कॉल फ्रॉड पर शिकंजा; नौ से अधिक सिम रखने वाले 3 साल के लिए जाएंगे जेल, देना होगा 50 लाख रुपये जुर्माना

कार्यक्रम को संबोधित करते दूरसंचार विभाग के अपर महानिदेशक अरुण वर्मा ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 10, 2025 at 5:42 PM IST 2 Min Read

कानपुर: कई लोग आईडी और फोटो बदल-बदल कर बहुत सारे सिम ले लेते हैं. इसके बाद उन सिम का दुरुपयोग करते हैं. अब ऐसा करने वालों पर शिकंजा कसने जा रहा है. दूरसंचार विभाग की ओर से जारी किए गए दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत ऐसे लोगों की गलती सामने आने पर उन्हें तीन साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है. साथ ही 50 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा. फोन कॉल से हो रहे फ्रॉड: दूरसंचार विभाग के अपर महानिदेशक अरुण वर्मा ने बताया कि नियमों के अनुसार एक व्यक्ति देश में अपनी आईडी पर अधिकतम नौ सिम ले सकता है. बुधवार को वह कानपुर के हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विवि (एचीबीटीयू) में पहुंचे थे. उन्होंने विभाग की कार्यशाला को संबोधित किया. जानकारी देते दूरसंचार विभाग के अपर महानिदेशक अरुण वर्मा (Video Credit: ETV Bharat) संचार साथी पोर्टल पर दर्ज करें शिकायत: पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपर महानिदेशक अरुण वर्मा ने कहा कि लोगों के नंबर्स पर अनजान नंबरों से फ्रॉड कॉल्स आती हैं. उस स्थिति में आमजन संचार साथी पोर्टल के आई आइकान पर जाकर उस नंबर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं. दूरसंचार विभाग ऐसे नंबरों की जांच कर रहा है.