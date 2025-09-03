रांची: राजधानी रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र में एक व्यक्ति को एक बच्चे के चोरी के आरोप में पकड़ा गया है. पकड़ा गया व्यक्ति ओपी क्षेत्र स्थित हेहल अंचल कार्यालय के पास एक बच्चे को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था.

क्या है पूरा मामला

बुधवार की दोपहर रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र में एक व्यक्ति को एक पांच वर्षीय बच्चे को अपने साथ ले जाते हुए स्थानीय लोगो ने पकड़ लिया. पकड़े गए व्यक्ति के साथ मारपीट भी की जाने लगी. लेकिन एन मौके पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और आरोपी को भीड़ से बचा लिया.

जानकारी देते डीएसपी (ईटीवी भारत)

स्थानीय लोगों का आरोप था कि पकड़ा गया शख्स बच्चे को अपने साथ चोरी करके ले जा रहा था, लेकिन बच्चे के परिजन और स्थानीय लोगों ने उसे देख लिया. जिसके बाद उसे पकड़ कर बच्चे को मुक्त करवाया गया.

पुलिस को मिली जानकारी, तुरंत लिया रिस्पांस

बच्चा चोर के पकड़ाने की सूचना पर पंडरा ओपी की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई. अगर पुलिस मौके पर समय पर नहीं पहुंचती तो कोई अनहोनी होने की आशंका थी. पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को पकड़ कर अपने साथ थाने ले आई है. वहीं पांच साल का बच्चा भी सुरक्षित है. बच्चा भी पंडरा के हेहल अंचल के पास का ही रहने वाला है.

मानसिक रूप से विक्षिप्त है युवक

वहीं पूरे मामले पर जानकारी देते हुए कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि एक बच्चा चोर के पकड़े जाने की सूचना मिली थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई की गई. हालांकि जिस व्यक्ति को बच्चा चोर बताया जा रहा है, वह अपना नाम तक बताने में असमर्थ है. प्रथमदृष्टया ऐसा लग रहा है कि पकड़ा गया व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है.

