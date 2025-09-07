ETV Bharat / state

रांची के रातू में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, तफ्तीश में जुटी पुलिस

रांचीः रातू थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. मौके पर पहुंची रातू पुलिस की टीम मामले के तफ्तीश में जुटी हुई है. गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल भी हुआ है.



क्या है पूरा मामला

रविवार की देर शाम रांची के रातू इलाके में अज्ञात अपराधियो के द्वारा फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है. अपराधियों के द्वारा की गई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि दूसरा आदमी गोली लगने की वजह से घायल हुआ है. रातू थाना प्रभारी रामनरायण ने बताया कि रातू थाना क्षेत्र के झखराटांड़ में कुछ लोग बैठे हुए थे तभी अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोलीबारी की गई. इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है. मृतक की पहचान की कोशिश की जा रही है. बताया जा रहा है की मृतक झारखंड के चतरा जिले के टंडवा का रहने वाला है.



अचानक हुई गोलीबारी

स्थानीय लोगों ने बताया कि झखराटांड़ में कुछ लोग बैठ कर शराब पी रहे थे, उसी दौरान बाइक सवार अपराधी मौके पर पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी. इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि दूसरा घायल हो गया. गोलीबारी में बाद अपराधी मौके से फरार हो गए.

