अलवर: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सागर जलाशय में शुक्रवार को मछलियों को दाना डालते समय पैर फिसलने से एक व्यक्ति डूब गया. अच्छी बारिश से सागर में पानी ज्यादा है. वह अपने दोस्त के साथ यहां आया था. एसडीआरएफ व सिविल डिफेंस की टीम सागर में व्यक्ति की तलाश कर रही है.

सागर के गार्ड रविकांत शर्मा ने बताया कि 80 क्वार्टर निवासी जगदीश (45) सुबह पड़ोसी तारा सिंह के साथ मछलियों को आटा डालने सागर पहुंचा. मछलियों को आटा डालते समय अचानक जगदीश का पैर फिसल गया. वह पानी में गिर गया. पानी में गिरने के बाद एक बार जगदीश ऊपर आया और बचाओ बचाओ की आवाज लगाई, लेकिन तुरंत बाद डूब गया. उसका अभी तक पता नहीं लग सका. स्थानीय लोगों को घटना का पता लगने पर मौके पर भीड़ जमा हो गई. गार्ड ने बताया कि घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई. इससे पुलिस और एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया.

पढ़ें: बनास नदी में नहाते समय दो किशोरियां डूबीं, एक का शव मिला, दूसरी की तलाश जारी - GIRLS DROWN IN BANAS RIVER

रविकांत ने बताया कि एसडीआरएफ व सिविल डिफेंस टीम का तलाशी अभियान जारी है. घटना का पता लगते ही जगदीश के परिजन मौके पर पहुंचे. कृष्ण कुंड समिति के सदस्य हिमांशु ने बताया कि मानसून में अच्छी बारिश के चलते सागर में पानी की अच्छी आवक हुई. कुछ समय पहले भी हथिनी कुंड के पास स्कूली बालक की पानी में डूबने से मौत हो गई थी.