कॉल फ्रॉड पर शिकंजा; नौ से अधिक सिम रखने वाले 3 साल के लिए जाएंगे जेल, देना होगा 50 लाख रुपये जुर्माना
दूरसंचार विभाग के अपर महानिदेशक अरुण वर्मा ने बताया कि नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति देश अपनी आईडी पर अधिकतम नौ सिम ले सकता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 10, 2025 at 5:42 PM IST
कानपुर: कई लोग आईडी और फोटो बदल-बदल कर बहुत सारे सिम ले लेते हैं. इसके बाद उन सिम का दुरुपयोग करते हैं. अब ऐसा करने वालों पर शिकंजा कसने जा रहा है. दूरसंचार विभाग की ओर से जारी किए गए दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत ऐसे लोगों की गलती सामने आने पर उन्हें तीन साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है. साथ ही 50 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा.
फोन कॉल से हो रहे फ्रॉड: दूरसंचार विभाग के अपर महानिदेशक अरुण वर्मा ने बताया कि नियमों के अनुसार एक व्यक्ति देश में अपनी आईडी पर अधिकतम नौ सिम ले सकता है. बुधवार को वह कानपुर के हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विवि (एचीबीटीयू) में पहुंचे थे. उन्होंने विभाग की कार्यशाला को संबोधित किया.
संचार साथी पोर्टल पर दर्ज करें शिकायत: पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपर महानिदेशक अरुण वर्मा ने कहा कि लोगों के नंबर्स पर अनजान नंबरों से फ्रॉड कॉल्स आती हैं. उस स्थिति में आमजन संचार साथी पोर्टल के आई आइकान पर जाकर उस नंबर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं. दूरसंचार विभाग ऐसे नंबरों की जांच कर रहा है.
सीडैक सुपर कंप्यूटर से पकड़ी जाएगी धोखाधड़ी: उन्होंने कहा कि जांच में गड़बड़ी सामने आने पर उस नंबर को हम डिबार करा देंगे. पिछले कुछ समय से विभाग की ओर से सभी संचार सेवा प्रदाताओं से लगातार बाचचीत की जा रही है. कई ऐसे नंबर्स और आईडी मिले हैं, जिन्होंने दुरुपयोग किया है. ऐसे मामलों की जांच सीडैक सुपर कंप्यूटर की मदद से की जा रही है.
दोषियों के खिलाफ होगा सख्त एक्शन: दोषी मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी. इस कार्यक्रम में एआईटीडी की निदेशक प्रो.रचना अस्थाना, उपमहानिदेशक सुरक्षा (तकनीकी) डीके मिश्रा, निदेशक प्रशासन वीरेंद्र मौर्या और एडिशनल एसपी सुबोध गौतम आदि मौजूद रहे.
साइबर फ्रॉड हो तो 1930 पर डायल करें: कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस और एटीएस के आला अफसरों ने छात्रों व अन्य सदस्यों से कहा कि अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, तो आप फौरन ही 1930 डायल कर सकते हैं. इसके बाद जैसे ही शिकायत दर्ज हो जाती है, तो साइबर सेल की टीम आपकी मदद करती है. अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो निकटवर्ती थाने में जाकर भी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं.
