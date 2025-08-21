रांची: राजधानी रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है. व्यक्ति का शव राहा मौनजारा गांव से बरामद किया गया है. मृत शख्स की पहचान मौनजारा गांव निवासी लुम्बा उरांव के रूप में की गई है. वहीं पुलिस का दावा है कि हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही कांड का खुलासा कर दिया जाएगा.

झाड़ियों से बरामद किया गया शव

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रांची के पिठोरिया के रहने वाले लुम्बा उरांव का शव गुरुवार को गांव के पास ही झाड़ियों से बरामद किया गया है. पुलिस के अनुसार लुम्बा की हत्या कर उसके शव को छुपाने की नीयत से झाड़ियो में फेंक दिया गया है. ग्रामीणों की शव पर नजर गुरुवार की सुबह पड़ी. इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी. सूचना मिलने के बाद पिठोरिया थाना की पुलिस घटनास्थल पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई है.

नजदीकी पर हत्या का शक

अब तक के जांच में लुम्बा उरांव की हत्या में किसी बेहद नजदीकी का हाथ बताया जा रहा है.पिठोरिया पुलिस ने मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस का दावा है कि हत्याकांड का खुलासा बहुत जल्द कर लिया जाएगा.

पुलिस ने ग्रामीणों का लिया बयान

वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों ने पुलिस को लुम्बा की हत्या के पीछे की वजहों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है. बताया जा रहा है कि एक बेहद नजदीकी ने ही लुम्बा की हत्या करवाई है. पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है.

जल्द होगा हत्याकांड का खुलासाः ग्रामीण एसपी

वहीं मामले को लेकर रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया की शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है. रूरल एसपी के अनुसार हत्याकांड में पुलिस को अहम साक्ष्य मिले हैं. जल्द ही हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा.

