारी की थी जिसको कोर्ट में चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने अपील पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी प्रकार की कठोर कार्यवाही नहीं किये जाने के आदेश जारी किए थे.

पिछली सुनवाई के दौरान एसडीएम राजस्व ने न्यायालय ने उपस्थित होकर बताया कि उन्हें पदभार ग्रहण किये हुए एक माह हुआ है. उन्होंने पूर्व एसडीएम द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में हलफनामा प्रस्तुत करने में खुद को असक्षम बताया था. सुनवाई के बाद कोर्ट ने मैहर कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश जारी किये थे.

याचिकाकर्ता के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया था मुकदमा, जिसको उसने कोर्ट ने नहीं दी जानकारी

कलेक्टर मैहर रानी बाटड ने हाईकोर्ट में उपस्थित होकर बिना शर्त माफी मांगते हुए बताया कि लिपिक द्वारा याचिका की जानकारी ओआईसी को नहीं दी गई थी. लिपिक को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई है. याचिकाकर्ता के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने मुकदमा दर्ज किया था. याचिकाकर्ता ने इस मामले में न्यायालय से जमानत प्राप्त नहीं की है.

शासकीय राशि की वसूली के लिए याचिकाकर्ता को दो बार नोटिस जारी किया गया था. याचिकाकर्ता की तरफ से नोटिस का जवाब नहीं दिया गया. जिसके बाद राशि वसूली के लिए आरसीसी जारी की गई थी. एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के उल्लेख याचिका में नहीं किया था. जिस पर एकलपीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि गंदे हाथ से आया हुआ व्यक्ति राहत का हकदार नहीं है और याचिका को खारिज कर दिया.

जबलपुर: एक याचिका में तथ्यों को छुपाये जाने को गंभीरता से लेते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि 'गंदे हाथ से आया हुआ व्यक्ति राहत का हकदार नहीं है.' जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने जुर्माने की राशि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के खाते में जमा किये जाने का आदेश जारी करते हुए याचिका खारिज कर दी.

मैहर के दिपेंद्र सिंह की तरफ से हाईकोर्ट में दायर की गई थी याचिका

सहकारी समिति पीपाखेडा जिला मैहर के दिपेंद्र सिंह की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि एसडीएम राजस्व ने वसूली के लिए आरसीसी जारी की थी जिसको कोर्ट में चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने अपील पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी प्रकार की कठोर कार्यवाही नहीं किये जाने के आदेश जारी किए थे.

पिछली सुनवाई के दौरान एसडीएम राजस्व ने न्यायालय ने उपस्थित होकर बताया कि उन्हें पदभार ग्रहण किये हुए एक माह हुआ है. उन्होंने पूर्व एसडीएम द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में हलफनामा प्रस्तुत करने में खुद को असक्षम बताया था. सुनवाई के बाद कोर्ट ने मैहर कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश जारी किये थे.

याचिकाकर्ता के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया था मुकदमा, जिसको उसने कोर्ट ने नहीं दी जानकारी

कलेक्टर मैहर रानी बाटड ने हाईकोर्ट में उपस्थित होकर बिना शर्त माफी मांगते हुए बताया कि लिपिक द्वारा याचिका की जानकारी ओआईसी को नहीं दी गई थी. लिपिक को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई है. याचिकाकर्ता के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने मुकदमा दर्ज किया था. याचिकाकर्ता ने इस मामले में न्यायालय से जमानत प्राप्त नहीं की है.

शासकीय राशि की वसूली के लिए याचिकाकर्ता को दो बार नोटिस जारी किया गया था. याचिकाकर्ता की तरफ से नोटिस का जवाब नहीं दिया गया. जिसके बाद राशि वसूली के लिए आरसीसी जारी की गई थी. एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के उल्लेख याचिका में नहीं किया था. जिस पर एकलपीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि गंदे हाथ से आया हुआ व्यक्ति राहत का हकदार नहीं है और याचिका को खारिज कर दिया.

For All Latest Updates

TAGGED:

MADHYA PRADESH HIGH COURTJUSTICE VISHAL MISHRAMP HC PENALTY ON PETITIONERMAIHAR COLLECTOR RANI BATAD HCJABALPUR HIGH COURT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पन्ना में किसानों के चेहरे पर दिखी हीरे की चमक, बेशकीमती डायमंड ने खोली किस्मत, पूरे होंगे सपने

मध्य प्रदेश के सीरियल किलर को चौथी बार उम्र कैद, बनना चाहता था KGF का रॉकी

सतना का अजीबोगरीब स्कूल! एक कमरे में 95 बच्चे, पहली से 5वीं कक्षा की पढ़ाई एक साथ

पीएम आवास बनाने के चक्कर में टूटी पुरानी झोपड़ी, सपनों के साथ घर भी अधूरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.