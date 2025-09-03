ETV Bharat / state

पिता की अस्थि विसर्जन करके हरिद्वार से लौट रहा था परिवार, किशनगढ़ के निकट हादसा, एक की मौत - ROAD ACCIDENT NEAR KISHANGARH

हाईवे पर किशनगढ़ के निकट एसयूवी ट्रेलर से जा टकराई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर घायल हो गए.

ROAD ACCIDENT NEAR KISHANGARH
हादसे में क्षतिग्रस्त वाहन (ETV Bharat Kishangarh)
Published : September 3, 2025 at 2:39 PM IST

किशनगढ़: बांदरसिंदरी थाना क्षेत्र के हाइवे पुलिया रोड पर तेज रफ्तार एसयूवी और एक ट्रेलर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई. हादसा उस समय हुआ, जब आगे चल रहे ट्रेलर ने अचानक ब्रेक लगा दिए. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई.

बांदरसिंदरी थाना प्रभारी अमरचंद बाकोलिया ने बताया कि पाली निवासी 45 वर्षीय रामलाल शर्मा हरिद्वार से अपने परिवार के साथ पिताजी की अस्थियां विसर्जित कर लौट रहे थे. यहां से वे पुष्कर जा रहे थे. इस बीच जयपुर किशनगढ़ के बीच रास्ते में हादसा हो गया. कार में सवार 10 लोग घायल हो गए. इनमें से रामलाल की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर घायलों को अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर किया गया. शेष को छुट्टी दे दी गई.

किशनगढ़ नगरपालिका के पार्षद शंकर शर्मा ने बताया कि हादसे की जानकारी मिलते ही ब्राह्मण समाज के कई गणमान्य लोग अस्पताल पहुंचे. शोक संतप्त परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया. कार में कुल 13 लोग सवार थे. दुर्घटना में गाड़ी में सवार तीन बच्चे व उनके जीजा सुरक्षित बच गए, उन्हें कोई चोट नहीं आई. घायलों में परिवार की एक महिला सदस्य मंजू व कार चालक पवन की हालत नाजुक होने पर उन्हें अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है. थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की विस्तार से जांच की जा रही है, ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके.

